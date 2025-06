Néstor Lorenzo ya siente el temor de quedar fuera del mundial con la selección Colombia: “Este bajón nos está costando caro”

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, aceptó que el equipo ha cedido muchos puntos en las eliminatorias, que complicaron su clasificación al mundial - crédito Luisa González/REUTERS

Una vez más, la selección Colombia decepcionó a los aficionados en las eliminatorias en condición de local, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el empate sin goles frente a Perú complicó más los planes para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los señalados como responsable del mal momento es Néstor Lorenzo, que aceptó que se están cediendo puntos que ponen en riesgo el cupo al mundial, al punto de que el combinado cafetero se encuentra a solo tres unidades de caer al repechaje, que por ahora le pertenece a Venezuela.

Colombia tendrá cuatro días para preparar el próximo partido de las eliminatorias, que será ante nada menos que Argentina, en Buenos Aires, el martes 10 de junio en el estadio Monumental, a donde llegará con la obligación de ganar para no sufrir en las últimas dos jornadas en septiembre.

“No pudimos imponer la supremacía del juego”

Durante la rueda de prensa en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el técnico Néstor Lorenzo fue autocrítico sobre lo que le faltó al combinado nacional para sumar los tres puntos, en el que destacó que no rematara al arco durante los 90 minutos, pero sí dominara la pelota.

“No pudimos imponer la supremacía del juego en el resultado, nos faltaron dos cosas fundamentales para ganar un partido: intensidad en los últimos metros y precisión. Perú se defendió muy bien y nos complicó en ese sentido", explicó el entrenador argentino a los medios.

Néstor Lorenzo está preocupado porque la selección Colombia no está rindiendo como lo esperaba en las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Lorenzo fue claro al decir que siempre se están revisando las cosas por corregir en la nómina: “La autocrítica existe, se hace mucho de puertas adentro. Nos faltó precisión, intensidad, mover más rápido la pelota. Le dimos tiempo en esa posesión a Perú para que se acomode y nos espere con dos líneas de cuatro”.

Por otro lado, Néstor Lorenzo aceptó que existe el riesgo de quedar fuera del mundial, debido a que se perdieron resultados importantes, sobre todo en condición de local contra Ecuador, Paraguay y Perú, además de destacar las derrotas ante Uruguay y Brasil de visitante.

Colombia se encuentra a tres puntos de caer en el repechaje y siete de quedar afuera del mundial de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

“Creo que deberíamos tener más puntos de los que tenemos, este bajón de ahora nos está costando caro por los puntos que se nos fueron antes y que merecimos, como ganarle a Uruguay, perdimos ante Ecuador, hicimos grandes partidos donde no sumamos lo que se había hecho. Este es un bajón del equipo en llegar al gol”, añadió.

“Se buscaron variantes, pero no alcanzó”

Con respecto a la plantilla, Néstor Lorenzo señaló algunos detalles que consideró interesantes, en especial en el frente de ataque, que contra Perú falló mucho y fue necesario sacar a hombres como Jhon Jáder Durán, que incluso se rumoró que provocó toda la molestia del cuerpo técnico en el camerino.

“Creo que las sociedades que se armaron daban cierta posibilidad de ataque de distintas formas, teníamos velocidad y presencia en el área con Durán, juego con Arias, otro jugador que lo hace bien y es el “Cucho” Hernández, James con el manejo del balón y los laterales cumplieron una labor importante", dijo.

Juan Camilo "Cucho" Hernández fue una de las novedades de Colombia ante Perú, reemplazando a Luis Díaz - crédito Luisa González/REUTERS

Finalmente, Néstor Lorenzo fue autocrítico al mencionar que los cambios en la plantilla no dieron el resultado esperado, solo la aparición de Kevin Mier. que tuvo una atajada determinante para salvar a Colombia contra Perú, en su debut como titular, pero no fue exigido de gran manera en los 90 minutos del juego en Barranquilla: “Se buscaron variantes, pero no alcanzó. En lo que viene, veremos cómo se recuperan todos y vamos a plantear un partido para traer el resultado”.