Estos son los seis candidatos para asumir la presidencia de Dimayor tras la renuncia de Fernando Jaramillo

Durante las asambleas de Dimayor en 2020, 16 equipos opositores a Jorge Enrique Vélez planearon la creación de una Superliga de clubes que acabara la Liga Betplay - crédito Colprensa

La salida de Fernando Jaramillo de la presidencia de la Dimayor a finales de enero de 2025 abrió un período de incertidumbre y especulación sobre quién tomará las riendas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Desde su anuncio, se ha desatado una intensa competencia por el cargo, con diversos nombres que han ido surgiendo como potenciales sucesores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

El periodista Carlos Antonio Vélez reveló un listado completo de los aspirantes al cargo, proporcionando detalles sobre los movimientos que se están dando en el proceso electoral interno.

Según lo informado por Vélez, varios de los posibles candidatos han fluctuado entre retirarse y, al mismo tiempo, mantener su intención de asumir el liderazgo de la entidad.

En la asamblea extraordinaria del martes 25 de febrero, pese a que algunos presidentes de clubes solicitaron a Jaramillo continuar en el cargo hasta el 11 de marzo, día en el que se realizaría la asamblea ordinaria y se elegirá al nuevo responsable de las decisiones en la entidad, este desestimó la posibilidad por la fuerte oposición que lideraron clubes como Santa Fe y Patriotas.

La presidencia de la División Mayor del Fútbol Colombiano quedará a cargo de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, provisionalmente hasta que los 36 presidentes de los clubes afiliados determinen el rumbo de la institución que regula los campeonatos de fútbol profesional en Colombia.

Los principales aspirantes para reemplazar a Fernando Jaramillo en la Dimayor

Los nombres que suenan con mayor fuerza para reemplazar a Fernando Jaramillo incluyen a Carlos Mario Zuluaga, Mauricio Correa, Ramiro Ruiz, Jorge Iván Palacio y Jorge Armando Otálora.

Entre los nombres que siguen dando de qué hablar, se encuentra el presidente de La Equidad, Ramiro Ruiz, quien, aunque públicamente afirma no estar interesado en el cargo, parece estar sumando apoyo para una posible candidatura.

Asimismo, Carlos Mario Zuluaga, quien ha perdido en dos ocasiones anteriores las elecciones para presidir la Dimayor, sigue siendo un candidato que se menciona en los pasillos de la entidad.

Mauricio Correa es el director general de Mediapro, compañia que suministra los servicios del VAR en el fútbol colombiano - crédito Mediapro

Otro de los nombres que ha empezado a tomar relevancia es Mauricio Correa, quien, apoyado por su proyecto Dimayor TV, ha estado recorriendo diversas sedes de clubes para obtener respaldo.

Sin embargo, su candidatura aún genera dudas, ya que algunos informes apuntan a que el respaldo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), no es del agrado de los presidentes de los clubes afiliados.

Con tantos nombres en la contienda y diversas alianzas en juego, la situación dentro de la Dimayor parece ser más compleja de lo que parecía en un inicio.

Las tensiones internas y las maniobras estratégicas entre los candidatos y sus seguidores han provocado que la elección del nuevo presidente se convierta en un verdadero campo de batalla política, con altos intereses en juego.

Jorge Iván Palacio ostenta el cargo de presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA - crédito Colprensa - Juan Páez

Los nombres de Jorge Iván Palacio (Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y ex Presidente de la Corte Constitucional) y Jorge Armando Otálora (ex defensor del pueblo), ambos con experiencia en otros campos jurídicos y administrativos, también siguen siendo mencionados como posibles candidatos.

“Cuentan q silencioso se mueve Mauricio Correa quien con su Dimayor TV como bandera ha visitando a varios presidentes pero no falta quien diga q tiene los votos del presidente de la FCF lo q no termina por convencer a muchos… a la espera están , dicen, las tercerías… entre ellas el presidente de Envigado Señor Ramiro Ruiz, el Magistrado Palacio y el ex Defensor del Pueblo Dr Otalora…en cualquier caso, dicen quienes esto cuentan q como su nombre lo indica la Dimayor,hoy más q nunca, es la “división mayor del fútbol colombiano”!!!! Que Dios,si se lo permiten, los ilumine!!” concluyó Carlos Antonio Vélez en su post.