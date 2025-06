Falcao lanzó fuerte protesta tras el empate de Millonarios con Atlético Nacional: “En una liga de élite esto no pasa”

El delantero de Millonarios se refirió a la situación del juego limpio que se presentó ante el Rey de Copas del Fútbol Colombiano - crédito @Crispinllos / X

Millonarios y Atlético Nacional empataron sin goles el 5 de junio de 2025 en el estadio El Campín por la fecha 2 del cuadrangular B de la Liga Betplay.

En un partido que se destacó por las pocas oportunidades de gol en el área, hubo varias polémicas por lo ocurrido en la parte disciplinaria, pero además por el mal estado de la cancha del Coloso de la 57 (apodo de El Campín).

Por esta razón, Radamel Falcao García habló de forma directa y contundente sobre el campo de juego del estadio El Campín.

El estado de la cancha del estadio El Campín, la principal queja de Falcao García

En la atención a los medios de comunicación el 5 de junio de 2025, tras el empate ante Atlético Nacional, Falcao García criticó el estado de la grama del estadio El Campín, y en donde señaló que en una liga de élite no pasarían este tipo de situaciones.

“Hoy hubo jugadas que pudimos haberlo resuelto mejor, pero al compañero le pega en la rodilla cuando pica. En una liga de élite esto no pasa y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel”, resaltó.

Las otras quejas de Falcao sobre lo ocurrido en el Millonarios vs. Nacional

Y en la misma línea de la crítica del estado de campo de El Campin, defendió a los futbolistas que tienen que jugar en dichas condiciones del campo de juego.

“A veces es difícil dar un buen espectáculo con el nivel de los campos de juego. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, tanto Nacional como Millonarios tienen buenos futbolistas, pero si pica y de da en la canilla, no puedes hacer nada”, destacó.

Y también analizó la jugadas de falta que pudieron haber sido pitadas como tiro penal en donde Kevin Viveros y Álvaro Montero se involucran en un choque de juego, y donde todo el banco de Nacional pitó falta, y en donde también Falcao sufrió una patada por parte del defensor Camilo Cándido al minuto 21 del encuentro.

“Son jugadas difíciles. A Pereira le cobran un penal que él no ve al jugador y acá prácticamente la jugada es igual pero el argumento es diferente. A nosotros nos cobran penales muy fáciles y en Manizales hubo jugadas similares a la de Pereira que no fueron sancionadas. Es difícil la interpretación que le dan, tener unanimidad de criterios. No entiendo eso, no es crítica al árbitro de hoy, pero la unanimidad nos facilitaría a nosotros comprender las decisiones”, analizó el delantero.

Crónica del partido

En un partido que tuvo emociones desde lo que representa el clásico del fútbol profesional colombiano.

Al minuto 9 del partido, Atlético Nacional tuvo el primer acercamiento a través de un remate de Juan Manuel Zapata, pero que no tuvo la dirección a la portería del arquero Álvaro Montero.

Luego del primer acercamiento, al minuto 17, el delantero Andrés Sarmiento intentó en un contragolpe sorprender a Millonarios, gracias al contraataque que realizó, pero finalmente por la cobertura defensiva del defensor Jorge Arias, Sarmiento tuvo que pegarle a la pelota con la izquierda, y en donde su remate no salió con la suficiente potencia, lo que le permitió a Álvaro Montero sin problemas controlar el balón.

Nacional intentó tener el dominio de la pelota y al minuto 19, se presentó la primera jugada polémica del partido: en un buen pase que realiza Andrés Sarmiento, le sirve el balón a Kevin Viveros al espacio libre, y allí Álvaro Montero sale a cortar la jugada, pero en su intento, ambos jugadores chocan.

Por los lados de Atlético Nacional, la jugada se pidió como falta para tiro penal, pero el juez central Luis Matorel determinó que no pasó nada.

Tres minutos después, al minuto 23, Kevin Viveros intentó sorprender con un tiro que colocó por encima de la portería de Montero, pero su remate no tuvo la dirección al arco.

10 minutos después, Millonarios respondería a través de la pelota quieta: en un cobro ejecutado por Daniel Ruíz, le realizó una asistencia a Daniel Cataño, y que logró cabecear, pero su remate pegó en el poste y la jugada terminó invalidada. Y así terminaría el primer tiempo.

En la segunda mitad, Atlético Nacional intentó llegar al arco de Álvaro Montero mediante un remate de media distancia William Tesillo, pero su tiro salió completamente desviado al palo de la mano izquierda del arco, todo ello ocurrió al minuto 53.

Tres minutos después, al minuto 56, Millonarios pidió una jugada de falta sobre Falcao García con William Tesillo, en donde el exdefensor de Santa Fe le pega por detrás al delantero, pero finalmente ni el VAR ni Matorel determinaron que era falta.

Al minuto 79 del partido, tras varios intentos de Millonarios desde la media distancia, el cuadro local tuvo la posibilidad de lograr el 1-0 en una pelota quieta con el defensor Danovis Banguero, pero el balón terminaría pegando en el palo, y luego el balón fue despejado por Willian Tesillo al tiro de esquina.

Finalmente, Millonarios tuvo otra jugada clara en el arco defendido por Harlen Castillo con el delantero Luis Marimón, pero el remate no tuvo potencia y le permitió al portero verdolaga controlar el juego.

Ahora, en lo que será la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Betplay, Atlético Nacional tendrá que recibir a Santa Fe el 8 de junio de 2025, mientras que Millonarios visitará al Once Caldas el mismo día.

Así quedó el cuadrangular B tras el triunfo de Santa Fe y el empate de Millonarios y Nacional

Millonarios: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Atlético Nacional: 2 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)