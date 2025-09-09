Deportes

América de Cali presentó a David González como nuevo entrenador: tiene un problema para la Liga BetPlay y Copa Colombia

El cuadro rojo anunció al técnico con el que afrontará los torneos, en el que ya cuenta con un plan para lidiar con un lío en el reglamento de la Dimayor y esperando que los hinchas apoyen al timonel

América de Cali finalmente encontró un entrenador para salir del mal momento en la Liga BetPlay y avanzar en la Copa Colombia 2025

América de Cali por fin tiene la solución para salir de la crisis deportiva que lo agobia en la Liga BetPlay, en la que lleva cinco jornadas sin conocer la victoria, hundiéndose en la tabla de posiciones y arriesgando su lugar en los cuadrangulares de diciembre.

Los rojos anunciaron a su nuevo entrenador, que no llegó con los mejores pergaminos para los aficionados que exigían una persona con más experiencia y reconocimiento, al punto de que se registró una protesta en la que miles de aficionados no entraron al estadio Pascual Guerrero para el clásico frente al Deportivo Cali.

De esta manera, la obligación está en retomar la senda del triunfo en el campeonato local, además de llegar lejos en la Copa Colombia, porque ahora se verá en cuartos de final frente a nada menos que Junior de Barranquilla, en un duelo histórico en el que ninguno quiere quedar afuera.

El nuevo técnico de América

Desde el lunes 1 de septiembre que los rojos se quedaron sin entrenador oficial, tras el despido de Diego Raimondi por la caída 1-0 ante Alianza en Valledupar, y durante una semana el encargado fue Alex Escobar, que en dos partidos logró la clasificación a cuartos de Copa Colombia y empatar con el Deportivo Cali.

El martes 9 de septiembre, América anunció la llegada de David González, técnico que estaba en la mira de los Escarlatas desde hace días, apareció en la lista de candidatos y llegaron a un acuerdo en los últimos días para la firma de contrato y ser presentado a los aficionados.

David González llegó al América de Cali, que será su cuarto equipo en su corta carrera en el fútbol colombiano

González empezó su carrera con el Medellín en 2022 y pasó al Deportes Tolima en 2023, con ambos fue subcampeón de la Liga BetPlay, luego dirigió a Millonarios en 2025, tuvo 29 partidos con 11 victorias, siete empates y 11 derrotas, saliendo por malos resultados en el segundo semestre el 20 de agosto.

“Ahora, el estratega asume un nuevo reto al mando del equipo Escarlata, con un contrato vigente hasta diciembre de 2026 y la opción de extenderlo por un año adicional. Lo acompañarán Jorge Becerra como asistente técnico y Nicolás Ramírez como preparador físico", se lee en el comunicado del América.

Sumado a eso, el club informó que “se mantendrán en el cuerpo técnico otros integrantes que han venido trabajando con el plantel profesional masculino: Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Viáfara y Roger Villalobos”.

Primer problema para González

El entrenador toma con mucha ilusión a una plantilla que sufrió a mediados de 2025 por las bajas de Duván Vergara y Juan Fernando Quintero, dos de las figuras del primer semestre y que no se pudieron reemplazar de la mejor manera, de ahí el bajón de rendimiento. Sin embargo, David González no dirigirá al América en la Liga BetPlay ni la Copa Colombia, debido a una norma en los dos certámenes que causa polémica, pues no se sabe la razón para que los directivos eligieran a una persona que tenía una restricción enorme.

El artículo 36 del reglamento de la Liga BetPlay, así como en el artículo 14 de la Copa BetPlay, indica que un miembro del cuerpo técnico “no podrán ser inscritos en dos clubes diferentes durante el desarrollo de una misma competencia”, que también aplica para los jugadores. Debido a su pasado reciente con Millonarios en el segundo semestre, David González deberá aparecer en la tribuna en cada partido de América por lo que queda de 2025, así que Alex Escobar será el encargado de aparecer en el banquillo y dar las indicaciones, mientras el antioqueño dirigirá las prácticas y charlas previas.

