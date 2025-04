Richard Ríos reveló su secreto para hablar de forma fluida el portugués

Así se refirió Richard Ríos a la forma en la cual aprendió portugués - crédito @Libertadoresbr / Instagram

Richard Ríos, mediocampista de la selección Colombia y Palmeiras vive un gran presente con el cuadro Verde de Sao Paulo.

Y es que además de su buen juego, existe otro factor que le permite tener el buen presente que actualmente vive a nivel deportivo: su adaptación a la cultura brasileña.

Por esta razón, Richard Ríos reveló en entrevista con la página oficial de la Conmebol Libertadores, cual fue la clave para que pudiera hablar al portugués de forma fluida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La clave para que Richard Ríos pudiera hablar portugués

El futbolista colombiano reveló que una de las claves para aprender portugués fue aprender las canciones de 'Thiagunho', cantante reconocido de Samba - crédito Jean Carniel / REUTERS

En charla con la Conmebol el 9 de abril de 2025, Ríos reveló que una de las claves para hablar portugués de forma fluida fue escuchar la música de Thiago André, mejor conocido como “Thiaguinho”, cantante de samba y pagode brasileño.

“Nunca tomé una clase de portugués. Pero había ese problema con el portugués cuando era niño y escuchaba música brasileña y no entendía nada. Hablé y no sabía lo que decía. Escuché mucho a Thiaguinho. Esto me ayudó mucho, escuché mucho, canté y no sabía lo que cantaba y canté todo revuelto. Luego seguí escuchando y entonces supe de que estaba hablando. Thiaguinho era un cantante que me ayudó mucho con el portugués”.

Las declaraciones de Thiaguinho sobre las palabras de Richard Ríos

El cantante brasileño se mostró agradecido por ser una fuente de inspiración para Richard Ríos - crédito @thiaguinho / Instagram

En declaraciones recogidas por parte de Globo Esporte el 14 de abril de 2025, el cantante brasileño se refirió al gusto que tiene por saber que el volante colombiano tenga como inspiración las canciones de él para aprender portugués.

“Richard Ríos es un buen chico. Nos conocimos hace poco tiempo y me contó esta historia. Solo puedo ser feliz, ¿verdad? la música es lo que más me gusta hacer en la vida, y pudo ser un instrumento de acogida para él. No debe ser fácil tener que adaptarse a un idioma sin saber nada, sin haber tenido una clase. Ese es el poder de la música: transmitir cosas buenas. Es un chico muy agradable y un gran jugador. Me alegra saber que mis canciones fueron fuente de alegría en su vida".

Quien es Thiaguinho

El cantante brasileño es reconocido por su música samba - crédito @thiaguinho / Instagram

Thiaguinho es un cantante, compositor y productor musical brasileño, reconocido principalmente por su trabajo en el género de samba y pagode. Nacido como Thiago André Barbosa el 11 de marzo de 1983 en São Paulo, ha logrado una notable carrera en la música, tanto como solista como integrante de la popular banda Exaltasamba, una de las agrupaciones más importantes del pagode brasileño.

Durante su tiempo en Exaltasamba, Thiaguinho contribuyó a consolidar la banda como una de las principales del género, alcanzando gran popularidad en Brasil.

En 2012, decidió seguir su camino como artista solista, lanzando su primer álbum en solitario, Ousadia & Alegria. El disco fue un éxito comercial, consolidando a Thiaguinho como uno de los artistas más importantes de la música brasileña contemporánea.

A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes y sencillos que han destacado en las listas de popularidad, especialmente en Brasil, con temas que se caracterizan por sus letras de amor y celebraciones de la vida. Además, ha participado en diversos programas de televisión y conciertos en vivo, lo que le ha permitido mantener una sólida base de seguidores.

Thiaguinho es también conocido por su presencia en redes sociales y su capacidad para conectar con su audiencia, un factor que ha sido clave para su éxito sostenido en la industria musical

Estadísticas de Richard Ríos en la temporada 2025

Richard Ríos celebrando el gol de la victoria entre Palmeiras y Sporting Cristal - crédito Sebastián Castaneda / REUTERS

El volante de 24 años, lleva un total de 14 partidos en el Campeonato Paulista de Brasil en 1040 minutos, de los cuales fue titular en 12 ocasiones y en donde anotó un total de 2 goles.

2 de febrero de 2025 - Campeonato Paulista: 90 minutos y gol en el Guaraní 1-4 Palmeiras

23 de enero de 2025 - Campeonato Paulista: 90 minutos y gol en el Santos 1-2 Palmeiras

En la Serie A de Brasil que comenzó a finales de marzo de 2025, Ríos completó un total de 134 minutos en dos encuentros, de los cuales ambos partidos los disputó como titular y en donde por el momento no anotó goles.

12 de abril de 2025 - Serie A de Brasil: 62 minutos en el Palmeiras 2-0 Corinthians

30 de marzo de 2025 - Serie A de Brasil: 72 minutos en el Palmeiras 0-0 Botafogo

A nivel internacional en la Copa Libertadores, ya jugó dos encuentros, en donde fue titular en una oportunidad en 110 minutos y anotó en dos ocasiones.

10 de abril de 2025 - Copa Libertadores: Gol en el Palmeiras (Brasil) 1-0 Cerro Porteño (Paraguay)

4 de abril de 2025 - Copa Libertadores: Gol en el Sporting Cristal (Perú) 2-3 Palmeiras (Brasil)