Deportes

Este es el primer desembolso que le harán al Deportivo Cali: el nuevo dueño dará una millonaria cifra para la crisis

Con la llegada de un grupo inversor, los “Azucareros” empezarán a salir de sus deudas recientes, una de ellas es el pago de salarios atrasados a sus jugadores y trabajadores

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Deportivo Cali empezó una nueva
Deportivo Cali empezó una nueva etapa en su historia con la llegada del grupo IDC Network - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali por fin encontró el camino para salir de la crisis deportiva que lo afecta desde 2022, justo después de salir campeón por última vez en la Liga BetPlay y que lo tuvo al borde de la desaparición por la deuda que superó los 110.000 millones de pesos, según los últimos reportes.

El grupo IDC Network hará el primer desembolso de dinero para los verdiblancos, con una millonaria cantidad de dinero que le entrará a la institución para empezar a sanear sus finanzas, que en los últimos meses volvieron a ser blanco de polémicas por las deudas a sus jugadores y trabajadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, llega una nueva motivación para los “Azucareros” el segundo semestre de 2025, en el que no pasa el mejor momento en materia deportiva por la reciente caída en la Liga BetPlay frente al Medellín por 3-1, que lo mantiene afuera de los ocho primeros clubes en la tabla de posiciones.

Por fin le llegará dinero al Deportivo Cali

El máximo representante de IDC Network, Richard Lee, anunció que su grupo empresarial entregará el primer millón de dólares para el club vallecaucano, como parte del proceso de saneamiento económico e inversión para la institución, que nuevamente fue denunciada por supuesto atraso en salarios.

Hemos alcanzado el hito 1 de la Oferta de Inversión en el Deportivo Cali. Este logro representa un paso significativo en este proceso y reafirma que estamos avanzando según las expectativas comunicadas en la Asamblea del día 22 de agosto”, dijo el empresario en un comunicado.

IDC Network dio a conocer
IDC Network dio a conocer el primer objetivo de desembolso de dinero para el Deportivo Cali - crédito @Richard_Lee_A/X

El documento añadió que “queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a este logro. Agradecemos la convicción, el esfuerzo, y el compromiso del Comité Ejecutivo, así como de sus asesores, que han sido fundamentales para alcanzar este primer objetivo”.

“Este es un importante avance que permite la liberación de los primeros recursos, los cuales se destinarán para el pago de algunas de las necesidades más urgentes del club, principalmente al pago de nómina”, informó la empresa, señalando en qué se usará el dinero.

Deportivo Cali tendrá el dinero
Deportivo Cali tendrá el dinero para pagar los salarios de los jugadores en el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

El grupo empresarial terminó diciendo que “la situación financiera del club aún se encuentra en estado crítico, por lo cual el compromiso para la votación y la firma del ‘Acuerdo de Acreedores’ es el siguiente objetivo”, pues aún falta el pago a los demás acreedores.

Nueva asamblea

El Deportivo Cali citó a una nueva asamblea de sus asociados, que será el sábado 4 de octubre a las 10:00 a. m., con el objetivo de resolver un punto que quedó inconcluso el viernes 22 de agosto, cuando se aprobó la transformación a sociedad anónima y el ingreso de la empresa IDC Network con una inyección financiera.

Esta es la citación del
Esta es la citación del Deportivo Cali para una nueva asamblea con sus asociados - crédito Deportivo Cali

Consideración y votación sobre la proposición de aprobación de la capitalización para lograr el mínimo de capital exigido por el artículo 2º de la Ley 1445 de 2011 para la conversión y orden de emisión de acciones a la Junta Directiva, de conformidad con el inciso quinto del artículo 4º de la Ley 1445 de 2011, la cual contendrá el plazo en el cual deberá expedirse el reglamento de emisión de acciones y realizar la oferta”, decía el comunicado.

El documento señaló también que es “conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Asociación, en particular en el artículo 20 y su parágrafo, implica que el quorum se determinará con los Asociados que estén en uso de sus derechos, esto es, a Paz y Salvo con la Asociación al mes de octubre de 2025 y que no estén sancionados por la Comisión Disciplinaria”.

Temas Relacionados

Deportivo CaliIDC NetworkDeportivo Cali crisisDeportivo Cali sociedad anónimaDeportivo Cali salariosLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Tulio Gómez envió mensaje a la hinchada del América tras clasificación en Copa Betplay Dimayor: “Con Dios nos basta”

El directivo ha sido blanco de múltiples críticas por parte de la hinchada Escarlata debido a los flojos resultados deportivos durante las últimas temporadas

Tulio Gómez envió mensaje a

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: formaciones confirmadas en Barranquilla

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una oportunidad enorme para clasificar al certamen de la FIFA en condición de local, ante un rival que sacrificará todo por soñar con el repechaje

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El encuentro partido, válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:30 p. m. del jueves 4 de septiembre

Este será el ganador del

Así se jugarían las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030: Colombia estaría, prácticamente, clasificado

Argentina, Uruguay y Paraguay se perfilan como las únicas selecciones sudamericanas que contarán con un cupo directo en el certamen orbital que se jugará en distintas partes del mundo

Así se jugarían las eliminatorias

La Dimayor habría tomado nueva decisión sobre sanción de Millonarios en tribuna norte: esto pasará para el clásico ante Santa Fe

Los azules sufrieron el castigo de una jornada por la protesta de los hinchas en el partido ante Unión Magdalena, en la que lanzaron zapatos detrás de una de las porterías

La Dimayor habría tomado nueva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Putumayo calificó como

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

ENTRETENIMIENTO

Andrea Petro no se quedó

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Miss Amazonas respondió ante las críticas que recibió en redes sociales por su apariencia física: esto fue lo que dijo

Bonka regresa a lo grande con su concierto aniversario en el Movistar Arena: conozca fecha y precios de boletería

Funk Tribu, DJ y productor colombiano, se prepara para dos noches inolvidables con lleno total en el Coliseo Medplus

Exparticipante de ‘El Desafío Siglo XXI’ reveló la millonada que le ofrecieron por cortarse el pelo: “Fue humillante”

Deportes

Tulio Gómez envió mensaje a

Tulio Gómez envió mensaje a la hinchada del América tras clasificación en Copa Betplay Dimayor: “Con Dios nos basta”

Dayro Moreno fue protagonista de divertidos memes en la previa del partido Colombia vs. Bolivia

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: formaciones confirmadas en Barranquilla

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

Así se jugarían las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030: Colombia estaría, prácticamente, clasificado