Jhon Arias guio y tuvo su primera victoria con Wolverhampton en Inglaterra: el colombiano avanzó de ronda en la Carabao Cup

La noche del martes 26 de agosto de 2025 trajo la esperada primera victoria de Wolverhampton en la temporada 2025/26, con el equipo local imponiéndose 3-2 frente a West Ham en un emocionante encuentro disputado en el Molineux Stadium.

El resultado, correspondiente a la segunda ronda de la Carabao Cup, se produjo con participación destacada de los futbolistas colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera, ambos titulares en un partido que devolvió confianza al equipo dirigido por Vítor Pereira.

Aunque los Wolves se adelantaron inicialmente tras una jugada de Arias que derivó en penal y un posterior gol de Rodrigo en el rebote, el desarrollo del partido se tornó adverso para los locales, quienes se encontraron en desventaja (1-2) hasta el minuto 80 tras los goles de Soucek y Lucas Paquetá para el West Ham.

No obstante, la reacción de Wolverhampton fue inmediata y contundente. En el 82′, Arias recuperó el balón en la jugada que dio paso al primer gol de Jorgen Strand Larsen (y el 2-2 parcial).

Solo un par de minutos después, el chocoano dispuso de una clara oportunidad para marcar, pero el arquero Alphonse Aréola impidió el tanto; aun así, el rechace permitió a Tchatchoua asistir con un centro que Jorgen transformó de cabeza en el 3-2 definitivo.

Jhon Arias completó el encuentro y se convirtió en pieza fundamental del funcionamiento del equipo, participando en las tres jugadas clave que derivaron en los goles del Wolverhampton.

Por su parte, Yerson Mosquera fue sustituido por Matt Doherty en el minuto 72, cuando aun el equipo permanecía en desventaja.

El triunfo no solo significó la clasificación a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, sino que también proporcionó a los Wolves un importante impulso anímico tras un desafortunado comienzo en la Premier League, donde sufrieron derrotas ante Manchester City y Bournemouth.

Con la actuación de Arias y la presencia de Mosquera en defensa, Wolverhampton mostró solidez y determinación en momentos críticos del partido, consolidando así una remontada que devuelve la ilusión a sus aficionados y marca un punto de inflexión en la actual campaña.

Los números de Jhon Arias en el duelo entre Wolverhampton y West Ham

En el enfrentamiento por la segunda ronda de la Carabao Cup, Jhon Arias fue titular y disputó casi la totalidad del encuentro, sumando 96 minutos sobre el campo. Durante ese tiempo, el chocoano realizó dos remates a puerta, completó 19 de 28 pases, incluyó dos pases clave, mantuvo el 100 % de efectividad en sus pases largos y registró dos recuperaciones de balón.

La influencia de Arias fue determinante en los momentos decisivos del partido: contribuyó directamente en las tres jugadas que desembocaron en los goles del Wolverhampton. El colombiano dio inicio al penal que terminó en gol, recuperó el balón en la acción que propició el empate 2-2, y estuvo presente en la jugada previa al tanto definitivo que selló la remontada.

Cuándo volverá a jugar Wolverhampton con Jhon Arias

Wolverhampton regresará a la Premier League este sábado 30 de agosto de 2025, cuando reciba al Everton en el estadio Molineux. El partido está programado para las 9:00 a. m.

Este será el primer compromiso de liga tras su victoria en la Copa de la Liga contra West Ham y ofrecerá a Jhon Arias y al resto del plantel la oportunidad de consolidarse en el torneo doméstico.

Se espera, de igual forma, que tanto el defensor como el chocoano sean titulares contra los Tofees, club en el que jugaron colombianos como James Rodríguez y Yerry Mina años atrás.