Hora y dónde ver en Colombia el GP de Italia de la Fórmula 1: Ferrari y Williams sorprendieron en las prácticas libres

Hamilton lideró la primera sesión de prácticas libres en Monza, dejando ver a un Ferrari más competitivo - crédito Europa Press

La victoria de Oscar Piastri en el GP de Países Bajos, sumado al retiro de su compañero Lando Norris, parecen haber decantado el ganador de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Todavía quedan nueve carreras y ahora será el turno de Monza, lugar en el que se disputará la carrera número 16 del calendario, correspondiente al GP de Italia.

Sin embargo, los de Woking decidieron no mostrar todas sus cartas en las prácticas libres, siendo Ferrari y Williams los que sorprendieron en las dos sesiones del viernes 5 de septiembre.

Así quedaron los tiempos de la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia (Foto: @F1)

En la primera tanda, Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron los más rápidos para el Cavallino Rampante, seguidos por Carlos Sainz en su Williams, que mostró tiempos competitivos, llegando incluso a superar al Red Bull de Max Verstappen y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Lando Norris no pasó del sexto lugar, mientras que el actual líder del campeonato cedió su lugar en la sesión al piloto de Fórmula 2, Alex Dunne.

En la segunda sesión, marcada por una salida de pista de Antonelli sin mayores complicaciones, Norris fue esta vez el más rápido, seguido muy de cerca por Leclerc y Sainz. Oscar Piastri marcó el cuarto mejor tiempo, mientras que Hamilton completó el top cinco.

Los tiempos de la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia (Foto: @F1)

En cuanto al resto de la parrilla, se hizo evidente la baja en el rendimiento de Aston Martin y Racing Bulls, que venían mostrando mejoras de rendimiento. Alpine sigue sin levantar cabeza, y ni Pierre Gassly, ni Franco Colapinto, ni el joven estonio Paul Aron (que corrió en el monoplaza del argentino en la primera tanta) lograron sacar al equipo del fondo de la parrilla.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Italia

El "templo de la velocidad" cuenta con dos zonas de DRS, y se realizará sobre 53 vueltas - crédito Fórmula 1

El GP de Italia está pactado para disputarse sobre un total de 53 vueltas. El trazado de Monza es reconocido por sus duelos a máxima velocidad, con un promedio de 300 km/h.

La primera sección se destaca por su larga recta principal y una exigente frenada en las primeras curvas, seguida de una curva rápida. El segundo sector presenta una chicana, curvas lentas y una recta estrecha pero de alta velocidad. En el último sector predominan las curvas rápidas, donde los pilotos suelen aprovechar los pianos para exprimir al máximo el rendimiento del monoplaza.

En ese contexto, el circuito cuenta con dos zonas de activación del Drag Reduction System (DRS), ubicadas en la recta principal y en la recta del segundo sector. Estas zonas permiten reducir la resistencia aerodinámica del monoplaza y facilitan los adelantamientos.

Para este fin de semana, Pirelli anunció que llevará una gama de neumáticos más blanda, con los compuestos C3, C4 y C5, buscando incentivar distintas estrategias en carrera, aprovechando las altas velocidades de Monza. Se espera que los equipos opten por entre dos y tres paradas, dependiendo del nivel de desgaste de los neumáticos.

En cuanto al clima, se pronostican condiciones soleadas, con una temperatura máxima de 26 °C y una probabilidad de precipitación nula.

Hora y dónde ver el GP de Italia de Fórmula 1 en Colombia

Lugar : Circuito de Monza - Monza, Italia.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 6 de septiembre, 09:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera : domingo 7 de septiembre, 8:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Italia

Luego de 15 carreras, Oscar Piastri es el líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

1. Oscar Piastri - 309 puntos

2. Lando Norris - 275 puntos

3. Max Verstappen - 205 puntos

4. George Russell - 184 puntos

5. Charles Leclerc - 151 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Italia

1. McLaren - 584 puntos

2. Ferrari - 260 puntos

3. Mercedes - 248 puntos

4. RedBull-Honda - 214 puntos

5. Williams - 80 puntos