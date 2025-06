Argentina vs. Colombia: estos fueron los mejores memes que dejó el empate de la Tricolor en el Estadio Monumental

El partido arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez, fue una vez más, la oportunidad clave para que Colombia avanzara hacia los primeros puestos de la clasificación REUTERS

La selección Colombia de fútbol enfrentó un partido crucial contra Argentina en el famoso Estadio Monumental, con la esperanza de mejorar su posición en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscó redimirse tras los más recientes y negativos resultados, una derrota frente a Brasil, un empate contra Paraguay y el último partido ante Perú, en Barranquilla, que generaron incertidumbre entre los aficionados.

El partido, arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez, fue una vez más, la oportunidad clave para que Colombia avanzara hacia los primeros puestos de la clasificación y así, evitar el puesto de repechaje e incluso, la opción de quedar por fuera del torneo orbital.

De acuerdo con el contexto previo al encuentro, Colombia ocupaba el sexto lugar en la tabla de posiciones. Sin embargo, una victoria contra Argentina catapultaba al equipo al quinto puesto, pero finalmente se logró un empate 1-1 contra la “albiceleste”, quedan. Este escenario aumentaba las expectativas de los hinchas, que veían en este partido una posibilidad de asegurar una posición más cómoda en la carrera hacia el Mundial.

Antes del partido, los seguidores de la Tricolor se tomaron con humor la cita futbolística contra la campeona del mundo, en el que expusieron las opciones que tenía Colombia para seguir con la fe intacta con el objetivo de clasificar al mundial.

Que gane Colombia o que pierda Argentina - crédito @jhon_cardennas.z / X

Los memes estallaron después del primer gol de Colombia marcado por Luis Díaz a los 24 minutos del primer tiempo, realizando una obra maestra contra la defensa argentina. Debido al tanto hecho por el guajiro, Argentina empezó a presionar y este meme lo representa en su mejor forma.

Un meme para recordar, pues Colombia empezó ganando el partido como visitante contra la campeona del mundo - crédito @Whodatbittch / X

Después del gol de Colombia, Argentina empezó a realizar un juego más sólido con el objetivo de empatar el partido y claramente, que la selección cafetera no sumará más tantos. Los hinchas de la Tricolor publicaron un meme que expresaba cómo los colombianos mostraron el carácter y profesionalismo que normalmente los gauchos tienen en encuentros importantes.

Colombia impuso juego contra Argentina - crédito @nacional_memes / X

Mientras avanzaba el partido, lo único que pedían los seguidores de la selección Colombia, era que no llegara el gol de Argentina, pues los gauchos empezaron a entrar al campo cafetero con más continuidad, pero faltando 10 minutos para finalizar el encuentro, la Albiceleste anotó. Este meme lo representa.

Los hinchas no aguantaron y no dejaron el más famosos de los memes cuando juega la selección - crédito @DrLeucocito / X

Por su parte, seguía el humor con vida, ya que las casas de apuestas daban con el marcador a favor a Argentina, mientras Colombia lograba en un momento el triunfo parcial como visitante, tomando por sorpresa a los apostadores.

Colombia no bajaba la guardia e hizo ganar buen dinero a los que apostaron por el milagro cafetero - crédito @ALEXMEJIA1980 / X

Y como si fuera poco, la política se hizo presente en el encuentro, en el que los seguidores no dudaron en criticar a Gustavo Petro y su gobierno, por lo que resaltaron que lo mejor para el país era una buena actuación del equipo colombiano contra Argentina, expresando lo siguiente: “Ante el fracaso de los llamados a moderar el lenguaje político y la agresividad, lo único que podría calmar un poco las aguas en el país, es una victoria hoy de #Colombia vs #Argentina. Pero perdemos (muy probable), por los próximos días no deberíamos ni ver las redes, ni la tv”.

La política se hizo presente para el encuentro - crédito @Lufejira1982 / X

El desempeño de la Tricolor contra Argentina fue sobresaliente respecto a los últimos encuentros ya mencionados. El empate contra el equipo gaucho no solo es importante por los puntos en la tabla de clasificación, sino por el impacto que podría tener en la moral del equipo y en la confianza de los seguidores, frente a los partidos restantes para asegurar el pase al evento orbital.

La expectativa en torno a este encuentro refleja la importancia de cada partido en las eliminatorias sudamericanas, en el que cada punto puede marcar la diferencia entre clasificar directamente, ir a un repechaje o quedar fuera de la competencia más importante a nivel futbolístico. Colombia, con su rica tradición futbolística, busca consolidarse nuevamente como uno de los equipos destacados de la región y asegurar su presencia en la próxima cita mundialista.