Carlos Antonio Vélez respondió a Juan Fernando Quintero por algo que lo disgustó

El comentarista le respondió a Juan Fernando Quintero sobre una afirmación que realizó en la arenga previa al clásico vallecaucano-crédito Jesús Aviles/Infobae

El 27 de abril de 2025, América de Cali derrotó por 2-0 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano y se clasificó a la fase final de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Pese a ello, hubo una situación polémica que se presentó en la previa del partido, en donde Juan Fernando Quintero lanzó un mensaje contundente de motivación hacia sus compañeros, refiriéndose al sueldo de los jugadores del Deportivo Cali.

Sin duda alguna, la situación generó polémica tanto en la hinchada del cuadro “Azucarero”, como de la opinión pública, y justamente sobre el tema, se refirió Carlos Antonio Vélez.

Vélez se mostró en contra a una de las partes del discurso de Juan Fernando Quintero en su arenga, en donde expresó que “los clásicos no se juegan, sino que se ganan”.

Que dijo Carlos Antonio Vélez sobre Juan Fernando Quintero

El periodista reveló que los motivos por los cuales nuestro país no es tenido en cuenta para las finales de Conmebol - crédito Antena 2 / YouTube

En su espacio habitual de Palabras Mayores el 29 de abril de 2025, Vélez habló sobre el discurso de motivación que entregó Juan Fernando Quintero.

“Oiga, tengo una observación para Juanfer Quintero. Circuló el audio de la charla motivacional preclásico del América, motivando a sus compañeros, hace unas referencias ahí, todas las conoce Juanfer y parece que son ciertas y que le sirvieron para inyectar”.

Y en referencia al discurso del mediocampista del América de Cali, en donde afirmó que está de acuerdo con todas las palabras que dijo, Vélez resaltó que no comparte la parte en donde mencionó que los “clásicos no se juegan, se ganan”.

“Lo único que no comparto de todo lo que dijo, mi querido Juanfer, es que «los clásicos no se juegan, se ganan», ¡mentira!, se juegan y se ganan. Uno nunca puede renunciara jugar y menos usted, Juanfer que si algo hace es jugar bien".

Y explicó Vélez que no está de acuerdo con la afirmación que realizó Quintero, debido a que Vélez piensa que en el fútbol hay que saber jugar para ganar los partidos, y explicó que en el clásico vallecaucano realizó un buen juego.

“Nos acaba de dar una cátedra en el partido pasado de cómo un hombre con su talento, con su edad y con esas enraizadas costumbres de que «el que es técnico no corre ni se sacrifica», usted nos dio una lección, un máster, una lección".

Y finalmente aclaró que la frase que dijo Juan Fernando Quintero en la previa al América vs. Cali, es un tema de discurso para motivar a los jugadores.

“Entonces no vuelva a repetir eso, no le queda bien, seguro que no le queda bien eso de que «las finales o clásicos no se juegan, se ganan», eso es carreta. Todo se juega y todo se gana y más los clásicos".

Cuál fue la arenga de Juan Fernando Quintero

Así se vivió el clásico vallecaucano desde la interna desde la "Mechita" y a partir del minuto 4, se ve la arenga de motivación de Juan Fernando Quintero - crédito América de Cali / YouTube

El 27 de abril de 2025, Juan Fernando Quintero se dirigió a sus compañeros en la previa al encuentro frente al Deportivo Cali, con un discurso motivacional, en donde reveló que a los futbolistas del Deportivo Cali les debían sueldos y además afirmó, que este tipo de partidos se ganan como sea.

“Cabeza fría, corazón caliente, muchachos. Los clásicos no se juegan, se ganan. Tenemos la oportunidad de pisarles la cabeza. No pueden tener más ganas que nosotros, les deben dos meses. Que vengan a nuestro campo y que nos respeten desde el principio hasta el final. Los suplentes, preparados, cualquiera puede definir el partido. Es un equipo de todos”.

América de Cali ganó y se colocó como líder del campeonato

El cuadro escarlata ganó en Rionegro y se colocó como líder de la Liga BetPlay-crédito David Jaramillo/Colprensa

América de Cali volvió a encontrar su buen fútbol y derrotó a Águilas Doradas, con gol de Jean Pestaña al minuto 74, y se colocó como líder del campeonato.

En un partido que estuvo parejo a lo largo de los 90 minutos, y tuvo la actuación destacada de Wuilker Faríñez (portero de Águilas Doradas) y de Jorge Soto (arquero del América de Cali), el gol del exdefensor del Deportivo Pereira colocó al “Escarlata” como líder del campeonato y a la espera de luchar por el primer puesto el 3 de mayo de 2025, cuando enfrente a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del América de Cali en Rionegro

América de Cali: 32 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Atlético Nacional: 31 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Millonarios: 30 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Junior de Barranquilla: 30 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Independiente Medellín: 28 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Independiente Santa Fe: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Deportes Tolima: 26 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Deportivo Cali: 23 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Once Caldas: 23 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportivo Pasto: 23 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportivo Pereira: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Bucaramanga: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Alianza FC: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Envigado: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Fortaleza CEIF: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Llaneros: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17) Águilas Doradas: 11 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6) La Equidad: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Unión Magdalena: 8 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -10)