Esto es lo que necesita el Bucaramanga para clasificar a la próxima ronda de la Copa Libertadores 2025

Atlético Bucaramanga consiguió un agónico empate en la tercera fecha de la Copa Libertadores - crédito Libertadores

Atlético Bucaramanga ha sorprendido con su destacada actuación en la Copa Conmebol Libertadores 2025, manteniéndose invicto en el Grupo E con cinco puntos al término de la tercera jornada.

El equipo Leopardo, considerado por muchos como el rival más débil de la zona, ha impresionado con su nivel de juego ante equipos de renombre, como Racing, actual campeón de la Copa Sudamericana, Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil.

A pesar de no haber logrado una victoria en condición de local, empató contra Colo Colo y Fortaleza en su estadio, Atlético Bucaramanga dio la gran sorpresa al derrotar a Racing en Argentina. Este resultado ha mantenido al equipo en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Cuentas para clasificar a los octavos de final: con tres jornadas aún por jugarse en la fase de grupos, Atlético Bucaramanga sabe que deberá llevar a cabo un trabajo inteligente y estratégico para asegurar su pase a la siguiente fase.

El calendario del equipo santandereano incluye solo un partido en casa, en el estadio José Américo Montanini, y dos como visitante.

Para lograr la clasificación directa a los octavos de final, lo ideal sería conseguir tres victorias en las próximas tres fechas, lo que sumaría un total de 14 puntos.

Sin embargo, los rivales del Bucaramanga también luchan por su clasificación, por lo que el equipo deberá estar preparado para enfrentar situaciones complicadas.

Una de las alternativas para avanzar sería hacer respetar la localía en el partido contra Racing y buscar empates a domicilio frente a Colo Colo y Fortaleza, lo que les permitiría alcanzar diez puntos y aspirar a una de las mejores posiciones del grupo.

Además, los dirigidos por Leonel Álvarez podrían aprovechar la situación de Colo Colo, que no podrá contar con su público en el estadio debido a un castigo, lo que les brinda una oportunidad adicional para buscar una victoria en Chile. Así va la tabla de posiciones:

Atlético Bucaramanga: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Racing - 4 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Colo Colo - 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Fortaleza - 1 punto / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Calendario de Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores

Fecha 4 : Martes 6 de mayo Bucaramanga vs. Racing Hora: 5:00 P.M.

Fecha 5 : 13 de mayo Fortaleza vs. Bucaramanga Hora: 7:30 P.M.

Fecha 6 : 29 de mayo Colo Colo vs. Bucaramanga Hora: 7:30 P.M.



El ‘blooper’ viral de Kevin Londoño de Atlético Bucaramanga ante Fortaleza en la Copa Libertadores

El delantero tuvo la posibilidad de dar la victoria al cuadro "leopardo", pero erró la opción de gol de forma insólita- crédito @ESPNColombia / X

Atlético Bucaramanga estuvo cerca de conseguir una victoria ante Fortaleza en su último encuentro de la Copa Libertadores 2025 el 23 de abril, pero el empate 1-1 dejó una sensación agridulce, especialmente para Jhon Vásquez, quien erró una clara opción de gol en los últimos minutos del partido.

Con el marcador empatado y el reloj marcando el minuto 90+2, Vásquez recibió un centro de Kevin Londoño desde la banda derecha, pero el delantero antioqueño, frente al arco, erró la opción al enviar el balón por encima de la portería, perdiendo una oportunidad clara para darle la victoria a su equipo. Tras la jugada, Vásquez se mostró visiblemente afectado por el fallo.

En la zona mixta, el delantero asumió con responsabilidad su error, explicando ante los medios que no buscaría excusas para justificar la ocasión fallada. “No es de sacar excusas. Simplemente, la boté. Cuando he hecho las cosas bien, nunca alardeé de mi trabajo y ahora que lo erré tampoco puedo escudarme. Lo boté”, declaró Vásquez, demostrando madurez y autoconsciencia tras el incidente.

El delantero también compartió las observaciones de sus compañeros, quienes le explicaron que el balón dio un pequeño bote en el momento en que iba a disparar, lo que pudo haber afectado la precisión de su remate. “Los compañeros me dicen que da un pequeño bote cuando le voy a pegar. No he podido ver la jugada, estoy un poco triste. Esto es fútbol, ahora toca levantar cabeza”, agregó.