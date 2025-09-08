Aliste la billetera: este es el proceso para adquirir las boletas para ver a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia regresa a la Copa Mundial de la FIFA tras quedarse por fuera de la jugada en Qatar 2022 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

En la expectativa global por la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los principales focos de atención se encuentra en el sistema de venta de entradas y la logística sin precedentes que implica organizar un torneo repartido entre Estados Unidos, Canadá y México.

Esta será la edición más grande en la historia del certamen, contando por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos disputados en múltiples ciudades.

El proceso de compra, regulado cuidadosamente por el ente rector, se ha diseñado para garantizar el acceso equitativo a aficionados de todas las regiones. Las fases de venta se escalonan en distintos momentos. El primer paso esencial es el registro en la página oficial con la creación del FIFA ID. Sin esta cuenta, no se podrá participar en ninguna instancia de adquisición de boletas.

James Rodríguez jugará su tercera Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El calendario de fases de venta inicia con un sorteo exclusivo para quienes posean tarjeta Visa y sean mayores de 18 años, abierto del 10 al 19 de septiembre de 2025. Los seleccionados accederán en turnos designados entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, con posibilidad de comprar entradas individuales o paquetes por sede o equipo. FIFA explicó que “la inscripción al sorteo no garantiza el acceso a las entradas, la disponibilidad dependerá de la demanda y la categoría solicitada”.

Posteriormente, del 27 al 31 de octubre de 2025 se habilitará el “Early Ticket Draw”, una nueva ronda de sorteo abierta al público en general. Los beneficiados podrán acceder a la compra en franjas designadas hasta diciembre.

A partir del 5 de diciembre de 2025, tras conocerse con precisión el grupo que conformará Colombia mediante el sorteo oficial en el Kennedy Center de Washington D.C., se abrirá una fase que permitirá elegir partidos concretos, una de las instancias más esperadas por los fanáticos porque hace posible definir los eventos exactos a los que quieren asistir.

Calendario para la compra de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

En la etapa siguiente, ya en la antesala de la competición, se habilitarán las ventas finales bajo la modalidad “primero en llegar, primero en comprar”, sin intervención de sorteo alguno. Cada persona tendrá permitido obtener hasta 4 entradas por partido y 40 en total durante todo el campeonato. A modo complementario, existirá una plataforma oficial de reventa segura autorizada por FIFA, permitiendo revender entradas al precio original.

FIFA confirmó que los precios para los partidos de fase de grupos partirán aproximadamente en 60 dólares, mientras que para la final las localidades premium podrán alcanzar los 6.730 dólares.

Como novedad, la edición 2026 aplicará un sistema de precios dinámicos, por lo que los valores podrán variar según la demanda en tiempo real. Además de los boletos regulares, se ofrecerán paquetes de hospitalidad con servicios exclusivos y entradas premium disponibles directamente a través del proveedor autorizado, dirigidos a quienes buscan experiencias de lujo.

Los aficionados interesados deben manifestar su interés en la compra de entradas a través de fifa.com/tickets, mientras que los detalles sobre paquetes de hospitalidad se encuentran en fifa.com/hospitality.

El calendario completo de la Copa del Mundo 2026 (Foto: Oficial FIFA)

En cuanto a la competencia, la Copa Mundial 2026 marcará el retorno del torneo al continente norteamericano después de 32 años, siendo la última vez en 1994, cuando Estados Unidos fue anfitrión. Se adoptará un nuevo formato, aprobado por unanimidad en el Consejo de FIFA, con 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

Clasificarán a dieciseisavos los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, sumando más partidos para quienes avancen hasta la final, prevista para el 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. A diferencia de la Copa Mundial 2022 en Catar, los finalistas deberán haber disputado ocho partidos.