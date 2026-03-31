Cinco niños tuvieron que esconderse en la selva para escapar de las disidencias de ‘Calarcá’: el Ejército los resctó

Cinco hijos menores de edad permanecieron desaparecidos en la selva de Caquetá tras la fuga de sus padres - crédito Colprensa/Captura video Noticas RCN

Días de incertidumbre vivieron cinco niños en Caquetá, después de que sus padres lograran liberarse del cautiverio de una disidencia de las Farc, y estuvieron desaparecidos.

La pareja, que permaneció secuestrada durante once días, llegó a una base militar en Peñas Coloradas, mientras sus hijos seguían sin paradero conocido.

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Las autoridades confirmaron que los menores, de entre los 3 y 16 años, habían sido ocultados en la selva. El objetivo era evitar que los grupos armados ilegales los reclutaran forzosamente.

En la mañana del martes 31 de marzo, el Ejército Nacional localizó y rescató a los cinco menores en un área selvática del departamento. Los infantes habían sido reportados como desaparecidos tras la huida de sus padres, lo que generó alarma en las autoridades y la comunidad.

La operación permitió reunir a los niños con personal militar, garantizando su protección después de días de incertidumbre.

Según el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, la estructura armada de alias Calarcá estuvo detrás del secuestro, dejando a los niños bajo el control de alias Urias Perdomo y su hermana, conocida como La Morocha.