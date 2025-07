Carlos Antonio Vélez volvió a referirse a Falcao García y puso a Quintero como ejemplo: “El que no tiene lujitos”

Juan Fernando Quintero y Falcao García no jugarán en el fútbol colombiano para el segundo semestre de 2025- crédito Jesús Avilés/ Infobae

Las salidas de Juan Fernando Quintero y Radamel Falcao García de América y de Millonarios, respectivamente, han generado una fuerte polémica en todo el territorio nacional. No es para menos; dos de los jugadores más recordados en la historia de la selección Colombia salieron de sus equipos en medio de múltiples polémicas.

En el caso del delantero, se confirmó que no continuará en el cuadro Embajador en medio de críticas por su rendimiento, así como de rumores que indican que el atacante se sentía “maltratado” por cierto sector de la prensa colombiana.

Por su parte, Quintero, que tendría todo listo para ser nuevo jugador de River Plate, decidió salir del América de Cali debido a que, según él, el conjunto vallecaucano le adeuda más de dos millones de dólares como parte de seis meses de sueldo.

Ambos casos han generado cientos de reacciones a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas más reconocidos en el país, fue crítico con el samario durante las últimas semanas vistiendo la camiseta de Millonarios y, en medio de la inminente salida de Juan Fernando Quintero, hizo alusión a los casos de los dos futbolistas.

Fue a través de un mensaje en su cuenta de X que el caldense hizo un llamado a los equipos para que, en su afán por concretar refuerzos de cara a la segunda parte del año, prometan lo que está a su alcance y no lleguen al punto de no poder pagar sueldos, caso que, al parecer, sería el de Juan Fernando Quintero.

“En plena etapa de “refuerzos” y demás es muy importante q los equipos sinceren sus platas y no contraten lo q no pueden pagar… miren lo de @juanferquinte10 como ejemplo… en ese orden de cosas @MillosFCoficial fue cauto, y es la verdadera razón por la q FALCAO no se quedó, y es que le bajó la oferta de renovación“, explicó el periodista.

De hecho, Carlos Antonio Vélez añadió: “No cuadraba el billete! El q no tiene para lujitos mejor NO.. !”.

Carlos Antonio Vélez ya había lanzado pulla al América por caso Quintero

Y es que el comentario del periodista caldense está basado en que Juan Fernando Quintero habría enfrentado una dura realidad económica en el América de Cali. Aunque se presumía que sería uno de los futbolistas mejor pagados de la liga —con un salario cercano a los 950 millones de pesos mensuales, impulsado por patrocinios para alcanzar esa cifra— en la práctica el pago habría sido escaso y muy por debajo de lo esperado.

El contrato del antioqueño, estructurado en varias cuotas y con respaldo de terceros, no se habría respetado plenamente; la intermediación de un patrocinador que prometió cubrir parte del salario simplemente no se materializó, lo que obligó al club a asumir la carga económica sin contar con los recursos necesarios.

De hecho, el propio Quintero denunció públicamente en Desnúdate con Eva que lleva seis meses sin recibir su pago completo, y que solo ha recibido “algo muy básico”.

Aunque no reveló cifras exactas, el antioqueño admitió que la deuda supera el millón de dólares, señalando que esta situación lo ha llevado a salirse de la plantilla y replantearse su continuidad en el equipo.

Incluso, con motivo de la inminente llegada de Quintero a River Plate, Carlos Antonio Vélez explicó que en el equipo de Marcelo Gallardo, el antioqueño no afrontará los problemas económicos que motivaron su salida del América de Cali.

Además, el periodista caldense se animó a desear suerte al centrocampista, con el que sostendría una relación cercana desde hace varios meses.

“Todo va a salir bien en lo deportivo y seguro q el sueldo será pagado con rigurosidad! Suerte!”, comentó el polémico periodista a través de su cuenta de X.