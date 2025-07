Daniel Cataño se va de Millonarios: así lo confirmó el equipo tras el final de la Liga BetPlay

El 10 de Millonarios jugará para un equipo Boliviano - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, como lo es Millonarios FC, continúa informando la salida de sus jugadores previo al inicio del segundo semestre de la Liga Betplay.

En medio de los intereses de varios equipos nacionales e internacionales por varias de sus figuras y la decisión voluntaria de otros de concluir el vínculo contractual con la institución, el club informó en horas de la noche del 2 de julio de 2025 que el mediocampista Daniel Cataño se convirtió en uno de los referentes del equipo.

Por medio de una publicación en la cuenta de X, así lo despidió el conjunto Embajador: “¡La pelota siempre al 10! Luego de levantar 3 títulos con nuestra hermosa camiseta, @danielcatano20 continuará su carrera en el Club Bolívar de La Paz. ¡Muchas gracias Cracktaño por las alegrías, la magia y el compromiso!”

El hombre 33 años vestirá los colores de Bolívar, uno de los equipos con mayor reconocimiento de Bolivia, y que por medio de un comunicado oficial confirmó la llegada del colombiano en el centenario de la institución.

Comunicado de Millonarios sobre la salida de Daniel Cataño - crédito @MillosFCoficial/X

“El colombiano Daniel Cataño Torres se suma al Club Bolívar para reforzar al plantel que afrontará el desafío de la Copa Sudamericana y que encarará el segundo semestre de la temporada local. Trae consigo esa magia capaz de reinventar un número que, en nuestro Centenario Club, guarda leyenda”, informó el equipo.

En la información condensaron los inicios y puntos más destacados de la carrera del antioqueño, además de dar datos relevantes sobre su participación en el FPC: “Con 279 partidos disputados en la Primera División del fútbol colombiano, acumula 16.374 minutos en cancha, en los que marcó 21 goles y repartió 32 asistencias”.

Cataño tiene su participación asegurada en la Copa Sudamericana 2025 con este nuevo inicio y espera convertirse en uno de los referentes en el medio campo, en su nueva casa.

Falcao se despidió de Millonarios

La decisión que se estaba especulando desde hace un par de días sobre el futuro del Tigre se confirmó el 2 de julio.

Por medio de su cuenta de Instagram, el delantero público un mensaje que caracteriza su personalidad con palabras de agradecimiento a la hincha y a los directivos del equipo, ligando a la experiencia de haber podido cumplir su sueño de niño: “Los sueños se cumplen y logré cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializó y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha”.

Daniel Rojas dedicó un mensaje en su cuenta de X a Radamel Falcao - crédito @DanielRMed

Falcao no dudo en hacer claridad del trabajo que desempeño en su año de estadía: “Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto … Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma".

Finalmente, dejo las puertas abiertas para un posible regresó en el futuro con posibilidades de cumplir otras funciones.

Falcao García decidió no renovar su contrato con Millonarios, el cual previamente se amplió en enero de 2025 por seis meses más - crédito Colprensa

“Millonarios, directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto… Pueden estar seguros de que siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada. Vamos todos juntos…“, escribió Radamel.

El goleador de la selección Colombia pidió que “no lo olviden… ¡SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!“, que fue la frase con la que se llevó su campaña de marketing al momento de llegar a los embajadores en junio de 2024.