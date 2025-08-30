Teófilo Gutiérrez anunció que no seguirá en Junior: “Termina en diciembre”

Gutiérrez reveló que ya recibe ofertas de otros equipos y planea nuevos desafíos para 2026-crédito @CamerinoJuniorX

El futuro de Teófilo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla quedó en el centro de la atención tras la contundente victoria por 4-0 sobre Llaneros en el estadio Metropolitano, correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay 2025-II.

El experimentado delantero figura indiscutida del equipo dirigido por Alfredo Arias, sorprendió al anunciar que su ciclo con el club rojiblanco concluirá al finalizar el año 2025, pese al buen momento que atraviesa la institución, líder del campeonato con 20 puntos.

El delantero e ídolo de la afición barranquillera, compartió con los medios de comunicación su decisión de cerrar su etapa en el club de sus amores.

“Yo creo que mi ciclo acá en Junior termina en diciembre. Ya estoy pensando en otros equipos que ya me están llamando también, así que lo más importante es que estoy vigente y disfrutando”.

El anuncio de Teófilo Gutiérrez generó un inmediato impacto en redes sociales, donde sus palabras se viralizaron y provocaron opiniones encontradas.

Mientras algunos usuarios cuestionaron el momento elegido para comunicar su salida, dado que apenas transcurre la novena fecha del torneo, otros recordaron que la posibilidad de su partida ya se venía discutiendo desde hace tiempo, especialmente por la edad del futbolista.

En relación a sus próximos pasos, el delantero manifestó su intención de aprovechar al máximo los meses que le restan en el club barranquillero, dejando claro que su prioridad es mantenerse competitivo para afrontar un nuevo desafío en 2026.

“Disfrutar estos meses que me quedan y pensando en mi futuro y poder ir a otro club, se están hablando las cosas, poder disfrutar”.

Más allá de su situación personal, Gutiérrez también se refirió a los objetivos colectivos del Junior para el segundo semestre del 2025. Subrayó la importancia del bienestar físico y del ambiente en el vestuario.

“Lo más importante es el cuidado personal, hacer disfrutar a los compañeros, a la gente que viene, los que están en casa. Clasificar lo antes posible a los 8 y así tener el tema de la reclasificación y la copa que jugamos en la semana”.

El atacante no eludió el análisis sobre la reciente derrota ante Millonarios en Bogotá, un resultado adverso que, según sus palabras, no ha desviado el rumbo del equipo.

“Un traspié lo tiene cualquier equipo del mundo, nos costó ese partido en Bogotá, retomamos en la Copa y hoy hicimos 4 goles, no hemos perdido el camino”, finalizó.

Es importante recordar que, el contrato de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla se extiende hasta diciembre de 2025, y todo indica que ese será el punto final de una relación marcada por varias etapas y logros, consolidando su estatus de referente histórico para la institución.

La contundente victoria de Junior de Barranquilla frente a Llaneros en el estadio Metropolitano no solo consolidó el liderato del equipo dirigido por Alfredo Arias, también marcó el regreso a un nivel de juego que había quedado en entredicho tras la derrota sufrida ante Millonarios en la jornada anterior.

Con un marcador de 4-0, el conjunto barranquillero dominó de principio a fin, mostrando una superioridad incuestionable y recuperando la confianza de su afición.

A los dos minutos, Guillermo Paiva abrió el marcador con un remate certero de pierna derecha, tras una asistencia de José Enamorado, quien desbordó por la banda derecha y dejó atrás a varios defensores gracias a su velocidad.

Este primer tanto reflejó la efectividad y el control que Junior ejerció durante la primera mitad, en la que Llaneros apenas logró inquietar la portería de Mauro Silveira.

La única aproximación significativa de los visitantes llegó al minuto 13, cuando Carlos Sierra probó desde media distancia, pero el guardameta local respondió sin dificultades.

La presión constante de los locales se tradujo en el segundo gol al minuto 33.

En esta ocasión, Jhonier Guerrero solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red, tras una nueva asistencia de José Enamorado, ya que recibió un pase en profundidad de Guillermo Paiva.

El dominio de Junior se hizo aún más evidente cuando, cerca del final del primer tiempo, Julián Angulo fue expulsado por una falta sobre Yeison Suárez, dejando a Llaneros con un hombre menos y obligando al equipo visitante a replegarse cerca de su área.

El segundo tiempo estuvo marcado por una breve interrupción debido al humo generado por bengalas lanzadas desde la tribuna local. Una vez reanudado el juego, Junior mantuvo la posesión y buscó ampliar la diferencia ante un rival que apostó por el contragolpe, pero que no logró inquietar a la defensa barranquillera.

La insistencia de los locales tuvo recompensa a los 64 minutos, cuando un centro rasante de Yeison Suárez, tras pase de Teo Gutiérrez, fue desviado por Óscar Cabezas hacia su propia portería, estableciendo el 3-0 en el marcador.

En los minutos finales, a pesar de la inferioridad numérica, Llaneros intentó adelantar líneas y buscar el descuento, lo que dejó espacios en defensa.

Esta situación fue aprovechada por Teo Gutiérrez, habilitando a Brayan Castrillón con un pase en profundidad. Castrillón avanzó en velocidad y asistió a Stiven Rodríguez, que definió con tranquilidad para sellar el 4-0 definitivo y desatar la celebración de la hinchada local.

Junior de Barranquilla jugará el 2 de septiembre de 2025 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa BetPlay ante Atlético de Cali, y por Liga tendrá acción el 6 de septiembre de 2025 en el clásico costeño, frente al Unión Magdalena, a partir de las 6:20 p. m.