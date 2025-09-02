Deportes

Alejandro Falla quiere dar sorpresa con Colombia en la Copa Davis: estas son los tenistas que estarán en la serie ante Eslovaquia

Sin Daniel Galán, el conjunto liderado por Alejandro Falla se mide en superficie dura a un exigente rival europeo, con la mira puesta en la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Davis

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Esta es la foto de
Esta es la foto de la representación colombiana de tenis que disputará la serie ante Japón - crédito Federación Colombiana de Tenis

Colombia vuelve a la acción en el tenis: el 12 y 13 de septiembre, la delegación nacional disputará la fase del Grupo I Mundial ante Eslovaquia.

De esta forma, Alejandro Falla, capitán de la selección Colombia tendrá una dura baja para afrontar la serie: la del bumangués Daniel Galán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este es el equipo que
Este es el equipo que jugará la serie que disputará el Grupo I Mundial - crédito Federación Colombiana de Tenis

El equipo colombiano estará conformado por Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez, quienes buscarán asegurar el avance de Colombia en el torneo.

La serie se disputará en la Peugeot Arena de Bratislava, sobre superficie dura, los días 12 y 13 de septiembre. Este enfrentamiento corresponde al Grupo Mundial I, y el conjunto que resulte vencedor obtendrá un cupo en la etapa clasificatoria hacia las finales.

La Federación Colombiana de Tenis oficializó la convocatoria a través de sus canales institucionales, confirmando la dirección técnica y capitanía de Alejandro Falla al frente del equipo nacional.

El duelo ante Eslovaquia representa una oportunidad para que los jugadores seleccionados demuestren su nivel en una de las competencias más exigentes del tenis por equipos. La serie se desarrollará en la capital eslovaca, en una superficie que exigirá la máxima adaptación de los representantes colombianos.

La lista definitiva de convocados incluye a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez. Es importante recordar que, la delegación nacional clasificó a dicha instancia después de vencer a Barbados por 3-2, en las preliminares del grupo mundial I, serie quecomenzó el 31 de enero de 2025.

Como le fue a Colombia en la última participación en el grupo mundial de la Copa Davis

El conjunto, que era liderado
El conjunto, que era liderado desde la cancha por Nicolás Mejía, sufrió un duro revés en Tokio y quedó eliminado de toda posibilidad de disputar las fases finales del torneo de selecciones más importantes del mundo tenis - crédito Federación Colombiana de Tenis

La más reciente participación de Colombia en el grupo I Mundial de la Copa Davis no trae buenos recuerdos.

El avance de Japón hacia los Qualifiers 2025 de la Copa Davis quedó sellado cuando Yoshihito Nishioka aseguró el punto decisivo en la serie frente a Colombia, que concluyó con un marcador global de 3-1 a favor del conjunto asiático. Este resultado se produjo después de que la pareja colombiana obtuviera la victoria en el partido de dobles, lo que mantuvo vivas las esperanzas del equipo sudamericano de revertir la eliminatoria.

La confrontación entre Japón y Colombia se desarrolló en un ambiente de alta tensión competitiva, con ambos equipos buscando un lugar en la próxima ronda clasificatoria del torneo. El equipo japonés tomó la delantera en los partidos individuales iniciales, estableciendo una ventaja que obligó a los colombianos a buscar una reacción en el encuentro de dobles. La dupla de Colombia logró imponerse en ese compromiso, sumando el primer punto para su país y reduciendo la diferencia en la serie.

Sin embargo, la respuesta de Yoshihito Nishioka en el siguiente partido individual resultó determinante. El tenista japonés se impuso en su enfrentamiento, obteniendo el punto que definió la eliminatoria y garantizó la presencia de Japón en los Qualifiers 2025. Con este triunfo, el equipo asiático cerró la serie con un 3-1 en el marcador global, dejando sin opciones de remontada a Colombia.

La victoria de Japón en esta serie de la Copa Davis representa un paso significativo en su objetivo de avanzar en la competición internacional, mientras que Colombia queda fuera de la lucha por un lugar en la siguiente fase.

A continuación, así quedaron los enfrentamientos

  • Yoshito Nishioka vs. Nicolás Mejía: 7-6 u 6-4 en 1 hora y 59 minutos
  • Partido de dobles: Nicolás Barrientos-Cristian Rodríguez 6-7(4), 6-2 y 6-3 vs. Shintaro Mochizuki-Yosuke Watanuki
  • Adrià Soriano vs. Yoshito Nishioka: 6-3 y 6-4
  • Kei Nishikori vs. Nicolás Mejía: 6-4 y 6-4

Palmarés de la Copa Davis

La Copa Davis estará presente
La Copa Davis estará presente la otra semana en Bratislava para Colombia - crédito Pascal Rossignol / REUTERS

Estados Unidos es el más veces campeón de la competencia con 32 títulos, seguido de Australia con 28. A continuación, así está el palmarés por nación de la Copa Davis:

1. Estados Unidos: 32

2. Australia: 28

3. Gran Bretaña y Francia: 10

5. Suecia: 7

6. España: 6

7. Alemania, Italia, Rusia: 3

9:Croacia y República Checa: 2

12. Sudáfrica, Checoslovaquia, Serbia, Suiza, Argentina, Canadá: 1

Temas Relacionados

Copa DavisColombia vs. EslovaquiaAlejandro FallaTenis ColombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Finalmente el Deportivo Cali firmó acuerdo de inversión con empresa multinacional: este será el dinero que le entrará al club

Algunos integrantes del Comité Ejecutivo pusieron trabas para la firma que permite dar paso al desembolso del primer millón de dólares por parte del grupo económico centroamericano

Finalmente el Deportivo Cali firmó

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general y sigue afuera del top 10

El colombiano mantiene su diferencia con Jonas Vingegaard, pero los resultados de los ciclistas en las fugas no le han permitido mantenerse dentro de los diez mejores de la carrera española

Etapa 10 de la Vuelta

Medallista colombiano en París 2024 le envió fuerte pulla al Gobierno Petro por recorte presupuestal al deporte: “No llegan solas”

El medallista olímpico Yeison López encabeza la manifestación en la Plaza de Bolívar, que le exige al Gobierno que mantenga la financiación estatal del deporte colombiano

Medallista colombiano en París 2024

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

La penúltima jornada de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en simultánea, por ser decisiva en los cupos que se entregan a Conmebol que puede resultar

Así podrá ver en Colombia

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

El delantero, que ya supo integrar el plantel de la selección con distintos entrenadores como José Perkerman, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto, es el actual goleador de la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona el ‘Rompecuarteles’, el

Así funciona el ‘Rompecuarteles’, el arma que utilizan para cometer atentados terroristas las disidencias de las Farc y el ELN: lo hicieron en Cali con los dos camiones

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

El error más común en

El error más común en las primeras citas según Diego Trujillo y la alternativa que recomienda para lograr una conexión real

La Liendra desmiente rumores sobre su ausencia en redes sociales y niega que hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

Yina Calderón arremetió en contra de La Jesuu y ella le contestó indicando que ese trato era por racismo

Isabella Ladera asegura que alguien le hizo brujería y muestra supuestas pruebas en redes sociales: “Me quitó un mechón de cabello”

Jessica Cediel les contó a sus seguidores que fue testigo de un milagro: “Dios me habló”

Deportes

Alejandro Falla quiere dar el

Alejandro Falla quiere dar el golpe en la mesa con Colombia en la Copa Davis: estas son los tenistas que estarán en la serie ante Eslovaquia

Finalmente el Deportivo Cali firmó acuerdo de inversión con empresa multinacional: este será el dinero que le entrará al club

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general y sigue afuera del top 10

Medallista colombiano en París 2024 le envió fuerte pulla al Gobierno Petro por recorte presupuestal al deporte: “No llegan solas”

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana