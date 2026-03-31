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Roy Barreras apoyó reclamo de Westcol a Gustavo Petro sobre la seguridad en Colombia: “Es la prioridad”

El candidato presidencial sostuvo que el diálogo entre el presidente y el creador de contenido fue valioso para comprender las inconformidades de los jóvenes del país

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El candidato presidencial sostuvo que es necesario combatir la inseguridad - crédito @RoyBarreras/X

El candidato presidencial Roy Barreras, que ganó la consulta Frente por la Vida en las elecciones legislativas de Colombia el 8 de marzo de 2026, opinó sobre la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el creador de contenido Luis Villa, más conocido como Westcol, celebrada el 26 de marzo, en la que se discutió el aumento de denuncias de delincuencia y la seguridad ciudadana, según publicaciones del propio Barreras en su cuenta oficial de X.

Barreras destacó que fue “una conversación real y directa entre la Colombia joven y su presidente”, subrayando que el camino para combatir el crimen incluye seguridad, educación y tecnología.

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Al abordar la situación de inseguridad actual, el exsenador resaltó que, durante la entrevista, Westcol manifestó: “Mire, Petro, es que yo no decidí robar y yo vengo de abajo, yo decidí trabajar y estoy pidiendo mano dura con los delincuentes para que no se me metan a la casa”.

Roy Barreras le dio la razón a Westcol de pedir a Gustavo Petro reforzar la seguridad en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia
Roy Barreras le dio la razón a Westcol de pedir a Gustavo Petro reforzar la seguridad en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia

El streamer propuso endurecer las medidas contra los delincuentes, aunque el presidente Petro respondió: “Esa es una visión que llama a la venganza” y reiteró que lo correcto ante un caso de intrusión es “llamar a la Policía y no hacer justicia por sí mismo”.

Barreras añadió que el pedido de seguridad en las calles, los barrios y todo el territorio refleja la principal demanda de la sociedad, afirmando: “Lo que dice Westcol es lo que está diciendo Colombia, él tiene la razón y es que tenemos que recuperar la seguridad como una prioridad”.

Roy Barreras criticó la debilidad de las Fuerzas Militares en elecciones

Roy Barreras dice que no declinará en su aspiración presidencial por el partido La Fuerza de la Paz - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Roy Barreras dice que no declinará en su aspiración presidencial por el partido La Fuerza de la Paz - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En pleno avance del ciclo electoral rumbo a las presidenciales de 2026, Roy Barreras, exsenador y exembajador del Partido La Fuerza de la Paz, se posiciona como la voz de un “cambio real” en Colombia, orientado desde el centro liberal y socialdemócrata.

Su propósito principal es encarnar una alternativa para quienes rechazan tanto los extremos de izquierda como de derecha y buscan transformar las estructuras políticas del país a través del diálogo y el consenso, según declaró en una entrevista con Infobae Colombia.

Barreras destacó que el proceso electoral actual tiene una particularidad relevante respecto a comicios anteriores. Según sus declaraciones al medio, las encuestas más recientes indicarían la existencia de aproximadamente 8.000.000 de votantes que permanecen indecisos o insatisfechos con las opciones convencionales, un nicho que el político identifica abiertamente como el “centro” político y social del país.

Para el exsenador, esta franja de la población representa la verdadera mayoría silenciosa, habitualmente relegada del debate público por etiquetas interesadas que intentan absorberla hacia la derecha uribista. En ese contexto, Barreras hizo un llamado explícito a que los electores no caigan en “la ingenuidad de etiquetas de centro, que en realidad son de derecha pura uribista”.

Barreras buscará implementar una reforma anticorrupción - crédito Sergio Acero/Reuters
Barreras buscará implementar una reforma anticorrupción - crédito Sergio Acero/Reuters

El candidato presidencial aseguró que la apertura hacia una opción de centroizquierda progresista constituye no solo una necesidad política, sino la única vía para una gobernabilidad legítima basada en reformas estructurales y en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

De acuerdo con lo afirmado a Infobae Colombia, uno de los pilares fundamentales de su propuesta sigue siendo la implementación de una reforma política anticorrupción, proyecto pendiente desde la firma del Acuerdo de Paz 2016 con las Farc, en el que Barreras participó como actor clave. Este compromiso, según señaló, permanece bloqueado en el Congreso actual y su ausencia mantiene vigente un sistema que favorece la corrupción y alienta la desconfianza pública.

En paralelo, remarcó que su relación con el presidente Gustavo Petro ha sido “respetuosa, aunque desde la diferencia”, y reconoce que ambos comparten el objetivo de cerrar la herida social provocada por la exclusión histórica. No obstante, el exembajador subraya también que sus propuestas difieren de las de la izquierda en cuanto al método y al enfoque de reformas, insistiendo en que la unidad nacional debe alcanzarse en torno a derechos y consensos incluyentes, en lugar de polarización.

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