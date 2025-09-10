La selección Colombia se despidió de las eliminatorias con goleada 6-3 sobre Venezuela: Luis Javier Suárez estuvo inspirado

La selección Colombia jugó su último partido de las eliminatorias frente a Venezuela, que estaba buscando el cupo al repechaje al mundial - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La selección Colombia tuvo una de sus mejores presentaciones en el proceso del técnico Néstor Lorenzo para cerrar las eliminatorias de la mejor manera y con una goleada histórica, además de que la Tricolor tuvo en sus manos al que puede ser su nuevo goleador para el mundial.

Los cafeteros aplastaron con un 6-3 a la Vinotinto, en el que Luis Javier Suárez fue la figura en Maturín, al anotar cuatro tantos y cerrar una noche importante en su carrera, que lo deja como una opción fuerte para ser titular en los próximos partidos de preparación.

De esta manera, el cuadro de Lorenzo ahora se enfocará en los amistosos, sabiendo que tiene una base fuerte, pero que necesita varios ajustes para volver a pelearle a los conjuntos de mayor nivel en la Copa del Mundo, pues quiere ser protagonista en Estados Unidos, México y Canadá.

Un primer tiempo complicado

Sobre los tres minutos se abrió el marcador en Maturín, en el que Salomón Rondón recibió un pase elevado de espaldas al arco, supo mantener la posesión para asistir a Telasco Segovia que salió por el lado derecho, se desmarcó de Álvaro Angulo y Dávinson Sánchez, sacó el remate al palo derecho y venció al portero Kevin Mier.

La fortuna le sonrió a la Tricolor sobre los 10 minutos, pues gracias a un tiro de esquina de James Rodríguez, apareció Yerry Mina en el aire, aprovechando su estatura, para sacar un cabezazo que venció al arquero Rafael Romo, con el que levantó de las sillas a la afición visitante.

Sin embargo, esa alegría de Colombia solo se mantuvo por dos minutos, debido a que Kevin Mier se equivocó enormemente tras un centro de Telasco Segovia, cuyo balón no controló, Yosef Martínez entró al área para disparar y el esférico se metió por debajo de su cuerpo y pese a que el portero se quejó de una falta, el VAR nunca llamó al juez.

Antes de que finalizara el primer tiempo, la selección Colombia reaccionó en medio de un letargo y tras un balón al palo de Yosef Martínez, Luis Suárez encontró el empate en una acción en la que Richard Ríos lanzó el centro, Luis Díaz bajó el balón con su cabeza para el delantero que solo la empujó hacia el palo izquierdo.

Luis Javier Suárez se despachó

Iniciando la parte complementaria, la Vinotinto salió con mucha presión por el resultado en El Alto, pues parcialmente Bolivia le estaba ganando a Brasil por 1-0 antes del descanso, que en ese momento le daba el cupo al repechaje, pero esa exigencia se lo tragó en los primeros minutos.

La selección Colombia aprovechó un contragolpe al 49’ para marcar el tercer gol, en el que James Rodríguez mandó un pase filtrado a Luis Suárez en el área, enganchó a un defensor y sacó el remate que se fue por el lado izquierdo del arco, para silenciar el estadio de Maturín.

El delantero del Sporting de Lisboa no se quedó ahí y llegó a su primer triplete con la Tricolor, sobre los 59 minutos, en una acción en la que Kevin Castaño envió el pase a Luis Díaz, que lanzó la asistencia para el goleador que disparó hacia el palo derecho, convirtiéndose en la figura del partido.

Con la defensa jugada, Venezuela no tuvo manera de frenar el juego directo de Colombia que no frenó y a los 67 minutos llegó el quinto tanto en el marcador, el cuarto para Luis Javier Suárez y con pase de Richard Ríos en el área para que el goleador se despachara con cuatro anotaciones, en una noche soñada para su carrera.

En cuestión de tres minutos, Venezuela pasó de la alegría por la anotación de Salomón Rondón para descontar en el marcador, al minuto 73, para volver a la tristeza y la humillación porque Jhon Córdoba, que reemplazó a Luis Suárez, anotó el sexto del combinado cafetero.

Con este resultado, el combinado nacional finalizó una campaña que, sobre el final, fue histórica para los dirigidos por Néstor Lorenzo por la manera como terminaron las eliminatorias, más allá de las críticas por el bajo nivel en la mayoría de los compromisos.