Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: este será el primer partido de preparación para el mundial de 2026

La selección Colombia disputará ocho partidos de preparación antes de la Copa del Mundo 2026, la mitad los jugará en lo que queda de 2025 - crédito Colprensa

Terminó una etapa en el proceso de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo, que después de los primeros duelos amistosos y la Copa América, superó las eliminatorias y ahora se enfoca en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El cuadro cafetero ya tiene listo su primer encuentro tras las clasificatorias, en el que dará inicio a la preparación del mundial y enfrentando a un rival que es anfitrión del torneo de la FIFA, de los más fuertes en Norteamérica y que hace pocos años se midió con la Tricolor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, será una nueva oportunidad para que Lorenzo pruebe más jugadores para armar la base que irá al mundial, tal como lo hizo en el último duelo de eliminatorias frente a Venezuela, y pensando también en ampliar el espectro de futbolistas que tengan opción de ponerse la camiseta amarilla.

Próximo partido de la selección Colombia

El cierre de las eliminatorias dejó a la selección Colombia con la mirada puesta en el futuro inmediato: la preparación para el próximo mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, con 48 equipos y cuyo sorteo será el 5 de diciembre de 2025.

Tras asegurar el tercer puesto en la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dispone de un periodo de aproximadamente ocho meses para ajustar su rendimiento y consolidar su plantel antes de la cita mundialista, por la irregularidad en las clasificatorias.

La selección Colombia empezará su gira de amistosos en Estados Unidos en octubre - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Con la clasificación asegurada y el tercer lugar en la tabla, la planificación de la selección Colombia se centra ahora en una serie de partidos amistosos que servirán para corregir falencias y definir la nómina definitiva para el mundial.

En la próxima doble fecha FIFA, programada para octubre, el equipo nacional enfrentará a dos de los anfitriones del torneo. El primer compromiso será el sábado 11 de octubre a las 8:00 p. m. frente a México en el AT&T Stadium, donde se espera una gran asistencia de público. Tres días después, el martes 14 a las 7:00 p. m., el rival será Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey.

México será el primer rival de la selección Colombia en su preparación al mundial de 2026 - crédito CHANDAN KHANNA / AFP

La agenda de preparación contempla, además, otros dos encuentros amistosos en noviembre. Aunque solo Nueva Zelanda está confirmada, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) busca concretar un duelo ante un combinado de África, que probablemente sea Nigeria.

Goleada en Maturín

Colombia cerró su participación en la Eliminatoria Sudamericana con una contundente victoria por 6-3 sobre Venezuela en el estadio Monumental de Maturín. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalizó en el tercer lugar de la tabla con 28 puntos, igualando a Uruguay, Paraguay y Brasil, pero superándolos por diferencia de goles.

El delantero Luis Javier Suárez se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Tricolor en anotar cuatro goles en un mismo partido, con su primer tanto al minuto 41 tras una asistencia de Luis Díaz, repitió al 49′ con pase de James Rodríguez, completó el triplete nueve minutos después y sumó el cuarto tras una jugada de Richard Ríos.

Colombia no tuvo piedad de Venezuela, la goleó por 6-3 en Maturín y la dejó sin el repechaje por las eliminatorias - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El encuentro comenzó con un gol tempranero de Telasco Segovia para Venezuela al minuto tres, aprovechando un error defensivo colombiano. Yerry Mina igualó de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por James Rodríguez, pero Josef Martínez devolvió la ventaja a los locales tras otro fallo en la defensa visitante. Salomón Rondón descontó para Venezuela luego de un rebote concedido por el arquero Kevin Mier.

Néstor Lorenzo realizó seis cambios respecto al partido anterior ante Bolivia, incluyendo el ingreso de Kevin Mier en el arco y la titularidad de James Rodríguez y Luis Díaz. Durante el segundo tiempo, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba ingresaron para cerrar el marcador.