Colombia

Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul: “De la dicha a la angustia”

El también cantante usó sus redes para responder con sinceridad a quienes le preguntaron por el incidente, revelando cómo pasó del entusiasmo por una nominación al temor causado por la colisión inesperada

Guardar

El reciente accidente de tránsito que involucró a Juanse Quintero y Johanna Fadul generó una ola de reacciones en redes sociales, donde las imágenes del vehículo con daños visibles y el testimonio de una mujer afectada circularon ampliamente.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 26 de marzo, los actores se vieron envueltos en un choque múltiple. En los videos difundidos por Quintero en Instagram, se observa la escena del siniestro y se escucha a una mujer, identificada como Karen, relatar:

“Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal, yo ni siquiera frené, yo venía manejando, ni siquiera paré... No sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima. Me paré de una”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Johanna Fadul - Accidente de tránsito
Así quedó la moto en la que se accidentó una mujer y que colisionó contra el carro de Juanse Quintero y Johanna Fadul - crédito @juansequintero/IG

El incidente se produjo cuando una motocicleta impactó el automóvil donde viajaban los actores. La colisión provocó que Karen saliera expulsada del vehículo y quedara visiblemente conmocionada, según puede apreciarse en el material compartido.

Pese a la gravedad del episodio, tanto los actores como el resto de las personas involucradas resultaron ilesos. El propio Quintero confirmó a sus seguidores que no hubo lesiones de consideración.

Juanse Quintero responde a sus seguidores tras el accidente

En días posteriores al hecho, Juanse Quintero utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, para responder preguntas sobre el suceso. Uno de los seguidores del actor preguntó: “¿Todo bien con el accidente? Qué susto”.

Accidente de tránsito involucra a Johanna Fadul y Juanse Quintero: así fue el momento - crédito @juansequintero/ Instagram

El cantante y presentador respondió: “Pasamos del estado de la dicha a la angustia porque yo justo estaba contando que estaba nominado a los premios India Catalina como presentador favorito del público. Pero, de un momento a otro, veo que nos chocó una moto sin piloto. Luego, considero que fue un ángel lo que salvó a la chica, llamada Karen”.

De esta forma, Quintero ofreció detalles adicionales sobre el incidente que vivió junto a Johanna Fadul, enfatizando que, afortunadamente, nadie resultó herido.

Las grabaciones publicadas permitieron conocer tanto el estado del vehículo como las primeras reacciones de los involucrados, lo que incrementó el interés de los usuarios en redes sociales. El relato en primera persona de la mujer afectada aportó una visión directa de lo ocurrido.

Johanna Fadul y Juanse Quintero sobre su relación
Juanse Quintero estuvo involucrado con Johanna Fadul en un accidente de tránsito y contó lo que sintió en ese momento - crédito @juansequintero/IG

El accidente no tuvo consecuencias físicas para los implicados, pero sí dejó una huella emocional en quienes presenciaron el momento y en quienes lo siguieron a través de las plataformas digitales.

Y agregó: “Yo dije que creo, considero que hubo intercesión divina porque perfectamente hubiera podido ser su cabeza contra nuestra camioneta, se hubiera podido desnucar, le hubiera podido pasar, bueno, cualquier cosa, pero la verdad, cuando volteé a mirar, ella estaba de pie y estaba muy bien y no le pasó mayor cosa, bendito Dios”.

Temas Relacionados

Juanse QuinteroJohanna FadulAccidente de tránsitoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro critica al Banco de la República y alerta por impacto de la subida de tasas y revalorización del peso

El presidente señaló que las decisiones financieras recientes favorecen a un pequeño grupo de banqueros y tenedores de deuda, mientras podrían afectar a los exportadores y reducir el valor de los ahorros de los trabajadores

Gustavo Petro critica al Banco de la República y alerta por impacto de la subida de tasas y revalorización del peso

Corte Constitucional ordena reintegros y reafirma que embarazo no es causa de despido en Colombia

El alto tribunal reiteró la estabilidad laboral reforzada para mujeres embarazadas y en lactancia, incluso en algunos contratos de servicios

Corte Constitucional ordena reintegros y reafirma que embarazo no es causa de despido en Colombia

Familia de María Camila Díaz, paisa desaparecida en México, desmiente su muerte y confirma que sigue desaparecida

La joven habría sido víctima de una red de trata de personas y su caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades intentan capturar a los presuntos responsables

Familia de María Camila Díaz, paisa desaparecida en México, desmiente su muerte y confirma que sigue desaparecida

Peajes “gratis” en autopista Medellín-Bogotá: protesta ciudadana impide cobros por mal estado de la vía

Usuarios del corredor en Antioquia enfrentan interrupciones en el cobro de peajes debido a una protesta por deterioro vial y falta de soluciones

Peajes “gratis” en autopista Medellín-Bogotá: protesta ciudadana impide cobros por mal estado de la vía

Gustavo Petro reconoce continuidad de proyecto del Galeón San José y lanza críticas por el metro de Bogotá

El presidente aseguró que su gobierno siguió iniciativas de la administración Santos y cuestionó decisiones de administraciones anteriores

Gustavo Petro reconoce continuidad de proyecto del Galeón San José y lanza críticas por el metro de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

El vallenato despide a uno de sus referentes: reconocido acordeonero murió de un infarto en Bolívar

Yuli Ruíz respondió a la polémica por el video bailando reguetón con un niño: “No hubo mala intención”

Yeferson Cossio se refirió a la decisión de Avianca de vetarlo por broma pesada en uno de sus vuelos: “Ya me inventaron otro chisme”

Feid anunció fecha del ‘Falxo Tour’ en Bogotá: el sistema de venta de entradas premia la fidelidad de sus fans

Deportes

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Hora y dónde ver los partidos de los repechajes que completarán los clasificados al Mundial 2026: la selección Colombia espera rival

Iván Mejía señaló a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo por la derrota de la selección Colombia contra Francia: “Pésimo juego”

Uzbekistán, campeona de la FIFA Series, se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Así fue la pelea en el estadio donde jugó la selección Colombia contra Francia: Hinchas de Millonarios y América de Cali serían los causantes