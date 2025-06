Atlético Nacional reveló detalles del estado de Andrés Felipe Román, tras desplomarse en el partido ante Santa Fe

El desmayo de Andrés Felipe Román generó la preocupación tanto de los jugadores de Independiente Santa Fe como de Atlético Nacional, así fue el momento cuando la ambulancia entró a socorrer al futbolista, que por fortuna pudo salir por sus propios medios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Atlético Nacional vivió momentos de tensión durante la noche del pasado 12 de junio, cuando el jugador Andrés Felipe Román se desplomó al borde del campo de juego durante el partido que el cuadro Verdolaga disputaba ante Independiente Santa Fe, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

El lateral derecho estaba recién llegado de Buenos Aires, donde sumó sus primeros minutos con la selección Colombia ante Argentina por las eliminatorias, al igual que el portero David Ospina y el atacante Marino Hinestroza. Todos ellos fueron titulares en la alineación escogida por Javier Gandolfi para el juego, fundamental en las aspiraciones de mantener vivas las chances de avanzar a la final.

A los 12 minutos, Román cayó desplomado en el suelo de manera sorpresiva, sin haber recibido ningún golpe, en la mitad del campo y cerca a los bancos de suplentes.

El hecho encendió las alarmas dentro y fuera del estadio capitalino, con los jugadores de ambos clubes pidiendo asistencia médica, misma que se hizo efectiva de inmediato, permitiéndole al jugador reincorporarse por sus propios medios.

Pese a ello, Román debió se reemplazado de inmediato, sometiéndose a un chequeo médico realizado por parte de los especialistas del cuadro antioqueño. Según se dio a conocer en la transmisión del juego en el canal Win Sports, se le realizó un electrocardiograma al jugador que arrojó resultados positivos.

En las últimas horas, el club compartió un comunicado en el que abordó lo relacionado con el “desvanecimiento” que sufrió, remarcando que gracias a la rápida respuesta del equipo médico presente, se logró estabilizar rápidamente al jugador.

Atlético Nacional se pronunció sobre el estado del jugador Verdolaga, asegurando que se encuentra en perfectas condiciones, pero sigue siendo monitoreado - crédito Atlético Nacional

“Nos alegra informar que Andrés Felipe se encuentra en buen estado general y totalmente asintomático”, se lee en el documento difundido a través de sus redes sociales.

A pesar de la preocupación inicial, el club aseguró que “actualmente se le están realizando los estudios médicos correspondientes para determinar con claridad las causas del episodio”.

La comunidad futbolística, con un fuerte sentido de solidaridad, se unió para expresar su apoyo: “Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los hinchas, colegas del fútbol y amigos, a la comunidad que ha enviado mensajes de aliento”.

En el momento en que Andrés Román cae al suelo, piden con urgencia la ambulancia y el equipo médico para atenderlo, lo que detuvo el partido varios minutos - crédito Captura de video Win Sports

Desde el club han enfatizado que el equipo de salud sigue en contacto continuo con la familia del jugador, por lo que pidieron respetar “la privacidad y el espacio que requiere Andrés Felipe para seguir recuperando su salud”. También resaltaron que “la colaboración entre el equipo médico del club y especialistas externos continuará mientras sea necesario” para asegurar la recuperación completa de Román.

El comunicado advierte que se darán novedades a la opinión pública sobre el estado del jugador “tan pronto tengamos resultados concluyentes”.

Andrés Felipe Román tras su desmayo en el Nacional vs. Santa Fe

El defensor de la selección Colombia entregó el parte de tranquilidad tras lo ocurrido en el Santa Fe vs. Nacional por la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito Camilo Zabaleta / Infobae Colombia

El partido continuó desarrollándose con normalidad luego de que el lateral Verdolaga fuese sustituido por Joan Castro, y se saldó con victoria para Nacional por 2-1, gracias a un doblete de Alfredo Morelos, que volvió a ser titular por encima de Kevin Viveros.

Una vez finalizó el compromiso, Andrés Román fue interrogado por los medios de comunicación acerca de su desplome en pleno partido. Allí, el jugador reconoció que el hecho lo asustó, y confirmó que ya se le había realizado el electrocardiograma que no reportó problemas, y añadiendo que estaba a la espera de los resultados de otros exámenes.

“Bueno, me siento asustado, fue un tema complejo, estoy esperando los resultados, pero quiero dar un parte de tranquilidad a todos. Yo también me asusté, mi mamá también se llevó un susto, pero bueno, vamos a esperar el tema de los estudios. Me hicieron un electrocardiograma y todo salió bien”, detalló Román.