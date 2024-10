Carlos Antonio Vélez arremetió contra Néstor Lorenzo por desplantes a jugador: “Le está haciendo el asco, hace rato”

Vélez por molesto por la falta de protagonismo de jugador en la selección Colombia - crédito Win Sports/@nestorglorenzo/Instagram

James Rodríguez fue el protagonista en la contundente victoria de la selección Colombia sobre Chile, encuentro válido por la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas, que se disputó en Barranquilla, donde el combinado cafetero se impuso con un marcador de 4 a 0.

El jugador cucuteño destacó por sus habilitaciones en los dos primeros goles, anotados por Davinson Sánchez y Luis Díaz. Este desempeño fue analizado por Carlos Antonio Vélez en su programa Planeta Fútbol, en el que se refirió al papel del capitán de la Tricolor, al que ha cuestionado en ocasiones anteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Carlos Antonio Vélez destacó el compromiso de James

El cucuteño logró otro hito histórico con 'Los Cafeteros' - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El encuentro, que se llevó a cabo en el contexto de las eliminatorias para el próximo mundial, mostró a un equipo colombiano que dominó el juego sin mayores complicaciones. James Rodríguez, que ha sido objeto de críticas en el pasado, demostró su capacidad para liderar al equipo y ser un elemento clave en la ofensiva colombiana.

Carlos Antonio Vélez, reconocido analista deportivo, dedicó parte de su programa a evaluar el rendimiento de James, destacando su influencia en el resultado final del partido. El comentarista ha sido un detractor constante del jugador, pero en esta ocasión reconoció su contribución al éxito del equipo.

“Sí, me ha parecido este el partido más completo de James, este fue el más completo, dijo el periodista deportivo en su espacio que se emite en Antena 2 y Win Sports.

No obstante, el analista, de 71 años, opinó sobre la elección del jugador del Rayo Vallecano como el mejor de la cancha, ya que según Vélez, Colombia superó a un rival con falta de carácter, que desobedeció a las órdenes de Ricardo el Tigre Gareca, que podría dejar las riendas del combinado austral en los próximos días.

Vélez pidió más minutos para Juan Fernando Quintero

El jugador ingresó a los 86 minutos por James Rodríguez - crédito @juanferquinterop/Instagram

Para Vélez, la selección Colombia debió ganar por más goles; sin embargo, la Tricolor cayó en numerosos fuera de juego, situación que debe evaluar seriamente Néstor Lorenzo para los próximos encuentros de eliminatoria en noviembre ante Uruguay en Montevideo y Ecuador en la capital del Atlántico.

A pesar del triunfo sobre la Roja, Carlos Antonio Vélez remarcó que Chile no es un medidor para los cafeteros. A su juicio, Colombia tuvo un mejor segundo tiempo en el que cerró el partido tras los errores en defensa del rival.

“Siempre lo eligen figura (James Rodríguez) y en muchos casos no era la figura, pero lo eligen figura y ya me di cuenta por qué. A muchos de ustedes y gran parte del periodismo le gustan los ‘chiches’, los jugueticos, las jugaditas (…) ayer (día del partido) no hubo ‘chiches’, ayer hubo, ayer jugó en serio. Jugar en serio es entender el partido”.

Y agregó: “A mí me llena cuando los jugadores juegan y jugar en entender que hace parte de un conglomerado. Es que el fútbol es asociación (…) pero no lo que he visto de James, que es un todoterreno ayer jugando al fútbol, que jugando al fútbol no es jugar a la pelota (…) muchas veces a James le dan la figura porque juega a la pelota, yo hoy le doy la figura porque jugó al fútbol”.

Por último, Vélez destacó el compromiso de James, aunque cuestionó que el jugador esté en condiciones de jugar un partido completo: “Él está para 70 minutos, está terminando partido porque o el técnico le da miedo, fastidio o le da pena o le da vergüenza sacarlo y él quiere jugar los 90 minutos, pero uno ve que a los 70, ya está liquidado (…) ponga a Quintero, le está haciendo el asco hace rato. Se ha mamado eso y lo ha aguantado bien y es muy profesional, pero a Quintero lo queremos ver un poquito más ¿Cuándo lo vas a entender Lorenzo?”.