Derrota con Colombia generó cambio radical en el fútbol venezolano: esta fue la decisión que tomaron tras eliminación

La Vinotinto quedó sin posibilidades de acceder a la próxima cita orbital, luego de caer 3-6 con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el estadio Olímpico de Maturín

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Venezuela nunca ha asistido a una cita orbital- crédito Leonardo Fernandez Viloria/ Reuters

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) comunicó oficialmente el cierre del ciclo de Fernando “Bocha” Batista como director técnico de la selección de ese país.

La determinación corresponde al cierre del proceso clasificatorio rumbo al mundial de la FIFA 2026 y fue respaldada por el fracaso de la Vinotinto en alcanzar los objetivos planteados.

Agradecida la entrega mostrada, la federación resaltó la necesidad de un nuevo rumbo que propicie el progreso futbolístico venezolano, y ya trabaja en la conformación de un nuevo cuerpo técnico para el próximo ciclo mundialista.

Este anuncio llega como consecuencia directa de la durísima derrota por 3-6 sufrida en Maturín frente a Colombia y del inesperado triunfo de Bolivia sobre Brasil, lo que condenó a Venezuela a la octava posición en la tabla de clasificación, dejando fuera la esperada posibilidad de disputar el repechaje —un hecho que había alimentado la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial.

La Vinotinto había contado con una racha invicta como local de ocho partidos entre victorias y empates, y había mostrado signos de crecimiento en torneos recientes —como en la pasada Copa América—, pero la ilusión se esfumó en una jornada decisiva marcada por errores en la defensa, falta de ritmo colectivo y una solidez emocional frágil dentro del terreno de juego.

Venezuela confirmó la destitución de Fernando Batista- crédito @FVF_Oficial/X

Para el técnico argentino, el partido fue un golpe devastador. En rueda de prensa posterior, Batista ofreció disculpas públicas al país: “Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser”, reconoció sin responder preguntas en una intervención breve y cargada de tensión

La decisión del argentino de no contestar cuestionamientos generó críticas inmediatas, subrayando la magnitud del fracaso nacional deportivo en una campaña que había despertado muchas expectativas

La FVF refrendó el fin de la etapa Batista junto a su cuerpo técnico. Aunque reconoce el carácter competitivo y algunos momentos de evolución futbolística bajo su mando, los resultados finales distaron mucho de las metas trazadas.

Colombia se impuso 3-6 a Venezuela en condición de visitante- crédito Leonardo Fernandez Viloria/ Reuters

La federación enfatizó su compromiso con el desarrollo del fútbol en el país y avanza en la búsqueda de un nuevo liderazgo técnico que permita afrontar el próximo ciclo con determinación y renovadas aspiraciones

Dentro del entorno futbolístico venezolano, ya circulan posibles nombres para asumir la dirección técnica. Entre ellos destaca el regreso de César Farías, que lideró la Vinotinto en procesos anteriores, así como la posible promoción de Oswaldo Vizcarrondo, actual entrenador de la selección Sub-20 y exfutbolista.

La FVF, no obstante, no ha hecho oficiales estos rumores; por ahora su foco está en reorganizar estructuras y planear un nuevo proyecto futbolístico sostenido luego de la derrota con el equipo colombiano, que tuvo como gran figura al delantero samario Luis Suárez.

Venezuela quedó eliminada del mundial de 2026- crédito Ariana Cubillos/ Reuters

Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Antes de la última jornada de las eliminatorias, Argentina lideraba con autoridad, al sumar 38 puntos; seguido por Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia (25) y Paraguay (25): los seis equipos que aseguraban su clasificación directa al mundial. Venezuela se posicionaba en séptimo lugar con 18 puntos, en zona de repechaje, mientras que Bolivia (17), Perú (12) y Chile (10) quedaban fuera de toda posibilidad de avanzar.

Pero, en el final del torneo, la tabla definitiva consolidó ese panorama: Argentina, pese a la derrota ante Ecuador, continuó en primer lugar con 38 unidades, seguida por su reciente verdugo (29), Colombia (28), Uruguay (28), Brasil (28) y Paraguay (28), todos presentes de manera directa.

Mientras que en la séptima posición quedó Bolivia con 20 puntos, tras el triunfo ante la Verdeamarela aseguró el repechaje intercontinental; y más abajo los seleccionados de Venezuela (18), Perú (12) y Chile (11), que resignaron sus posibilidades.

