La selección Colombia habría definido el futuro de Néstor Lorenzo: sorpresiva decisión sobre su contrato

El técnico Néstor Lorenzo cumplió un nuevo objetivo con la selección Colombia, que fue la clasificación al mundial de 2026 y como tercero de las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia aseguró su lugar en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con una campaña irregular y llena de críticas en la mitad del camino, pero con un excelente remate que le permitió finalizar en la tercera posición de las eliminatorias, detrás de Argentina y Ecuador.

Con estos resultados, la Tricolor definió lo que pasará con el técnico Néstor Lorenzo, que inició su proceso en septiembre de 2022 y en tres años logró cosas como un subcampeonato de Copa América y llegar a una Copa de la FIFA, pero también problemas como las seis fechas sin ganar en las clasificatorias en 2025.

De esta manera, el combinado nacional descansará y se reunirá a inicios de octubre, cuando juegue los amistosos frente a Canadá y México, en Estados Unidos, que serán los primeros encuentros amistosos antes del mundial, que servirán para elegir la plantilla definitiva.

El futuro de Néstor Lorenzo

Entre marzo y junio de 2025, se debatió mucho sobre cuál debería ser el futuro del cuerpo técnico en la Tricolor, pues en ese momento se llegó a seis jornadas sin ganar, con bajo rendimiento y arriesgando el cupo directo, llegando al punto de que era necesario que se apartara de su cargo.

Sin embargo, el periodista Felipe Sierra afirmó que Néstor Lorenzo acaba de renovar su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol, por lo que continuará como el entrenador del combinado cafetero para los próximos amistosos y en la Copa del Mundo en Norteamérica.

Néstor Lorenzo seguiría con la selección Colombia hasta el mundial de 2026, bajo una cláusula de su contrato - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que el argentino firmó contrato en julio de 2022, recién salido de Melgar de Perú, con el objetivo de dirigir tanto las eliminatorias como la Copa América, dos objetivos en los que quedó entre los tres primeros y devolviendo a la Tricolor a los mejores lugares del mundo.

Lo que llama la atención es que dicha renovación habría sido automática, por lo que no fue necesario que se negociaran las condiciones, sino que, al parecer, se dio por una cláusula en dicho documento que le permitió a Lorenzo mantenerse en el cargo por otros 10 meses más.

Néstor Lorenzo le apunta todo a hacer una buena presentación con Colombia en el mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

De esta manera, el argentino dirigirá a Colombia en la Copa del Mundo, en la que espera ser protagonista y superar lo hecho en Brasil 2014, cuando el equipo nacional llegó a cuartos y era el asistente técnico de José Pekerman, el encargado de devolver al conjunto a estos certámenes.

“Me siento muy orgulloso de este grupo”

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo destacó el trabajo del equipo ante Venezuela, sobre todo la reacción en el segundo tiempo porque llegó al descanso con un 2-2 que le causó muchas preocupación por el nivel de la plantilla.

“Los partidos igual son de trámite para uno o para otro lado, espero que no me hagan enojar en el entretiempo en los próximos partidos (risas), pero sé que este grupo tiene mucho y por eso les pido lo que son capaces de dar”, fueron las palabras del argentino.

Pese a estar abajo del marcador en dos ocasiones, Colombia goleó a Venezuela por 6-3 en Maturín - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Pese a la irregularidad en las eliminatorias, Lorenzo dijo que “me siento muy orgulloso de este grupo que siempre saca lo mejor en el momento adecuado. Aunque la clasificación se demoró un poco, creo que al final quedamos en el lugar de debíamos estar”.

“Ya son dos años y medio donde sin duda hubo altibajos, sobre todo en los resultados de unos partidos en los que se nos escaparon las victorias sobre la hora, en grandes escenarios, pero el equipo siempre fue protagonista y salió a buscar los partidos y en eso es que debemos seguir trabajando”, finalizó.