Colombia terminó en el podio de los Juegos Panamericanos Junior: así fue la cosecha de medallas

La delegación nacional con menos deportistas alcanzó la misma cantidad de oros conseguidos en los Juegos Panamericanos Junior que se llevaron a cabo en Cali

Camilo Zabaleta

Kollin Castro sumó tres preseas
Kollin Castro sumó tres preseas doradas en los Juegos Panamericanos 2025 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia igualó su máximo histórico de 48 medallas de oro en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a pesar de competir con la mitad de atletas respecto a la primera edición en Cali.

De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, el equipo nacional no solo repitió su registro dorado, sino que amplió la brecha frente a potencias habituales como México, Cuba y Canadá, consolidándose en el tercer puesto del podio general.

Así quedó el medallero de
Así quedó el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 - crédito Panam Sports

Las delegaciones más laureadas del certamen continental fueron Brasil, que se alzó como campeón absoluto con 70 oros, 50 platas y 55 bronces; seguida por Estados Unidos con 54 oros, 43 platas y 45 bronces.

Colombia, tercera, obtuvo además 27 platas y 40 bronces, quedando cerca de la delegación estadounidense. En el cuarto puesto se ubicó México con 29 oros, es decir, 19 menos que los colombianos, a distancia significativa respecto a la cima de la tabla y completaron el top 10 Argentina (27), Canadá (19), Cuba (19), Chile (18), Venezuela (12) y Puerto Rico (7).

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, subrayó el excepcional desempeño de los jóvenes atletas nacionales: “El balance de estos Juegos Panamericanos Junior para Colombia es extraordinario. Con la mitad de los atletas que tuvimos en la primera edición en Cali, jugando de local, hoy superamos con creces lo hecho, demostrando la fortaleza de varios deportes”.

Pedro Marín fue campeón en
Pedro Marín fue campeón en los 10.000 metros de los Juegos Panamericanos Junior 2025 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La cosecha de medallas doradas se distribuyó en 13 deportes y el equipo logró al menos un podio en 23 disciplinas. El ciclismo fue el motor principal de las conquistas con 13 oros repartidos entre ruta, pista y BMX Freestyle, seguido del patinaje (10), atletismo (7), gimnasia artística (5) y levantamiento de pesas (5). Otras disciplinas aportaron medallas cruciales: squash (3 oros), tenis (2), junto a judo y tiro con arco, cada uno con una presea dorada.

El dirigente expresó su confianza en el respaldo institucional: “Tengo la certeza de que el gobierno nacional, los congresistas y el Ministerio del Deporte seguirán apoyando al deporte colombiano. Lo logrado en Asunción demuestra que seguimos creciendo y que somos admirados en toda América”.

Este desempeño permitió que Colombia se proclamara campeona por deportes en especialidades como ciclismo BMX Freestyle, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y squash.

Entre los nombres propios, destacan atletas como Stefany Cuadrado y Nicolás Olivera (ciclismo de pista), Juan José Torres (squash), Kollin Castro (patinaje de velocidad) y Camilo Vera (gimnasia artística), cada uno con tres oros. Vera sumó además una plata, mientras que otros como Pedro Marín, Camila Giraldo, Santiago Vásquez, Luciana Osorio, Natalia Garzón, Valentina Mediorreal y Juan Irisarri aportaron dos medallas doradas cada uno.

En BMX Freestyle, la delegación logró rendimiento perfecto: dos oros y una plata, logrados por el desempeño de las hermanas Queen y Lisurley Villegas y el oro de Saúl Hernández. La gimnasia sumó un episodio particular, ya que Camilo Vera y Jorman Álvarez compartieron oro en barras paralelas gracias a una puntuación idéntica de 13.300.

Con un total de 246
Con un total de 246 kg, Maria Fernanda Mena se coronó campeona en la categoría 77 kg, superando a rivales de Estados Unidos y México, y sellando su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Para Solano, estos resultados refuerzan el potencial olímpico del país: “Aquí está el gran futuro del deporte colombiano para pensar en medallas olímpicas. Hay que seguir trabajando, contratando buenos entrenadores, apoyando a nuestros atletas. Colombia tiene demasiado talento y el deporte colombiano un gran porvenir”.

El Ministerio del Deporte apoyó la participación de Colombia en los Juegos con una inversión de 3.335 millones de pesos.

De los 48 oros logrados, 26 atletas obtuvieron clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (nueve en ciclismo, ocho en patinaje, cinco en atletismo, cinco en levantamiento de pesas, y uno en cada uno de los siguientes deportes: gimnasia artística, judo, natación carreras, squash y tenis).

