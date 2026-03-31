Alerta en Cartagena por amenaza de avejas africanizadas: esto dijo la Guardia Ambiental

La rápida respuesta permitió retirar el enjambre sin incidentes mayores - crédito Guardia Ambiental

Una emergencia causada por un enjambre de abejas africanizadas alteró la rutina en la carrera primera del barrio Bocagrande, en Cartagena, luego de que varias personas sufrieran picaduras y se requiriera la intervención del Cuerpo de Bomberos y la Guardia Ambiental Colombiana.

El episodio evidenció los riesgos asociados a la fauna silvestre en entornos urbanos y la importancia de disponer de personal especializado, según informaron medios regionales.

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El incidente en Bocagrande se produjo tras numerosas alertas de residentes y transeúntes por picaduras de abejas, lo que generó alarma y activó la respuesta de las autoridades locales.

Aunque el Cuerpo de Bomberos ejecutó una atención inicial, el enjambre de abejas africanizadas regresó horas más tarde al mismo punto, reactivando el peligro y motivando la intervención técnica de la Guardia Ambiental Colombiana.

Respuesta y labores de control de la Guardia Ambiental Colombiana

La contención del incidente fue asumida por un equipo de la Guardia Ambiental Colombiana equipado con tecnología de última generación y dispositivos recientes para el manejo de polinizadores.

La operación consistió en retirar a las abejas de manera segura, evitando daños a las personas y sin afectar al equipo especializado.

Posteriormente, las autoridades llevaron a cabo una desinfección exhaustiva en el área para eliminar rastros que pudieran atraer nuevos enjambres.

La Guardia Ambiental explicó en diálogos con Caracol Radio que esta tarea es esencial para evitar que episodios similares se repitan, especialmente en sectores urbanos con alta concentración de personas.

El accionar coordinado de la Guardia Ambiental Colombiana permitió controlar la situación sin más daños, subrayaron ambas fuentes.

La entidad ambiental destacó que las abejas africanizadas demuestran comportamientos defensivos intensos, en particular si perciben amenazas cercanas a su colonia, lo que requiere un manejo profesional y cauteloso.

Recomendaciones ante emergencias con abejas africanizadas

Las autoridades, citadas por El Universal, recomiendan no intentar manipular ni espantar a las abejas, ya que cualquier gesto puede detonar una reacción defensiva del enjambre.

Indican también que, en caso de encontrarse frente a una colonia activa, lo más prudente es retirarse lentamente sin movimientos bruscos y proteger el rostro, con especial atención a los ojos, la nariz y la boca.

En caso de sufrir picaduras, tanto Caracol Radio como El Universal coinciden en la necesidad de asistir de inmediato a un centro médico, en particular si se observan síntomas de alergia.

Las autoridades reiteran la importancia de informar la presencia de enjambres a las entidades competentes y de abstenerse de intervenir por cuenta propia, permitiendo que los equipos profesionales adopten las medidas de control apropiadas.