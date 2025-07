Futbolista del América de Cali reveló que rechazó oferta de Atlético Nacional por su mamá: “Le cumplí su sueño”

El atacante habló tras lo que fue su primer gol con la "Mechita", en el triunfo ante Águilas Doradas de Rionegro - crédito José Luis Guzmán / El País - Colprensa

Dylan Borrero fue uno de los futbolistas que llegó como refuerzo para la segunda parte de la temporada 2025, en la que el equipo escarlata afronta la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.

Borrero, que llegó procedente del Fortaleza de Ceará, equipo de la Serie A de Brasil (primera división de dicho país), debutó con gol con la camiseta del cuadro rojo, el 26 de julio de 2025, ante Águilas Doradas.

El futbolista pasó por los micrófonos del programa del Vbar, de Caracol Radio, en donde comentó que para la decisión de regresar al fútbol colombiano (tuvo un paso por Independiente Santa Fe en 2019), tuvo influencia que lo hizo decidir jugar en América de Cali por encima de Atlético Nacional.

“Todo el mundo lo sabe. Nacional me quería, pero siempre las decisiones se toman en familia, entonces le cumplí el sueño a mi mamá de jugar en América y acá estoy", mencionó.

Otros conceptos de Dylan Borrero

También, tuvo la posibilidad de hablar sobre cómo se siente más cómodo en el campo de juego, y reveló que es un jugador que no tiene dificultades al adaptarse en cualquier posición del campo de juego.

“Yo me siento bien jugando de interno, llevo mucho tiempo jugando por fuera y lo puedo hacer bien en las dos posiciones, no tengo un puesto fijo, me acomodo a lo que el entrenador vea mejor para mí y para el equipo”, dijo.

Por otra parte, reveló que charla de forma constante con el entrenador Diego Gabriel Raimondi, mencionando que siempre está dispuesto, con el objetivo de llegar al 100% a lo que será el encuentro ante Fluminense por la Copa Sudamericana.

“Yo hablo mucho con él y me pregunta bastante. Venía en un tiempo largo sin mucho ritmo y acá en América lo estoy volviendo a tener. Lo más importante es que él me dice que no hay afán. Espero llegar a la Sudamericana al 100%”, dijo.

El mediocampista, que firmó contrato hasta mediados de 2028, ya ha comenzado a dejar huella en el equipo. En su debut, marcó su primer gol en la victoria por 2-1 frente a Águilas Doradas, un resultado que permitió al América sumar su primer triunfo en la Liga. Borrero destacó la confianza que le ha brindado el técnico Gabriel Raimondi, con quien mantiene una comunicación constante. “He tenido varios entrenadores y uno de los varios que he sentido que han sumado, uno de ellos es el profe (Raimondi). Me ha dado una confianza gigante y lo más importante es que le gusta jugar al fútbol. Siempre nos pide que tenemos que salir jugando”, relató el futbolista en la entrevista con El VBar Caracol.

El vínculo emocional con la hinchada también ha sido un aspecto central en la experiencia de Borrero en el club. El futbolista hizo un llamado a la afición para que continúe apoyando al equipo, resaltando el ambiente que se vive en el estadio.

“Que están viendo el buen fútbol que estamos haciendo en el Pascual con el entrenador nuevo, con jugadores nuevos como yo y los viejos que están ahí, estamos demostrando un buen fútbol, que se motiven y que esa hinchada nos apoye como siempre”, expresó.

Cuando vuelve a jugar América de Cali

América de Cali, vigente subcampeón de la Copa Colombia, debutará el 29 de julio de 2025 a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Pascual Guerrero de Cali por la primera fase del torneo, ante Tigres de Bogotá.

Luego, volverá el 2 de agosto de 2025 a la Liga BetPlay a jugar ante el vigente campeón de Colombia: Independiente Santa Fe. Partido que está programado para las 8:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio el Campín.