Se acabaría todo entre James Rodríguez y León: esta es la razón por la que el volante terminaría contrato

James Rodríguez firmó contrato con León de México en enero de 2025 y hasta diciembre del mismo año - crédito @clubleonfc / X

James Rodríguez y León sufrieron uno de los golpes más duros en el proyecto para la temporada 2025, debido a que el equipo tenía planeada la participación en el Mundial de Clubes, pero la FIFA la expulsó del certamen a falta de tres meses por violar la norma de multipropiedad, al tener los mismos dueños que Pachuca.

Se le suma ahora la posibilidad de que James se vaya del cuadro mexicano antes de finalizar su contrato, que va hasta diciembre de 2025 y en cuya institución recuperó el rendimiento que no demostró a nivel de clubes en los últimos años, prueba de ello fue que solo hizo un gol y dos asistencias en 2024 con Rayo Vallecano y São Paulo.

Por lo pronto, León iniciará acciones legales para recuperar su puesto en el Mundial de Clubes, llegando incluso al TAS para mostrar los documentos que apoyen su defensa de que el manejo institucional es diferente al de Pachuca, más allá de su vínculo con el Grupo Pachuca y cuya demanda fue presentada por la Liga Alajuelense.

¿Por qué James se iría de León?

No cabe duda que la descalificación del Mundial de Clubes pone en aprietos a la Fiera porque su nómina se armó para el certamen, no solo pelear por la Liga MX, la inversión necesita recuperarse y buena parte de sus jugadores no son baratos con respecto a sus sueldos.

En el caso de James Rodríguez, podría terminar contrato en junio de 2025 por normativa de la FIFA, pues cuando a un jugador le faltan seis meses o menos para concluir un vínculo con un club, tiene la oportunidad de negociar con otra institución en calidad de jugador libre.

James Rodríguez llegó a León el 13 de enero de 2025, proveniente de Rayo Vallecano - crédito @clubleon_oficial/X

“Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes”, dice el artículo 18.3 del Reglamento sobre el Estatutos y Transferencias de jugadores de FIFA.

De esta manera, James podría negociar con cualquier equipo, incluso alguno de los participantes del Mundial de Clubes, pues ante el portazo que León recibió el 21 de marzo, le quedaría esa oportunidad si lo desea en el mercado de fichajes, aunque dependerá de cómo avance su situación.

James Rodríguez espera que, finalizando la doble jornada FIFA por eliminatorias con Colombia, se reencuentre con la victoria con León - crédito Club León

Cabe recordar que, el colombiano suma dos goles y cinco asistencias en 11 partidos, siendo determinante para que la Fiera fuera líder del torneo Clausura hasta la jornada 12, cuando la derrota contra León por 2-1 provocó que América le ganara la posición por una unidad.

El reemplazo de León

La Comisión de Apelaciones de la FIFA anunció este 21 de marzo la exclusión del Club León, que se basó en el incumplimiento de los criterios establecidos en el reglamento sobre la propiedad de varias instituciones. Según el artículo 10 apartado 4 del reglamento, la entidad no admitió al club en el torneo y señaló que anunciaría al sustituto en su momento.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es el principal impulsador del Mundial de Clubes en Estados Unidos - crédito CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EPA

Aunque el cuadro Esmeralda anunció que interpondrá los recursos legales pertinentes, varias instituciones están en la lista de posibles reemplazos. La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica ha sido una de las más activas, advirtiendo sobre la propiedad compartida entre Pachuca y León, y reclamando su clasificación al Mundial de Clubes como el mejor equipo del ranking de Concacaf, excluyendo a los clubes de la MLS y Liga MX.

También figuran como candidatos el Club Sport Herediano de Costa Rica, actualmente el mejor clasificado en el ranking de Concacaf sin contar a los equipos mexicanos o de la MLS, así como Los Angeles FC y el Club América, aunque estos últimos no lograrían clasificar debido a que ya se han cubierto los cupos de la MLS y Liga MX.