Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul: “De la dicha a la angustia”

El reciente accidente de tránsito que involucró a Juanse Quintero y Johanna Fadul generó una ola de reacciones en redes sociales, donde las imágenes del vehículo con daños visibles y el testimonio de una mujer afectada circularon ampliamente.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 26 de marzo, los actores se vieron envueltos en un choque múltiple. En los videos difundidos por Quintero en Instagram, se observa la escena del siniestro y se escucha a una mujer, identificada como Karen, relatar:

“Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal, yo ni siquiera frené, yo venía manejando, ni siquiera paré... No sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima. Me paré de una”.

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Así quedó la moto en la que se accidentó una mujer y que colisionó contra el carro de Juanse Quintero y Johanna Fadul - crédito @juansequintero/IG

El incidente se produjo cuando una motocicleta impactó el automóvil donde viajaban los actores. La colisión provocó que Karen saliera expulsada del vehículo y quedara visiblemente conmocionada, según puede apreciarse en el material compartido.

Pese a la gravedad del episodio, tanto los actores como el resto de las personas involucradas resultaron ilesos. El propio Quintero confirmó a sus seguidores que no hubo lesiones de consideración.

Juanse Quintero responde a sus seguidores tras el accidente

En días posteriores al hecho, Juanse Quintero utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, para responder preguntas sobre el suceso. Uno de los seguidores del actor preguntó: “¿Todo bien con el accidente? Qué susto”.

Accidente de tránsito involucra a Johanna Fadul y Juanse Quintero: así fue el momento - crédito @juansequintero/ Instagram

El cantante y presentador respondió: “Pasamos del estado de la dicha a la angustia porque yo justo estaba contando que estaba nominado a los premios India Catalina como presentador favorito del público. Pero, de un momento a otro, veo que nos chocó una moto sin piloto. Luego, considero que fue un ángel lo que salvó a la chica, llamada Karen”.

De esta forma, Quintero ofreció detalles adicionales sobre el incidente que vivió junto a Johanna Fadul, enfatizando que, afortunadamente, nadie resultó herido.

Las grabaciones publicadas permitieron conocer tanto el estado del vehículo como las primeras reacciones de los involucrados, lo que incrementó el interés de los usuarios en redes sociales. El relato en primera persona de la mujer afectada aportó una visión directa de lo ocurrido.

Juanse Quintero estuvo involucrado con Johanna Fadul en un accidente de tránsito y contó lo que sintió en ese momento - crédito @juansequintero/IG

El accidente no tuvo consecuencias físicas para los implicados, pero sí dejó una huella emocional en quienes presenciaron el momento y en quienes lo siguieron a través de las plataformas digitales.

Y agregó: “Yo dije que creo, considero que hubo intercesión divina porque perfectamente hubiera podido ser su cabeza contra nuestra camioneta, se hubiera podido desnucar, le hubiera podido pasar, bueno, cualquier cosa, pero la verdad, cuando volteé a mirar, ella estaba de pie y estaba muy bien y no le pasó mayor cosa, bendito Dios”.