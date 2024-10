Emiliano ‘Dibu’ Martínez se victimizó por las sanciones de Fifa por manotazo a camarógrafo: “tienen algo contra mí”

Emiliano Martínez ha destacado en la selección argentina en el bicampeonato de Copa América y el título de la Copa del Mundo - crédito AP Photo/Fernando Vergara

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de la Selección de Argentina, enfrenta una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) que le impedirá participar en los próximos dos partidos de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

La sanción se debe a un incidente con un camarógrafo colombiano y gestos realizados durante un partido contra Chile.

En declaraciones posteriores al partido, Martínez lamentó su ausencia en los próximos encuentros de la selección argentina, aseguró que en ocasiones están en su contra, pero se mostró optimista sobre las capacidades del equipo para ganar los partidos necesarios y acercarse a la clasificación para la Copa del Mundo.

“Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar. A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y mi país. No lo podés controlar. Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí”, señaló.

Emiliano Martínez tras recibir un gol de Colombia, durante la jornada 8 de las eliminatorias suramericanas al Mundial FIFA de 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia) - crédito EFE/Mauricio Dueñas

El arquero, quien ha sido una figura destacada en el Aston Villa, especialmente en su reciente victoria contra el Bayern Múnich en la Champions League, expresó su frustración por no poder acompañar a su equipo nacional. A pesar de la sanción, Martínez planea quedarse en Inglaterra para entrenar con su club y mantener su nivel competitivo.

Durante el partido contra el Bayern Múnich, Martínez fue crucial al realizar una atajada decisiva en los últimos minutos, asegurando la victoria para su equipo. El encuentro también destacó por un gol del colombiano Jhon Jader Durán, que contribuyó a la victoria del conjunto inglés.

Las disculpas del Dibu Martínez en redes sociales

Publicación de Emiliano 'Dibu' Martínez en donde se excusó por las conductas que fueron sancionadas por la FIFA - crédito Instagram / @emi_martinez26

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el reconocido portero de la selección argentina, ha sido sancionado por la FIFA con una suspensión de dos partidos debido a un incidente ocurrido durante la derrota de Argentina frente a Colombia.

El guardameta empujó a un camarógrafo de televisión, lo que llevó al organismo rector del fútbol mundial a tomar medidas disciplinarias. Además, la FIFA consideró un gesto inapropiado que Martínez realizó con el trofeo de la Copa América tras un partido contra Chile.

La sanción implica que Martínez no podrá participar en los próximos encuentros de la selección argentina contra Venezuela y Bolivia en las fechas 9 y 10 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial del 2026. A pesar de la defensa presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el propio jugador, la FIFA determinó que Martínez incurrió en “comportamiento ofensivo” y violó los principios del juego.

“Acepto la sanción de la @fifa y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, escribió el guardameta campeón del mundo.

Así va la Eliminatoria Sudamericana

Argentina: 18 puntos / +8 diferencia de goles / 8 partidos jugados Colombia: 16 puntos / +4 diferencia de goles / 8 partidos jugados Uruguay: 15 puntos / +8 diferencia de goles / 8 partidos jugados Ecuador: 11 puntos / +2 diferencia de goles / 8 partidos jugados Brasil: 10 puntos / +1 diferencia de goles / 8 partidos jugados Venezuela: 10 puntos / -1 diferencia de goles / 8 partidos jugados Paraguay: 9 puntos / -1 diferencia de goles / 8 partidos jugados (repechaje) Bolivia: 9 puntos / -5 diferencia de goles / 8 partidos jugados Chile: 5 puntos / -8 diferencia de goles / 8 partidos jugados Perú: 3 puntos / -8 diferencia de goles / 8 partidos jugados