Néstor Lorenzo logró una nueva marca en la selección Colombia en eliminatorias, pese a la caída ante Bolivia

Terminó la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 en Sudamérica, en el que no todos los equipos siguen con opciones claras de clasificar, ya sea de manera directa en las primeras seis posiciones, u obteniendo el repechaje en la séptima casilla.

Respecto a Colombia, el técnico Néstor Lorenzo consiguió una nueva marca con la Tricolor desde su arribo en septiembre de 2022, cuando reconstruyó una plantilla golpeada por la eliminación en el camino a Qatar 2022 y con muchas críticas hacia sus referentes.

El entrenador argentino se enfoca en volver a la victoria frente a Chile, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 15 de octubre, en el que se prevén varios cambios con respecto a la nómina usada frente a Bolivia, como lo dijo uno de los referentes del combinado nacional.

La nueva marca de Néstor Lorenzo

Al ser la primera vez que el argentino era técnico de un seleccionado nacional, sobre todo en unas eliminatorias, las dudas sobre su trabajo se disiparon con el nivel en los encuentros amistosos, en los que venció a conjuntos como Alemania, México, Japón, Corea del Sur, entre otros.

De esa manera, Néstor Lorenzo se convirtió en el segundo técnico con más puntos en la primera rueda de unas clasificatorias, al sumar 16 unidades en nueve encuentros, producto de cuatro victorias, el mismo número de empates y solo una derrota.

El argentino quedó por detrás de Hernán Darío Gómez, que lo superó por un punto con su campaña a Francia 1998, en el que lo consiguió con cinco victorias, dos empates y una derrota, con la novedad que lo hizo en ocho jornadas porque descansó en la octava fecha, pues Brasil no disputó esas clasificatorias.

Sumado a eso, Lorenzo igualó lo hecho por su compatriota José Pekerman en las eliminatorias a Brasil 2014, junto con Leonel Álvarez las primeras cuatro jornadas, en el que logró cinco triunfos, una igualdad y dos caídas, también en ocho encuentros y uno de descanso.

Como dato a tener en cuenta, el entrenador de la Tricolor ya se había convertido en uno de los técnicos con el mayor invicto en la selección Colombia, que fue de 25 encuentros, igualando Francisco Maturana que lo logró entre 1993 y 1994, también con una Copa América y eliminatorias encima.

Los cambios ante Chile

Macnelly Torres, recordado volante de la selección Colombia, dijo cuáles serían las variantes que el técnico Néstor Lorenzo debería hacer contra Chile, en el que priorizó que vuelvan algunos de los jugadores titulares de otros encuentros de la Tricolor en eliminatorias.

“Yo haría cuatro cambios y pondría a Dávinson (Sánchez), (Johan) Mojica, Richard Ríos y Jhon Durán”, mencionó el exjugador, añadiendo al delantero del Aston Villa, que le ganaría el lugar a Jhon Córdoba, que venía siendo inicialista desde la Copa América.

Sobre el encuentro ante Bolivia, Macnelly Torres explicó que el tanto se dio por el desgaste de Cristian Borja en la banda izquierda, de ahí se dio el espacio para el anotador Miguel Terceros: “Nos hacen el gol en la peor jugada que puedes hacer, en una pelota larga que Borja intenta llegar a la pelota, pero no debía hacer eso, porque ya no tenía oxígeno para volver y fueron esfuerzos que no se deben hacer allá”.

“Yo siento que tuvimos oportunidades de parte y parte, pero la altura no influyó en algunas de las definiciones. Si Luis Díaz encara con una larga corrida, si puede afectar, porque ya llega cansado, pero con las de Córdoba, no”, finalizó el ex medio campista de la Tricolor.