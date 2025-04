James Rodríguez causa escándalo en México: le dijo “eres un cagón” al árbitro por su expulsión

James Rodríguez pasa por su peor momento con León de México por los malos resultados y una expulsión - crédito Club León

Sigue el debate por lo que ha pasado con León en el tramo final del torneo Clausura 2025, pues hasta la fecha 10 era un equipo imbatible y candidato al título, pero ahora ingresó a la liguilla dependiendo de otros resultados, con solo una victoria y un empate en los últimos siete partidos y sin el brillo de sus figuras.

Otro caso que preocupa es el de James Rodríguez, que fue captado lanzando un fuerte comentario al árbitro que lo expulsó durante el encuentro de León y Rayados de Monterrey, de la fecha 17, que terminó 2-0 para el equipo de Sergio Ramos en condición de visitante.

Queda por saber cuánto tiempo será la baja del colombiano, que por el momento es para el encuentro de ida frente a Cruz Azul, en los cuartos de final, pero dependiendo del informe arbitral, aumentaría más tiempo y eso sería un golpe enorme para el jugador y la Fiera.

“Eres un cag@#, estás escuchando”

En el momento que más se necesitaba al capitán de León para salir adelante de un partido complicado, terminó siendo una pesadilla porque al volante no le salió nada contra Monterrey, el equipo cayó 2-0, sin ideas ni hombres para revertir la situación y con un jugador menos.

Se conocieron nuevas imágenes en las que James Rodríguez aparece insultando al árbitro Adonaí Escobedo, que le mostró la tarjeta roja por doble amonestación y que causó todo un escándalo en el fútbol mexicano, pues se dio en medio de un momento de mucha tensión.

El capitán del Club León alegó aireadamente una decisión arbitral y fue enviado a los camerinos - crédito TUDN

Para empezar, en una de las grabaciones se conoció que el colombiano le reclamó al decirle que “¡Amarilla, amarilla! ¿A mí? Yo no dije nada. Yo no hice nada”, y con la segunda amonestación cuestionó al juez central: “¿A mí me expulsas? ¡Fantasma! ¡Fantasma!”.

Luego de eso, antes de irse del campo de juego, James Rodríguez lanzó un fuerte comentario hacia Escobedo, al decirle que “Eres un cagón, estás escuchando, eres un cagón”, mientras Rodrigo Echeverry y Edgar Guerra trataban de detenerlo y que se fuera de la cancha.

Se reveló una grabación del momento en que el colombiano lanzó un comentario grosero al árbitro que lo expulsó en el partido de León vs Rayados - crédito @LesliePerezTO/X

Con estas imágenes, la Liga MX evaluará si la situación da para un castigo mayor para el colombiano, pues el reglamento 16 de sanciones habla sobre “emplear lenguaje y/o gestos ofensivo, insultante o humillante”, que podría costarle entre una y dos jornadas de suspensión.

“No pregunté el diálogo entre James y el árbitro”

En rueda de prensa, el técnico Eduardo Berizzo fue consultado sobre la expulsión en el partido de León y Rayados de Monterrey:“Cuando te quedas con diez hombres, los partidos se te alejan, no sé exactamente el diálogo de la expulsión, pero si quedarte con diez es una cosa contraproducente y ahora a planear el equipo con un rival que enfrentamos hace poco buscando enfrentarlos con inteligencia y una táctica definida”.

“No estoy en condiciones de opinar porque no conocí y no pregunté el diálogo que hubo entre James y el árbitro. Seguramente si el árbitro encontró insistencia en el reclamo, saca una amarilla y luego decide expulsarlo”, añadió el entrenador de los Esmeraldas.

Eduardo Berizzo perdió cinco de sus últimos siete partidos con León en la Liga MX - crédito Club León

Respecto a lo que habló con el colombiano en el camerino tras la derrota por 2-0 en el Nou Camp, y que dejó mucho inconformismo en el club, Berizzo aseguró que no tiene idea de cuál fue el comentario o la palabra del colombiano, pues no le prestó atención a ese detalle en el hecho: “No le pregunté a James, porque estaba verdaderamente ofuscado; esperemos que el castigo sea mínimo. Pero no vi el diálogo y no sé de qué hablar”.