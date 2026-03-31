Colombia

Juan Daniel Oviedo le respondió a María Ángela Holguín, quien aseguró que él no era la voz del centro político: “Señalamientos odiosos y descalificativos”

El candidato a la Vicepresidencia indicó que las críticas por su papel político no lo detendrán en su campaña política

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Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a las críticas formuladas por la excanciller María Ángela Holguín, quien cuestionó su papel como representante del centro político en la campaña política.

El político, en declaraciones a Semana, afirmó que no se dejará distraer por los ataques y que persistirá en el contacto directo con los ciudadanos, incluso en plena contienda.

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Del mismo modo, el aspirante indicó que su agenda se enfocará en la construcción del plan de gobierno con Valencia, por lo que le restó importancia a las críticas de Holguín.

“No vamos a responder a señalamientos odiosos y descalificativos (...) seguiré adelante con hechos y buscando a los electores. Hoy, precisamente, seguiré volanteando por las calles, hablando directamente con las personas”, dijo Oviedo al citado medio de comunicación.

En sus declaraciones, Holguín defendió que la candidatura de su esposo, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, encarna el verdadero centro e instó a que su voz sea considerada en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

La exministra explicó que, a pesar de propuestas para que Fajardo se sume a la alianza liderada por Valencia y Oviedo, esa fórmula no responde a la identidad política que el país necesita.

“La voz del centro no es la voz de Oviedo. En los últimos días han surgido las mismas voces de siempre, quienes afirman que Sergio Fajardo debe unirse a Paloma para salvar el país, argumentando que Paloma y Oviedo representan el camino. Les hablo con sinceridad: no conocen a Fajardo”, aseveró la excanciller en un video publicado en sus redes sociales.

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