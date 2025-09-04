Este es el primer desembolso que le harán al Deportivo Cali: el nuevo dueño dará una millonaria cifra para la crisis

Deportivo Cali empezó una nueva etapa en su historia con la llegada del grupo IDC Network - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali por fin encontró el camino para salir de la crisis deportiva que lo afecta desde 2022, justo después de salir campeón por última vez en la Liga BetPlay y que lo tuvo al borde de la desaparición por la deuda que superó los 110.000 millones de pesos, según los últimos reportes.

El grupo IDC Network hará el primer desembolso de dinero para los verdiblancos, con una millonaria cantidad de dinero que le entrará a la institución para empezar a sanear sus finanzas, que en los últimos meses volvieron a ser blanco de polémicas por las deudas a sus jugadores y trabajadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, llega una nueva motivación para los “Azucareros” el segundo semestre de 2025, en el que no pasa el mejor momento en materia deportiva por la reciente caída en la Liga BetPlay frente al Medellín por 3-1, que lo mantiene afuera de los ocho primeros clubes en la tabla de posiciones.

Por fin le llegará dinero al Deportivo Cali

El máximo representante de IDC Network, Richard Lee, anunció que su grupo empresarial entregará el primer millón de dólares para el club vallecaucano, como parte del proceso de saneamiento económico e inversión para la institución, que nuevamente fue denunciada por supuesto atraso en salarios.

“Hemos alcanzado el hito 1 de la Oferta de Inversión en el Deportivo Cali. Este logro representa un paso significativo en este proceso y reafirma que estamos avanzando según las expectativas comunicadas en la Asamblea del día 22 de agosto”, dijo el empresario en un comunicado.

IDC Network dio a conocer el primer objetivo de desembolso de dinero para el Deportivo Cali - crédito @Richard_Lee_A/X

El documento añadió que “queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a este logro. Agradecemos la convicción, el esfuerzo, y el compromiso del Comité Ejecutivo, así como de sus asesores, que han sido fundamentales para alcanzar este primer objetivo”.

“Este es un importante avance que permite la liberación de los primeros recursos, los cuales se destinarán para el pago de algunas de las necesidades más urgentes del club, principalmente al pago de nómina”, informó la empresa, señalando en qué se usará el dinero.

Deportivo Cali tendrá el dinero para pagar los salarios de los jugadores en el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

El grupo empresarial terminó diciendo que “la situación financiera del club aún se encuentra en estado crítico, por lo cual el compromiso para la votación y la firma del ‘Acuerdo de Acreedores’ es el siguiente objetivo”, pues aún falta el pago a los demás acreedores.

Nueva asamblea

El Deportivo Cali citó a una nueva asamblea de sus asociados, que será el sábado 4 de octubre a las 10:00 a. m., con el objetivo de resolver un punto que quedó inconcluso el viernes 22 de agosto, cuando se aprobó la transformación a sociedad anónima y el ingreso de la empresa IDC Network con una inyección financiera.

Esta es la citación del Deportivo Cali para una nueva asamblea con sus asociados - crédito Deportivo Cali

“Consideración y votación sobre la proposición de aprobación de la capitalización para lograr el mínimo de capital exigido por el artículo 2º de la Ley 1445 de 2011 para la conversión y orden de emisión de acciones a la Junta Directiva, de conformidad con el inciso quinto del artículo 4º de la Ley 1445 de 2011, la cual contendrá el plazo en el cual deberá expedirse el reglamento de emisión de acciones y realizar la oferta”, decía el comunicado.

El documento señaló también que es “conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Asociación, en particular en el artículo 20 y su parágrafo, implica que el quorum se determinará con los Asociados que estén en uso de sus derechos, esto es, a Paz y Salvo con la Asociación al mes de octubre de 2025 y que no estén sancionados por la Comisión Disciplinaria”.