Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

El futbolista colombiano anotó el gol del triunfo en la Supercopa de Alemania y recibe reconocimiento de leyendas, como Jürgen Klinsmann, que destaca su rápida adaptación al equipo bávaro

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

urgen Klinsmann habló sobre el
urgen Klinsmann habló sobre el aporte que puede dar Luis Díaz en el ataque del Bayern Múnich - crédito Peter Cziborra / REUTERS

Luis Díaz tendrá su primer partido en la Bundesliga con el Bayern Múnich: jugará en el estadio Allianz Arena ante el Leipzig por la primera fecha de la Bundesliga.

En la previa del encuentro ante los “toros” alemanes (apodo del Leipzig), Jürgen Klinsmann, exatacante de la selección Alemania y con un amplio recorrido en la dirección técnica de su país, habló acerca de la llegada de Luis Díaz como nuevo refuerzo de los “Gigantes de Baviera”.

El histórico delantero de la
El histórico delantero de la selección Alemania destacó en un evento de la Bundesliga, el rol que podría tener el "Guajiro" - crédito Lee Smith / REUTERS

Durante una charla organizada por la Bundesliga, Klinsmann subrayó la capacidad de adaptación de Díaz al entorno bávaro, resaltando que su llegada desde la Premier League y su paso por el Porto lo han preparado para rendir de inmediato.

“Creo que pueden estar muy orgulloso de tener un jugador como Luis Díaz. No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un nivel altísimo en Liverpool y Porto”, dijo.

Esta valoración se apoya en el impacto inmediato que ha tenido el colombiano, quien en su único partido oficial hasta la fecha ya dejó huella en el marcador.

El análisis de Klinsmann también se centró en la compatibilidad del estilo de juego de Díaz con la propuesta táctica de Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich.

Para el campeón del mundo en Italia 90, la movilidad y el poder ofensivo del equipo encajan a la perfección con las características del colombiano.

“Su estilo encaja perfecto en el Bayern, en un equipo con tanta movilidad y poder ofensivo. Es emocionante para él y para todos los aficionados de la Bundesliga, aseguró el exfutbolista alemán.

La polémica por la edad de Luis Díaz: esto respondió el histórico de la selección de Alemania

El histórico de Alemania habló
El histórico de Alemania habló también sobre la polémica que se generó por la edad de Luis Díaz, situación que cuestionó en su momento, el también exjugador Lothar Matthäus - crédito Bernd Weissbrod/pa via AP

En cuanto a la proyección de la carrera de Díaz, Klinsmann expresó su deseo de que el extremo mantenga su nivel durante muchos años más: “Esperemos que Luis siga jugando otros 15 años. Creo que, obviamente, cada experiencia que adquieras como jugador te hará más maduro, más profesional, te hará más centrado en este maravilloso trabajo que se te permite hacer como futbolista profesional. Creo que Luis está en su mejor momento”.

Además, el exjugador enfatizó que la edad no es un factor determinante en el fútbol de élite, citando como ejemplos a Messi y Cristiano Ronaldo: “La edad nunca me importa. Sólo me importa lo bueno que seas, sin importar la edad, y por eso soy un gran fan de Messi y de Cristiano Ronaldo, porque son profesionales”.

Luis Díaz estuvo como titular en su primer partido de Bundesliga

Vincent Kompany pidió a Luis
Vincent Kompany pidió a Luis Díaz para el ataque bávaro y el entrenador belga responde con la confianza hacia el exjugador del Liverpool - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El 22 de agosto de 2025, Luis Díaz jugó su primer partido en la Bundesliga frente al Red Bull Leipzig, de Alemania, en donde el técnico belga, Vincent Kompany apuesta por tener lo mejor para comenzar la defensa del título del fútbol alemán.

"Lucho" debuta en la Bundesliga
"Lucho" debuta en la Bundesliga - crédito @FCBayernES / X
  • Porteros:  Manuel Neuer
  • Defensores:  Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić
  • Mediocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Harry Kane
  • Delanteros: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz,
  • Banco de suplentes: Jonas Urbig, Sven Ulreich, Raphaël Guerreiro, Min-jae Kim, Sacha Boey, Aleksandar Pavlović, Wisdom Mike, Jonah Kusi-Asare
  • Bajas: Paul Wanner, Alphonso Davies, Hiroki Itō, Jamal Musiala
  • Director técnico: Vincent Kompany
Leipzig saldrá con estos jugadores
Leipzig saldrá con estos jugadores - crédito @RBLeipzig / X
  • Porteros: Péter Gulácsi
  • Defensores: David Raum, Castello Lukeba, Willi Orbán, Ridle Baku
  • Mediocampistas: Yan Diomande, Nicolas Seiwald, Xavier Schalger
  • Delanteros: Xavi Simons, Lucas Openda, Jonathan Bakayoko
  • Banco de suplentes: Maarten Vandevoordt, Lutsharel Geertruida, Kosta Nedeljković, El Chadaille Bitshiabu, Antonio Nusa, Christoph Buamgartner, Assan Ouédraogo, Ezechiel Banzuzi, Rômulo
  • Bajas: Andrija Maksimović, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs, Tidiam Gomis
  • Director técnico: Ole Werner

Así está el palmarés de títulos de la Bundesliga

Kingsley Coman, exjugador del Bayern
Kingsley Coman, exjugador del Bayern Múnich y hoy en Al-Nassr, levantando el título de la Bundesliga - crédito Andreas Gebert / REUTERS
  • Bayern Múnich: 33 títulos
  • Borussia Dortmund: 8 títulos
  • Borussia Mönchengladbach: 5 títulos
  • Werder Bremen: 4 títulos
  • Hamburgo: 3 títulos
  • Stuttgart: 3 títulos
  • Colonia: 2 títulos
  • Kaiserslautern: 2 títulos
  • 1860 Múnich: 1 título
  • Núremberg: 1 título
  • Eintracht Braunschweig: 1 título
  • Wolfsburgo: 1 título

