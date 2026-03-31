⁠Westcol reveló cuánto le pagaron por la entrevista a Gustavo Petro para su canal: “Todo al final se sabe”

El streamer Westcol aclara el origen de sus ingresos tras la entrevista con el presidente Petro - crédito @westcol / Instagram

El streamer colombiano Westcol logró captar la atención de millones de personas tras realizar una entrevista en vivo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el jueves 26 de marzo de 2026.

El encuentro, transmitido a través de la plataforma Kick y replicado en otras redes sociales, superó el millón de visualizaciones en tiempo real, consolidándose como uno de los eventos más vistos en la historia reciente del streaming nacional. La transmisión se destacó porque nunca antes un influencer había entrevistado en vivo a un mandatario colombiano.

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El creador de contenido, cuyo nombre real es Luis Villa, compartió detalles sobre el impacto profesional de este encuentro y abordó una de las preguntas más frecuentes entre sus seguidores: ¿cuánto dinero generó con la entrevista? La conversación sobre los ingresos surgió debido a la magnitud de la audiencia y al contexto inusual de la entrevista, que se apartó del contenido habitual de Westcol, centrado principalmente en entretenimiento y deportes electrónicos.

Durante la transmisión, el streamer interactuó con los usuarios en vivo, permitiendo que parte de las preguntas fueran planteadas directamente al presidente, lo que incrementó la participación y el interés de la audiencia.

El creador de contenido apareció en un reciente en vivo donde le confesó a sus seguidores si le pagaron por la entrevista que le hizo al presidente Gustavo Petro - crédito @sofia.clips1/ TikTok

Ante las especulaciones sobre posibles pagos por parte de terceros vinculados a la política, Westcol fue enfático al declarar: “Hay gente que piensa que a nosotros nos pagaron por ese stream. Vean, primero, yo cuido mucho mi imagen, aunque ustedes no lo crean. Pero no la cuido de lo que diga o lo que hable, porque al final ese soy yo y yo siempre voy a ser así, así yo sea juzgado o criticado, nunca voy a copiarle a alguien”, señaló en uno de sus comunicados.

El streamer subrayó que su canal no recibe dinero por hacer política y que la entrevista con Petro tuvo como único objetivo brindar un contenido educativo y diferente a sus seguidores: “Nosotros obviamente no vamos a aceptar dinero de política nunca, porque en esta vida todo al final se sabe, tarde o temprano”, afirmó.

El único ingreso que obtuvo Westcol por la transmisión corresponde a las ganancias proporcionadas por Kick, la plataforma de streaming, gracias al alto número de espectadores y la interacción durante el evento.

Aunque aseguró que desde el equipo del presidente no recibió propuestas monetarias, aseguró que, tras el impacto que tuvo el encuentro, varios políticos, de los que no reveló la identidad, lo han contactado y incluso ofrecido millonadas para hacer ese tipo de entrevistas.

“Después de ese stream, es que sí tengo a toda la política encima. Tengo a todos los políticos buscándome, ofertas monetarias, porque de alguna manera el político va a querer esa exposición”, dijo el influencer.

Incluso señaló que esa fue la razón por la cual decidió organizar una entrevista con Álvaro Uribe, a quien consideró “el otro extremo de Petro”, con el objetivo de ofrecer a su audiencia un espacio neutral.

Aunque Westcol aseguró que no recibió dinero por parte del equipo de la presidencia, sus streamings sí generan dinero, dinero que es obtenido por su propia cuenta desde el canal de transmisiones.

“Ellos son los dos extremos, y así es que funcionamos nosotros, nosotros hacemos las cosas con inteligencia, y segundo, sin vendernos a nadie, no necesitamos de eso. Como le dije al presidente, yo trabajo en lo mío”, explicó Westcol.

Después del encuentro con Gustavo Petro, ha surgido expectativa por la próxima transmisión que Westcol tiene programada, esta vez con el expresidente Álvaro Uribe. La reunión está prevista para el 10 de mayo.

Westcol recibe miles de dólares por streaming

El propio Westcol ha sido directo sobre sus ingresos, revelando hace un par de meses a sus seguidores, a través de redes sociales, las cifras aproximadas que puede alcanzar con sus transmisiones.

Explicó que, si dedica un mes completo a trabajar en directo desde su casa, puede generar entre 300 y 400 millones de pesos colombianos, y que incluso puede superar los 1.000 millones en un solo mes. Además, detalló que cada hora de transmisión en Kick le representa entre 3.000 y 4.000 dólares, gracias a las suscripciones, donaciones de la audiencia, acuerdos publicitarios y campañas con marcas.

“Si yo un mes me dedico a trabajar tranquilamente desde mi casa, puedo hacerme 300, 400… yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes. Fácil, se lo juro”, reveló el streamer hace un par de meses.