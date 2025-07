Ídolo de Independiente Medellín anunció que dejó de ser hincha del equipo tras nueva final perdida

AME9778. MEDELLÍN (COLOMBIA), 29/06/2025.- Hugo Rodallega (i) de Santa Fe celebra tras anotar un gol este domingo, durante el partido de vuelta de la final del la liga colombiana entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) vivió una de las derrotas más significativas de su historia al caer en la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay 2025 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot.

El partido, que tuvo lugar en Medellín, ofrecía todas las condiciones favorables para el club local, incluido el apoyo de la afición y una ventaja temprana en el marcador.

El equipo dirigido por DIM tomó la delantera al inicio del encuentro, pero el empate rápido de Santa Fe cambió la dinámica del juego. Luego del descanso, los visitantes salieron con una actitud dominante y lograron imponerse, asegurando el título y llevándolo a Bogotá.

La derrota dejó una profunda frustración entre los seguidores del equipo antioqueño y entre figuras históricas de la institución, quienes esperaban una consagración.

Post de Tressor Moreno sobre su renuncia a ser hincha de Medellín - crédito Instagram

El exfutbolista Tressor Moreno, reconocido por su paso por el club, manifestó su malestar a través de redes sociales. Moreno expresó: “La verdad hoy ya dejé de ser hincha porque no puedo soportar el dolor de la gente, y, sobre todo, los que pagan una boleta tan cara para ver jugadores que no ponen lo que deben poner”.

En mensajes posteriores, criticó fuertemente la actitud de la plantilla: “Hoy ustedes jugadores del Medellín me tienen decepcionado porque no tienen los huevos necesarios para hacer a un club importante y lo puedo entender. Mírense y decidan irse los que no son capaces. Dios los bendiga y no vuelvan nunca más”, según se pudo leer en sus publicaciones.

Así quedó la tabla de campeones del fútbol colombiano tras el título de Independiente Santa Fe

Los jugadores de Santa Fe celebraron su triunfo junto con sus hinchas - crédito @SantaFe/X

Independiente Medellín e Independiente Santa Fe disputaron la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2025 en Colombia, enfrentando a los dos mejores equipos del torneo. El partido de ida, jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, terminó con un empate 0-0, dejando la definición para el encuentro decisivo en Medellín.

En el estadio Atanasio Girardot, el club local abrió el marcador por medio de Francisco Fydriszewski, quien capitalizó un centro de Francisco Chaverra en el primer tiempo, venciendo al portero Andrés Mosquera y estableciendo el 1-0 parcial para el Poderoso de la Montaña.

Santa Fe reaccionó rápidamente y comenzó a generar peligro en el área rival. Un cabezazo de Hugo Rodallega salió desviado, pero en el minuto 31 se produjo el empate: tras un saque de banda, un doble cabezazo en el área permitió a Harold Santiago Mosquera liberarse de la marca de Leider Berrio y marcar el 1-1, batiendo al arquero Washington Aguerre.

En la segunda mitad, el partido se tornó más disputado hasta que, cerca del final, el delantero Hugo Rodallega fue determinante. Pese a una molestia muscular, solicitó al cuerpo técnico permanecer en el campo para intentar una jugada más. Un saque largo de Andrés Mosquera fue controlado por Rodallega, quien asistió a Edward López y luego se desplazó lesionado hasta posicionarse en el área. Allí, sin marca, Rodallega finalizó la jugada para anotar el 2-1 definitivo, otorgando la décima estrella en liga a Independiente Santa Fe.

Yilmar Velásquez anotó el gol con el que Santa Fe venció 1-2 a Nacional en los cuadrangulares- crédito Vizzorimage

Atlético Nacional (18 títulos)

1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I.

Millonarios FC (16 títulos)

1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II, 2023-I

América de Cali (15 títulos)

1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/1997, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II, 2020.

Deportivo Cali (10 títulos)

1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1995/1996, 1998, 2005-II, 2015-I, 2021-II

Junior FC (10 títulos)

1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I y 2023-II

Independiente Santa Fe (10 títulos)

1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II, 2025-I.

Independiente Medellín (6 títulos)

1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II, 2016-I

Once Caldas (4 títulos)

1950, 2003-I, 2009-I y 2010-II

Tolima (3 títulos)

2003-II, 2018-I, 2021-I

Atlético Bucaramanga (1 título)

2024-I

Quindío (1 título)

1956

Unión Magdalena (1 título)

1968

Deportivo Pasto (1 título)

2006-I

Cúcuta Deportivo (1 título)

2006-II52006-II

​Boyacá Chicó (1 título)

2008-I

Deportivo Pereira (1 título)

2022-II