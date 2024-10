Barrista del Junior exigió cédula a hincha que no portaba camiseta del Tiburón en el duelo contra América

Hinchas del cuadro tiburón protagonizaron algunos desmanes horas antes del duelo frente a los escarlatas - crédito Colprensa

El pasado domingo 27 de octubre de 2024 se disputó el duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali, dos de los favoritos a quedarse con el título del fútbol colombiano.

Con anotaciones de Yimmy Chará (X2) y un autogol de Daniel Bocanegra, el conjunto Tiburón se impuso 3-1 a los caleños, que habían descontado con gol de Harold Rivera sobre el 59′.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que el duelo estuvo cargado de múltiples emociones; por ejemplo, cuando restaban menos de 10′ para el final del partido, Duván Vergara, ídolo de los escarlatas y además hincha confeso del conjunto barranquillero, erró un tiro penalti que hubiera podido significar un nuevo descuento para los visitantes.

No obstante, a pesar de que Tiburones y Diablos Rojos protagonizaron uno de los mejores duelos de la jornada 15 de la Liga Betplay Dimayor, el partido que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla dejó además múltiples desmanes tanto dentro como fuera del recinto deportivo.

Junior venció 3-1 a América en Barranquilla - crédito Colprensa

Por ejemplo, en una escena que ha generado múltiples reacciones en redes sociales, un supuesto “hincha” del Junior de Barranquilla increpó a un aficionado que estaba dentro del escenario deportivo, pero que no portaba la camiseta del conjunto atlanticense.

Incluso, esta persona se atrevió a pedir la cédula al hincha, que estaba acompañado por una mujer que sí portaba la camiseta del conjunto hoy dirigido por el venezolano César Farías.

Y es que los reclamos por parte del “barrista” fueron airados; de hecho, en el video que se difundió en redes sociales se observa cómo este individuo se señala su camiseta en reiteradas ocasiones, intentando que el aficionado, que solo escuchaba al sujeto, le entregue su documento.

Pidieron cédula a hincha que no tenía camiseta del Junior en el estadio Metropolitano - crédito @ColombiaOscura/X

Al parecer, el barrista buscaba constatar que este aficionado fuera oriundo de Barranquilla y no de Cali.

La escena generó múltiples comentarios en redes sociales, donde llovieron críticas contra este tipo de prácticas, que hacen alusión a la violencia dentro de los estadios del país.

“¿Cuándo una sanción para esa plaza? Hay mucho delincuente disfrazado de hincha. Pero los verdaderos hinchas, guardan silencio, no dicen nada, no denuncian”, “Es hora de que los estadios sean para las familias, no para los chirretes”, “Por eso ya da hasta asco ser hincha de cualquier equipo en Colombia, los jugadores unos borrachos, paquetes malos y los hinchas unos gamines”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Los enfrentamientos entre hinchas son cada vez más frecuentes en Colombia - crédito Colprensa /Mariano Vimos

Todo esto está relacionado con el complejo panorama que existe entre la fanaticada de ambos equipos. En reiteradas ocasiones, “hinchas” del cuadro barranquillero y del conjunto vallecaucano han protagonizado enfrentamientos, lo que ha puesto alerta a las autoridades.

Persona que no llevaba camiseta del Junior fue apuñalado a las afueras del estadio Metropolitano de Barranquilla

Incluso, antes de que iniciara el juego en la tarde del domingo 27 de octubre de 2024, un grupo de vándalos con camiseta del Junior de Barranquilla atacó a una persona que no portaba camiseta del cuadro atlanticense.

Un aficionado de los Diablos Rojos, fue agredido violentamente por varios hinchas del equipo barranquillero - crédito @en_vivo_veo_oficial/Instagram

De hecho, en un video que se viralizó en redes sociales se ve cómo este individuo fue atacado con armas cortopunzantes a contados metros de una de las entradas del estadio Metropolitano.

Esta situación no es nueva; el pasado 26 de septiembre de 2024, vándalos con camisetas del Junior de Barranquilla se vieron inmersos en enfrentamientos con algunos hinchas de Atlético Nacional dentro del estadio Atanasio Girardot, situación que obligó a que las autoridades correspondientes suspendieran el partido e incluso sancionaran al cuadro antioqueño con la pérdida de los tres puntos.