Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Soccer Football - Bundesliga - FC Augsburg v Bayern Munich - WWK Arena, Augsburg, Germany - August 30, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz celebrates scoring their second goal REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo ha marcado un hito en el mercado de fichajes de la Bundesliga, sino que también lo ha posicionado como el refuerzo más costoso de la temporada 2025/2026 en el fútbol alemán, según el ranking publicado por la cuenta en ‘X’ de Get German Football News, que se basa en los datos del portal Transfermarkt uk.

El club bávaro desembolsó 75 millones de euros para hacerse con los servicios del extremo colombiano, procedente del Liverpool.

El colombiano se posicionó en el top-10 de fichajes más caros de la Bundesliga 2025-2026 - crédito Transfermarkt

La Bundesliga, reconocida como una de las ligas más competitivas de Europa, ha sido escenario de importantes movimientos durante la última ventana de transferencias.

Los equipos alemanes han apostado por reforzar sus plantillas con incorporaciones de alto perfil, buscando consolidar su protagonismo tanto a nivel local como internacional.

En este contexto, la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich se destaca no solo por el monto de la operación, sino también por el impacto inmediato que ha tenido en el equipo.

A continuación, así está el ranking:

Luis Díaz - Liverpool a Bayern Munich (75 millones de euros) Jarell Quansah - Liverpool a Bayer Leverkusen (35 millones de euros) Malik Tillman - PSV a Bayer Leverkusen (35 millones de euros) Eliesse Ben Seghir - Mónaco a Bayer Leverkusen (32 millones de euros) Jobe Bellingham- Sunderland a Borussia Dortmund (30,5 millones de euros) Loïc Bade - Sevilla Bayer a Leverkusen (25 millones de euros) Ezequiel Fernández - Al Qadsiah a Bayer Leverkusen (25 millones de euros) Conrad Harder - Sporting RB a Leipzig (24 millones de euros) Fabio Silva - Wolves a Borussia Dortmund (22,5 millones de euros) Jonathan Burkhardt - Mainz a Eintracht Frankfurt (21 millones de euros)