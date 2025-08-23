Dayro Moreno reveló si la selección Colombia lo convocará para las eliminatorias: hay sorpresa con el goleador

Dayro Moreno es el actual goleador de la Copa Sudamericana con ocho goles en el Once Caldas, que le permitieron llegar a cuartos de final - crédito AFP

Dayro Moreno se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el fútbol colombiano durante la temporada 2025, ya que es determinante para que el Once Caldas llegara a los cuartos de final en la Copa Sudamericana, toda una proeza para la institución que nunca llegó tan lejos en el certamen.

El delantero lleva tiempo pidiendo una nueva oportunidad en la selección Colombia, pues su última convocatoria fue en 2016 y debido a sus buenos números en la actual campaña, espera que Néstor Lorenzo le dé una nueva oportunidad antes de llegar a su retiro de la actividad profesional.

De hecho, Dayro reveló si está en los planes de la Tricolor para los próximos encuentros de las eliminatorias, ante Bolivia y Venezuela, para los que saldrá la lista oficial de 26 jugadores a finales de agosto, en la que los aficionados han exigido que el goleador de 39 años aparezca.

“No he perdido la ilusión con la Selección Colombia”

El delantero del Once Caldas sigue esperando a que le den la que sería la última oportunidad con la Tricolor, debido a su edad y que el técnico Néstor Lorenzo está en proceso de recambio para después del Mundial de 2026, en el que terminarían su ciclo varias figuras.

Sin embargo, Dayro Moreno confirmó en Caracol Radio que no ha sido contactado por la Federación Colombiana de Fútbol, así como tampoco del entrenador o sus colaboradores, para ser bloqueado de cara a la convocatoria que saldría el jueves 21 de agosto, previo a las eliminatorias.

Dayro Moreno llegó a ocho goles en la Copa Sudamericana tras la fase de octavos de final - crédito Once Caldas

“La verdad no he tenido la oportunidad de hablar con nadie de la Federación ni cuerpo técnico, pero nunca pierdo la ilusión, para eso hago goles, el día que deje de jugar dejaré de pensar en eso, colocarse la camiseta de nuestra selección es un orgullo muy grande”, dijo en El VBar Caracol.

Pese a la situación, Dayro mantiene la esperanza de que aparezca en la lista final de jugadores para las clasificatorias: “Claro. Me levanto cada día pensando en todas las cosas buenas, primero con el equipo, hacer goles y obvio con la Selección. No he perdido la ilusión con la Selección Colombia”.

Dayro Morenono juega con la selección Colombia desde la Copa América Centenario de 2016, en la etapa del técnico José Pekerman - crédito Jorge Adorno/REUTERS

“Dios quiera, todos esperamos esa noticia tan importante el próximo jueves”, terminó de decir el delantero, que se mantiene en buena condición física y rendimiento con el Once Caldas para la Copa Sudamericana, Liga BetPlay y la Copa Colombia, los retos en el segundo semestre de 2025.

“Me levanto con la ilusión de romper récords”

De otra parte, Dayro dio detalles de cómo ha sido el proceso para que Once Caldas llegara a cuartos del certamen internacional, algo impensado por muchos aficionados: “Nosotros desde el año pasado, desde que supimos que íbamos a Sudamericana y que el primer rival era Millonarios, nos mentalizamos que era paso por paso. Luego en la fase de grupos lo hicimos bien, en los octavos también nos fue muy bien. Nos enfrentamos con equipos muy fuertes, por abajo y arriba”.

Once Caldas es el único equipo colombiano en un torneo internacional en 2025, destacando en la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

“Ahora una llave importante con Independiente del Valle que sabe que es ser campeón de Sudamericana, es complicado, pero nosotros tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos contra Huracán. La ilusión está, queremos llegar a la final”, añadió el atacante tolimense.

Sobre su trabajo para seguir siendo el mejor en el fútbol colombiano, el delantero dijo que “cada día me esfuerzo, me levanto con la ilusión de romper récords en el fútbol colombiano. Lo más pronto posible, en lo personal sigo haciendo goles que es lo más importante para mí y esto es fruto del trabajo, del cuerpo técnico, los hinchas del Once Caldas y eso es fruto de todos y el aliento que siempre me dan en el Palogrande y fuera, es un orgullo muy grande”.