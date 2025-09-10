Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”

Nahuel Ferraresi fue titular en la derrota de Venezuela 3-6 contra Colombia- crédito @SoldaVerde13/X

Venezuela quedó fuera del mundial. El conjunto dirigido por Fernando Batista cayó 3-6 con la selección Colombia en el juego válido por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y estará ausente del certamen tras ni siquiera conseguir un cupo por la vía del repechaje.

La Vinotinto debía ganarle a la Tricolor para asegurarse un cupo en la instancia de “mata-mata”, que se disputará en marzo de 2026 en Estados Unidos; sin embargo, más allá de su derrota contra los de Néstor Lorenzo, el equipo del país vecino quedó fuera de la cita orbital a raíz de la victoria de Bolivia 1-0 frente a Brasil en el estadio de El Alto, a más de 4.000 metros de altura.

Y es que la defensa del conjunto venezolano dejó mucho que desear tras la exhibición del cuadro colombiano, que tuvo un Luis Suárez estelar; por ejemplo, Nahuel Ferraresi, defensor del São Paulo que fue titular contra la Tricolor, se vio comprometido en más de uno de los goles del equipo de Néstor Lorenzo.

De hecho, al central, calificado con 5.9 por la plataforma SofaScore, se le vio completamente desconsolado al finalizar el juego; sin embargo, dicha postal generó una reacción distinta en algunos hinchas de Atlético Nacional.

Tal situación está basada en la escena que protagonizó el defensor en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América entre Atlético Nacional y São Paulo.

En aquel duelo, Edwin Cardona desperdició dos penas máximas que hubieran podido significar el paso del cuadro colombiano a los cuartos de final del certamen; pero lo particular del caso es que una vez el antioqueño erró sus disparos, Ferraresi se acercó a donde él permanecía y le gritó, a pocos centímetros de su rostro.

De hecho, en el juego de vuelta, Edwin Cardona protagonizó la misma conducta de Ferraresi con el mismo defensor venezolano luego de que Alfredo Morelos marcó el 1-1 final. No obstante, a diferencia del juego en Medellín, el antioqueño fue amonestado y se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Los comentaristas de la transmisión oficial fueron categóricos con el enganche colombiano por su actitud en aquella ocasión: “Qué inmadurez de Cardona. En un partido tan caliente no se pueden perder los estribos y sobre todo un jugador que es determinante de ahora en adelante con el empate”. Además, el periodista que estaba en el campo de juego detalló: “Cuando estaba Alfredo Morelos en la celebración del gol, lo que sucede es que Cardona se la quiere cobrar a Ferraresi, le hace un gesto, el árbitro se percata y le saca la tarjeta amarilla y la roja”.

Así las cosas, una vez confirmada la eliminación de Venezuela, decenas de hinchas de Atlético Nacional recordaron al defensor en redes sociales. Por ejemplo, algunos de los comentarios en X fueron: “LO VERAS POR TV FERRARESI“, “SENTATE A VERLO POR TV FRACASADO”, “Y quién celebró al final Ferraresi Te burlaste todo lo que quisiste, de Edwin Cardona..Hoy que das fuera del mundial”, “lloralo Ferraresi”.

De hecho, fue por la escena que protagonizó con Nahuel Ferraresi que Edwin Cardona ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada de Atlético Nacional durante las últimas semanas.

Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Antes de la última jornada de las eliminatorias, Argentina lideraba con autoridad, al sumar 38 puntos; seguido por Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia (25) y Paraguay (25): los seis equipos que aseguraban su clasificación directa al mundial. Venezuela se posicionaba en séptimo lugar con 18 puntos, en zona de repechaje, mientras que Bolivia (17), Perú (12) y Chile (10) quedaban fuera de toda posibilidad de avanzar.

Pero, en el final del torneo, la tabla definitiva consolidó ese panorama: Argentina, pese a la derrota ante Ecuador, continuó en primer lugar con 38 unidades, seguida por su reciente verdugo (29), Colombia (28), Uruguay (28), Brasil (28) y Paraguay (28), todos presentes de manera directa.

Mientras que en la séptima posición quedó Bolivia con 20 puntos, tras el triunfo ante la Verdeamarela aseguró el repechaje intercontinental; y más abajo los seleccionados de Venezuela (18), Perú (12) y Chile (11), que resignaron sus posibilidades.