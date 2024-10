Empresario acusado de apuestas ilegales aseguró ante el Senado de Brasil que dos árbitros colombianos trabajaron para él

La Liga BetPlay atraviesa un difícil momento en donde los escándalos por apuestas deportivas incluso permean a clubes profesionales - crédito Vizzor Image

William Pereira Rogatto, conocido como el “Rey del Rebaixamento” en Brasil, confesó haber manipulado resultados en el campeonato 2024 durante su declaración ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas en el Senado brasileño.

Allí, el también empresario aseguró que al menos dos árbitros de primera división del fútbol colombiano trabajaron para él y describió el tipo de solicitudes que se les hace previo al partido a los jueces de los partidos a cambio de un lucrativo pago que podría llegar hasta los cuarenta millones de pesos colombianos.

“Un árbitro hoy gana alrededor de R$ 7.000 por partido. Le pagué R$ 50.000. ¿No lesparece raro que un árbitro vaya al VAR y pita penalti, aunque el VAR esté hablando? De hecho acabo de jugar un partido en Colombia, en primera división, aquí tengo videos de los dos árbitros que trabajaron para mí en Colombia. El árbitro gana poco. Entonces el detonante del fútbol está en la mafia, la federación y la CBF . ¿Crees que un árbitro, con la responsabilidad que tiene, gana R$ 6.000... Claro que voy a llegar hasta él: “Firma un penalti, dale una tarjeta a tal y tal y te daré 50.000 reales”. ¡Lo siento, hermano! Es tan simple. No veas a nadie que no quiera. ¡No necesito hablar aquí, es tan descarado! Es tan feo, que como no pasa nada y el sistema no hace nada, lo deja ir...”, declaró Pereira Rogatto.