Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

David González viene de dirigir a Millonarios, del que fue despedido el 20 de agosto por malos resultados - crédito Colprensa

La llegada de David González al banquillo del América de Cali marca un nuevo capítulo en una de las etapas más delicadas para el club “Escarlata”, que a pocos días del clásico vallecaucano ante Deportivo Cali, la directiva anunciaría pronto la contratación del técnico antioqueño.

La noticia ha generado expectativas y controversias, sobre todo por las críticas al entrenador por su poca experiencia y táctica, mientras la ciudad de Cali se prepara para un duelo que podría definir el rumbo inmediato de ambos equipos, que vienen mal en el campeonato.

Por lo pronto, se viene el clásico con dos clubes en crisis de resultados, afuera de los ocho y sin ventajas para nadie, solo la necesidad de sumar los tres puntos ante el clásico rival de patio en el Pascual Guerrero.

“Crónica de otro fracaso anunciado”

El nombramiento de González no ha estado exento de polémica. Una de las críticas más contundentes provino del periodista Iván Mejía, quien, en declaraciones hechas en su cuenta de X, cuestionó la idoneidad del nuevo técnico para revertir la crisis del América de Cali.

“David González ha demostrado ser un técnico plano, sin ideas, sin trabajo táctico e incapaz de liderar un vestuario. Es dócil a los patrones. Acepta todo. Eso sí, tiene un empresario muy hábil e intrigante. Crónica de otro fracaso anunciado”. Estas palabras reflejan el escepticismo de parte del entorno futbolístico ante la apuesta de la directiva escarlata.

David González fue fuertemente criticado por Iván Mejía, debido a su posible llegada al América de Cali - crédito @PajaritoDeIvan/X

En cuanto a los antecedentes inmediatos entre ambos equipos, el último enfrentamiento se resolvió a favor del América, que se impuso por 2-0 en abril gracias a los tantos de Rodrigo Holgado y Esneyder Mena ante Bucaramanga, por Copa Colombia, para avanzar a cuartos de final.

Ese resultado permanece fresco en la memoria de la afición, que ahora espera que el nuevo ciclo bajo González pueda replicar la superioridad mostrada en ese compromiso, sobre todo por el nivel del rival que lo había vencido por 1-0 en la ida, en el estadio Américo Montanini.

David González fue removido de sus labores por decisión de los dirigentes de Millonarios, tras perder 2-1 con Unión Magdalena - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Primeros problemas para González

El acuerdo entre González y la dirigencia del América se cerraría en las próximas horas, según detalló Futbolred. El entrenador, que hace menos de un mes dejó su cargo en Millonarios, es esperado en Cali para asumir de inmediato sus funciones con todos sus colaboradores.

Sin embargo, una disposición reglamentaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le impedirá sentarse en el banquillo: la norma establece que un técnico que ya haya firmado planilla con otro club en el mismo semestre solo puede dirigir desde la tribuna. Por este motivo, Álex Escobar será el encargado de dirigir al equipo desde el banquillo.

Alex Escobar, que venía siendo técnico interino del América de Cali, seguirá en el puesto por el segundo semestre - crédito América de Cali

El contexto en el que González asume el mando es especialmente desafiante. América de Cali atraviesa una racha negativa que lo ha dejado en el fondo de la tabla, con solo cinco puntos y cinco partidos consecutivos sin ganar en la Liga BetPlay, además de ser eliminado en octavos de final en la Copa Sudamericana, a manos de Fluminense.

La salida de Gabriel Raimondi fue consecuencia directa de los malos resultados entre julio y agosto, aunque el equipo logró un respiro a mitad de semana al imponerse sobre Bucaramanga en la Copa Colombia. A pesar de ese triunfo, la urgencia por revertir la situación en el torneo local es máxima, y la presión recae ahora sobre el nuevo cuerpo técnico.

El clásico ante Deportivo Cali, programado para el domingo 7 de septiembre a las 4:10 p. m. en el estadio Pascual Guerrero, se presenta como una oportunidad crucial para ambos conjuntos, pues los “Azucareros” también pasan por una mala racha que los tiene afuera de los ocho primeros del campeonato colombiano.