James Rodríguez sorprendió con decisión sobre el futuro de su hijo Samuel: “Ya va con la presión de que soy el padre”

El volante del Club León dejó claro que no desea que Samuel sea otro jugador como su padre, por la presión que sufriría - crédito @atresplayer/TikTok

James Rodríguez se prepara para afrontar un nuevo campeonato con el Club León, con el que viene de fracasar en el torneo Clausura 2025 y ahora quiere revancha en el Apertura 2025, además de jugar la Leagues Cup, certamen que enfrenta clubes de México y la MLS.

Más allá de eso, el volante colombiano también piensa en lo mejor para su familia, en especial para Samuel, su segundo hijo, por lo que habló acerca de su futuro y anunció una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores, pues se trata de lo que quiere para el menor.

De otra parte, desde León debieron aclarar detalles sobre lo que pasará con James Rodríguez, debido a que fue relacionado con un posible regreso al fútbol español por el ascenso del Real Oviedo, conjunto que hace parte del Grupo Pachuca, en el que la Fiera aún es miembro y eso le costó el cupo al Mundial de Clubes.

“Es mucha presión”

Uno de los hechos que más ha llamado la atención en el fútbol, es la situación de los jugadores que son hijos de reconocidos futbolistas, pues deben afrontar la presión de igualar lo hecho por sus antecesores, provocando que la mayoría de ellos no triunfen en el deporte.

James Rodríguez no quiere que su hijo Samuel juegue fútbol. Así lo reveló durante una entrevista con Edu Aguirre en el programa Los Amigos de Edu, sobre lo que desea para el futuro del menor, ya que, pese a que empezó a tener acción con la pelota, prefiere algo mejor para él.

James Rodríguez viene de ser el capitán del Club León en el primer semestre del 2025 - crédito Club León

“Está ahora jugando, pero yo no quiero que juegue al fútbol. Es mucha presión, mucha cosa. Ya va con la presión de que soy el padre, la gente piensa que debe ser como yo o mejor que yo. Si es un mediocampista que mete patadas, ya eres malo”, fueron las palabras del volante.

El colombiano añadió que “si a él le gusta, sí. Pero, si tú me preguntas, no quiero. Que se ponga a hacer otra vaina”, sin mencionar qué le gustaría que Samuel hiciera con su vida, solo que preferiría no verlo en una cancha como profesional, para que no sufra la presión de no ser como su padre.

Tras Salomé, hija de su relación con Daniela Ospina, James Rodríguez tuvo a Samuel mediante un proceso de vientre de alquiler - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

“No ha llegado ninguna oferta”

“Cuando tienes a alguien que se quiere ir, siempre he dicho que las puertas están abiertas... Ya vendrá gente que sí quiera estar”. Con esta frase, Jesús Martínez Murguía, presidente del León, abordó la política del club respecto a los jugadores que desean marcharse, en una entrevista difundida por las plataformas digitales de Tribuneros - Magazzine XXI.

En ese contexto, el directivo también despejó las dudas sobre el futuro de James Rodríguez, que ha sido objeto de rumores sobre una posible transferencia al Real Oviedo tras la reciente sanción de la FIFA que dejó al León fuera del Mundial de Clubes 2025 por ser parte del Grupo Pachuca, violando la norma de multipropiedad.

La exclusión representó un golpe financiero considerable para el club de Guanajuato, lo que intensificó los rumores sobre la salida de James como una medida para aliviar la carga económica. Además, se mencionó la posibilidad de que el mediocampista reforzara al Real Oviedo en su objetivo de consolidarse en la primera división española durante el mercado de mitad de 2025.

Jesús Martínez, presidente del Club León se refirió al futuro de James Rodríguez con las fieras de Guanajuato - crédito @clubleonfc / X

No obstante, Jesús Martínez Murguía fue categórico al desmentir estas versiones. Consultado sobre la posible transferencia y la salida de Rodrigo Echeverría al Fortaleza de Brasil, el presidente del León afirmó: “No, no. Para nada. Hasta el momento, en los casos de James y Echeverría, escuché el rumor, pero no ha llegado ninguna oferta y la oferta tendría que ser descomunal, para que salga (Echeverría). Estoy en un 95 % de que seguirá. James está muy contento en la ciudad, termina contrato en diciembre y se va a respetar ese contrato. Hablando de esos dos jugadores, seguirán en este torneo”.