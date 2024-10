Dimayor sacaría a Fernando Jaramillo de la presidencia: una mujer sería la nueva dirigente del fútbol colombiano

Fernando Jaramillo podría salir de Dimayor en los próximos meses, por decisión de los equipos del fútbol colombiano, tras cuatro años de gestión - crédito Colprensa

El fútbol colombiano podría pasar por una nueva transición para llegar a soluciones a distintos problemas en los campeonatos colombianos, principalmente la violencia en los estadios que dejaron sanciones polémicas a clubes como Atlético Nacional, que perdió los puntos ante Junior por desmanes de los hinchas.

Debido a esa y varias razones, se estaría hablando de la salida del presidente Fernando Jaramillo, el cual tomó el cargo desde agosto de 2020, lideró el proceso para reanudar competencia en medio de la pandemia, pero le costó mucho que los torneos tuvieran una evolución.

Dirigentes como Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, han pedido la renuncia del directivo al argumentar que su trabajo ha sido insuficiente y beneficiando a dirigentes de equipos con más historia, mencionando incluso a uno de ellos que, según su argumento, influenciarían en sus decisiones.

La Dimayor está cambiando de presidente en lapsos cortos porque con ninguno hay un consenso, sumado a que ninguno dio con la solución para acabar con la violencia en el fútbol colombiano, los derechos de televisión y la crisis económica de los clubes.

Según Carlos Antonio Vélez, Fernando Jaramillo sería reemplazado por nada menos que María del Pilar Abella, una mujer que tiene experiencia en la División Mayor, la Federación Colombiana de Fútbol y es esposa de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

María del Pilar Abella picaría en punta para ser presidenta de Dimayor, la primera mujer en ese cargo - crédito @BlogCardenal17/X

“Maneja la economía de la FCF y estuvo vinculada a la Dimayor por mucho tiempo. He dicho hace dos días que a raíz de los últimos sucesos y muchas más situaciones, algunos directivos le estarían apuntando a la silla de Jaramillo. Siempre ha existido un grupo que respalda y otro que no”, dijo.

El comunicador añadió que “anuncié que venían dándose reuniones en el último tiempo para tratar de encontrar un nuevo rumbo en la Dimayor. No sé si será mejor o peor, pero sí puedo decir que el nombre de María del Pilar Abella funciona, ha funcionado y se ha puesto desde la época de Jorge Enrique Vélez”.

Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano, lleva en el cargo desde agosto de 2020 - crédito Dimayor

“Quiero dejar claro que ella es la esposa de Eduardo Méndez, cualquiera podría utilizar este evento en contra. Pero al mismo doctor Méndez no le gusta mucho que mencionen y propongan a su esposa, pero en esto no tiene nada que ver Méndez. Al contrario, Méndez no la quiere poner, ella tiene méritos suficientes, es una profesional destacada con un carácter fuerte. Es una mujer que le vendría muy bien a la Dimayor”, señaló

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, habló en Blu Radio sobre la gestión de Fernando Jaramillo en Dimayor, al que acusó de modificar las normas en beneficio de otros, dado lo que ocurrió con la sanción al Independiente Medellín en Copa Colombia, que perdió un juego por 3-0 al no asistir a un partido y que se debió aplazar.

Eduardo Pimentel es uno de los directivos del fútbol profesional colombiano, que a través de los años ha protagonizado varias polémicas - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

“Se interpretan las normas como el señor Jaramillo quiere. Jaramillo se tiene que ir de la Dimayor, ya él lo sabe y eso que yo lo he respaldado, pero ya no más. Ha comenzado a hacer unas cosas por mandatos de terceros, como la gente de Millonarios. Si los equipos grandes no se dan cuenta, se los van a llevar. Yo soy de Millonarios, pero no van a venir a atropellar a todo el mundo. Los reglamentos se tienen que cumplir”, afirmó.

Para el empresario y exjugador, “creo que sí debería haber una reunión de los presidentes de Dimayor. Pero hay dificultades muy grandes, acá hay clubes que cambian de tres presidentes por año y los que llegan ni leen los estatutos, la reglamentación y además, no son dolientes. El fútbol no es tan fácil. Los mejores empresarios del año, en muchos casos, han llegado de dirigentes de clubes, pero los he visto en asambleas decir: ‘esto no lo maneja ni el putas’”.