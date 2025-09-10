Deportes

La selección Colombia se despidió de las eliminatorias con goleada 6-3 sobre Venezuela: Luis Javier Suárez estuvo inspirado

Con cuatro goles del delantero del Sporting de Lisboa, la Tricolor logró un triunfo clave para terminar las clasificatorias entre los cuatro mejores de Sudamérica y eliminar a la Vinotinto

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La selección Colombia jugó su
La selección Colombia jugó su último partido de las eliminatorias frente a Venezuela, que estaba buscando el cupo al repechaje al mundial - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La selección Colombia tuvo una de sus mejores presentaciones en el proceso del técnico Néstor Lorenzo para cerrar las eliminatorias de la mejor manera y con una goleada histórica, además de que la Tricolor tuvo en sus manos al que puede ser su nuevo goleador para el mundial.

Los cafeteros aplastaron con un 6-3 a la Vinotinto, en el que Luis Javier Suárez fue la figura en Maturín, al anotar cuatro tantos y cerrar una noche importante en su carrera, que lo deja como una opción fuerte para ser titular en los próximos partidos de preparación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el cuadro de Lorenzo ahora se enfocará en los amistosos, sabiendo que tiene una base fuerte, pero que necesita varios ajustes para volver a pelearle a los conjuntos de mayor nivel en la Copa del Mundo, pues quiere ser protagonista en Estados Unidos, México y Canadá.

Un primer tiempo complicado

Sobre los tres minutos se abrió el marcador en Maturín, en el que Salomón Rondón recibió un pase elevado de espaldas al arco, supo mantener la posesión para asistir a Telasco Segovia que salió por el lado derecho, se desmarcó de Álvaro Angulo y Dávinson Sánchez, sacó el remate al palo derecho y venció al portero Kevin Mier.

Telasco Segovia fue el autor del primer tanto en Maturín, por la fecha 18 de las eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

La fortuna le sonrió a la Tricolor sobre los 10 minutos, pues gracias a un tiro de esquina de James Rodríguez, apareció Yerry Mina en el aire, aprovechando su estatura, para sacar un cabezazo que venció al arquero Rafael Romo, con el que levantó de las sillas a la afición visitante.

Sin embargo, esa alegría de Colombia solo se mantuvo por dos minutos, debido a que Kevin Mier se equivocó enormemente tras un centro de Telasco Segovia, cuyo balón no controló, Yosef Martínez entró al área para disparar y el esférico se metió por debajo de su cuerpo y pese a que el portero se quejó de una falta, el VAR nunca llamó al juez.

El portero de la Tricolor se equivocó en un rebote y dejó que Yosef Martínez le anotara al combinado nacional en eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

Antes de que finalizara el primer tiempo, la selección Colombia reaccionó en medio de un letargo y tras un balón al palo de Yosef Martínez, Luis Suárez encontró el empate en una acción en la que Richard Ríos lanzó el centro, Luis Díaz bajó el balón con su cabeza para el delantero que solo la empujó hacia el palo izquierdo.

Luis Javier Suárez se despachó

Iniciando la parte complementaria, la Vinotinto salió con mucha presión por el resultado en El Alto, pues parcialmente Bolivia le estaba ganando a Brasil por 1-0 antes del descanso, que en ese momento le daba el cupo al repechaje, pero esa exigencia se lo tragó en los primeros minutos.

La selección Colombia aprovechó un contragolpe al 49’ para marcar el tercer gol, en el que James Rodríguez mandó un pase filtrado a Luis Suárez en el área, enganchó a un defensor y sacó el remate que se fue por el lado izquierdo del arco, para silenciar el estadio de Maturín.

El atacante hizo el tercer gol frente a Venezuela en Maturín, por la fecha 18 de las eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

El delantero del Sporting de Lisboa no se quedó ahí y llegó a su primer triplete con la Tricolor, sobre los 59 minutos, en una acción en la que Kevin Castaño envió el pase a Luis Díaz, que lanzó la asistencia para el goleador que disparó hacia el palo derecho, convirtiéndose en la figura del partido.

Con la defensa jugada, Venezuela no tuvo manera de frenar el juego directo de Colombia que no frenó y a los 67 minutos llegó el quinto tanto en el marcador, el cuarto para Luis Javier Suárez y con pase de Richard Ríos en el área para que el goleador se despachara con cuatro anotaciones, en una noche soñada para su carrera.

El delantero tuvo una noche soñada con la Tricolor, goleando a Venezuela en Maturín por eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

En cuestión de tres minutos, Venezuela pasó de la alegría por la anotación de Salomón Rondón para descontar en el marcador, al minuto 73, para volver a la tristeza y la humillación porque Jhon Córdoba, que reemplazó a Luis Suárez, anotó el sexto del combinado cafetero.

Con este resultado, el combinado nacional finalizó una campaña que, sobre el final, fue histórica para los dirigidos por Néstor Lorenzo por la manera como terminaron las eliminatorias, más allá de las críticas por el bajo nivel en la mayoría de los compromisos.

Temas Relacionados

Colombia vs VenezuelaSelección ColombiaYerry MinaVenezuelaEliminatorias repechajeBolivia vs BrasilEliminatoriasColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia dictó sentencia sobre Venezuela en la última fecha de eliminatorias: la Vinotinto cayó goleada en Maturín

La Tricolor sirvió de juez del equipo de Batista y con un arrollador 6-3 avanzó hasta el tercer lugar de la clasificación. Bolivia venció a Brasil en El Alto y jugará el repechaje

Colombia dictó sentencia sobre Venezuela

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras la fecha 18: esta fue la posición de la selección Colombia

Terminado el partido ante Venezuela, el combinado nacional culminó la fase clasificatoria, en la que sufrió por la irregularidad y por conseguir el cupo de manera tardía

Así quedó la tabla de

Video: el error de Kevin Mier ante Venezuela en eliminatorias por el que es atacado en redes sociales

El arquero de Cruz Azul fue elegido como titular por Néstor Lorenzo, pero se vio comprometido seriamente en una de las anotaciones de la Vinotinto

Video: el error de Kevin

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: este será el primer partido de preparación para el mundial de 2026

Con las eliminatorias finalizadas, el combinado cafetero ahora se enfocará en el torneo de la FIFA y será ante nada menos que uno de los anfitriones del certamen

Cuándo vuelve a jugar la

Venezolanos silbaron himno de Colombia en la previa del duelo por Eliminatorias Sudamericanas

En medio de los actos protocolarios en el estadio Monumental de Maturín, hinchas locales faltaron al respeto a la melodía característica del territorio nacional

Venezolanos silbaron himno de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secretario de Gobierno de Pradera,

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

ENTRETENIMIENTO

Este fue el ‘picante’ mensaje

Este fue el ‘picante’ mensaje del ‘Tino’ Asprilla a Beéle tras las burlas por su video íntimo: “Para eso estamos los amigos”

Juanes y su familia fueron invitados de lujo en concierto de Bad Bunny: hubo fotos y agradecimientos entre ambos artistas

Pasear perros en Estados Unidos, un buen negocio: pagan hasta $20 millones, tiktoker contó la historia de un colombiano

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Anuel AA suma una nueva fecha en Medellín tras agotar entradas en Bogotá: conozca precios de boletería

Deportes

Colombia dictó sentencia sobre Venezuela

Colombia dictó sentencia sobre Venezuela en la última fecha de eliminatorias: la Vinotinto cayó goleada en Maturín

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras la fecha 18: esta fue la posición de la selección Colombia

Video: el error de Kevin Mier ante Venezuela en eliminatorias por el que es atacado en redes sociales

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: este será el primer partido de preparación para el mundial de 2026

Venezolanos silbaron himno de Colombia en la previa del duelo por Eliminatorias Sudamericanas