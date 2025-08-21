Deportes

Este será el DT encargado de Millonarios para el próximo partido contra Junior tras la salida de David González

El club Embajador atraviesa su peor momento deportivo en los últimos años: es último en la tabla de posiciones de la Liga Betplay, con un solo punto luego de seis partidos jugados

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

David González duró menos de
David González duró menos de un año en el cargo de entrenador - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La derrota 1-2 ante Unión Magdalena en el estadio El Campín, de Bogotá, marcó el final del ciclo de David González como director técnico de Millonarios.

La serie de malos resultados en la Liga Betplay II-2025, con apenas un empate y cinco derrotas, dejó al conjunto Embajador en el último lugar de la tabla de posiciones y precipitó la decisión de la dirigencia del equipo.

Ante la urgencia de revertir la situación, la directiva optó por una solución interna inmediata de cara a dos desafíos clave.

El equipo capitalino, que busca salir del fondo y empezar a sumar puntos para aspirar a los cuadrangulares semifinales, enfrentará el sábado 23 de agosto a Junior de Barranquilla, líder de la Liga Betplay II-2025, en un compromiso que pone a prueba su capacidad de reacción.

Pocos días después, el martes 26 de agosto, Millonarios disputará la clasificación a los octavos de final de la Copa Betplay frente a Real Cartagena.

La serie favorece hasta ahora al combinado albiazul por 3-1, lo que mantiene las expectativas de alcanzar un premio al final del año y obtener un cupo a un torneo Conmebol para la próxima temporada.

Carlos Giraldo será el entrenador
Carlos Giraldo será el entrenador encargado de Millonarios - crédito Mundo Millos

Mientras tanto, será Carlos Giraldo, técnico de la casa con trayectoria en las divisiones menores del club, quien asuma el rol de entrenador interino para afrontar estos dos compromisos inmediatos. El exfutbolista de pasado en Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y entre otros como jugador era asistente técnico de David González

