David González dice que intentó convencer a Falcao de volver a Millonarios y explicó las razones de su salida: “Somos culpables todos”

El entrenador de Millonarios, David González, abordó la situación actual del plantel del equipo y la incorporación de los recientes fichajes. El técnico subrayó la complejidad de reconstruir el equipo tras la salida de varios jugadores clave, como Falcao García, Álvaro Montero y Daniel Cataño.

“Fueron bastantes los jugadores que se fueron y eso hace que tengamos que hacer muchas cosas, no desde cero porque hay una base, sino que los que lleguen deben acostumbrarse a una manera de jugar. Es un error pensar que si un jugador se va, entonces debe llegar con la misma jerarquía. Eso es algo que debe llegar con el tiempo”, dijo el timonel del cuadro Albiazul en la rueda de prensa previa al juego ante Real Cartagena por la Copa Colombia.

El técnico, que antes de llegar al club capitalino dirigió al Deportes Tolima, también se refirió a los nuevos futbolistas del plantel, aunque advirtió que el éxito de las contrataciones solo podrá medirse a partir de los resultados obtenidos en la competencia.

“Hay que entender que este proceso arranca con jugadores muy buenos que han llegado (...) Todas las contrataciones serán buenas en la medida que den resultados, así que en este momento tenemos que tener paciencia y esperar”, afirmó el técnico.

Falcao, su salida y un intento por seguir en el club que fue en vano

En la rueda de prensa, González fue preguntado por los motivos de la salida del delantero Radamel Falcao García, luego de que el estelar delantero decidiera no renovar su contrato con el equipo de cara al actual semestre. En palabras del técnico, la decisión de Falcao de abandonar el equipo no solo responde a cuestiones deportivas, sino que está marcada por el impacto de la presión social y el ambiente hostil que enfrentó en redes sociales.

La salida de Radamel Falcao García ha dejado una huella profunda en el entorno de Millonarios. El propio David González reconoció que intentó persuadir al delantero para que reconsiderara su decisión, sin éxito. La presión mediática y el ambiente adverso en redes sociales terminaron por inclinar la balanza hacia la búsqueda de tranquilidad personal por parte del jugador.

Para González, la ausencia del ‘Tigre’ representa no solo la pérdida de un referente en el campo, sino también un llamado de atención sobre el impacto de la hostilidad digital en la carrera de los futbolistas.

“Con Radamel hablé muchas veces, incluso hace un par de días le mandé un mensaje de que si no había forma (de volver). Son muchos factores, más allá de lo futbolístico, que lo llevaron a tomar esa decisión (de irse). Para los que no estamos acostumbrados en este país al matoneo, a no respetar nada de nadie, a que las redes sociales se conviertan en un arma tan fácil de desenvainar, pues es un golpe fuerte. Creo que somos culpables todos de que él al final haya tomado esa decisión de vivir más tranquilo y no lo podemos culpar. Es una lástima que se nos prive de poder tenerlo acá”.

Mal arranque de Millonarios: dos juegos, dos derrotas

Llaneros logró un triunfo histórico ante Millonarios el lunes 28 de julio de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá: un tanto de Daniel Mantilla, un ex Millonarios, le dio un histórico triunfo al equipo de la Media Colombia, luego de que el extremo aprovechara un rebote dentro del área tras un centro y definiendo con su pierna izquierda cuando transcurría el minuto 63 de compromiso.

Millonarios nunca encontró claridad ofensiva y quedó como el único club sin puntos acumulados tras cuatro jornadas, de las cuales el equipo solo ha encarado dos, que lo dejan hundido en el fondo de la tabla de posiciones: pues los dirigidos por David González ya habían caído en su debut liguero ante La Equidad (1-0) en el estadio Metropolitano de Techo.

Por su parte, Llaneros sumó tres puntos cruciales, posicionándose en el tercer lugar de la tabla y fortaleciendo su lucha por la permanencia en primera división.