La falta de ritmo le pasa factura a James Rodríguez en Rayo Vallecano: así lo explicó el técnico Íñigo Pérez

James Rodríguez sigue siendo suplente por decisión de Íñigo Pérez, técnico de Rayo Vallecano - créditos Rayo Vallecano / EFE

James Rodríguez lleva tres partidos como jugador del Rayo Vallecano, siendo convocado a los encuentros y ganándose el aplauso de los aficionados, pero en ninguno de ellos destacó porque lo dejaron en el banco de suplentes, sumando por el momento 20 minutos en total.

El técnico Íñigo Pérez explicó la razón exacta para no darle más minutos al colombiano, al cual venía de casi dos meses sin aparecer en un encuentro oficial por su desvinculación del São Paulo, en el que no volvió a jugar desde finales de abril y solo figuró con la Tricolor en la Copa América y eliminatorias.

Se espera que en el encuentro frente a Leganés, el sábado 28 de septiembre, el entrenador le dé una nueva oportunidad a James de destacar en el campo de juego, sobre todo porque los aficionados lo piden a gritos para que demuestre su talento y les permita soñar con un cupo a competencias europeas.

“A pesar de que sea el mejor, se puede lesionar”

Los hinchas de la Liga Española se encuentran sorprendidos de que Rayo Vallecano tuviera de suplente a su estrella en tres encuentros del certamen, pues tanto aficionados como rivales destacaron el talento del mediocampista de 33 años, al que conocen desde su paso por Real Madrid entre 2014 y 2020.

Íñigo Pérez afirmó que James Rodríguez es suplente porque venía de no jugar tras la final de la Copa América, pues entre el duelo ante Argentina, el 14 de julio, y su debut contra Osasuna, el 16 de septiembre, fueron 58 días en los que no disputó ningún partido.

Después de la Copa América, James Rodríguez esperó 58 días para volver a jugar un partido, que fue el de Rayo Vallecano ante Osasuna - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

“Estoy encantado con que esté, pero creo que voy dejando claro un poco cuál es mi idea. En su caso, viene de una inactividad grande, a pesar de que sea el mejor se puede lesionar igual que todos y elijo a los que creo que son los mejores para ganar ese partido”, mencionó el español en rueda de prensa.

Pérez también explicó que conversa mucho con sus jugadores, sabe cómo tratarlos y tiene experiencia con los cafeteros: “Hemos tenido dos colombianos (Falcao y James), con el primero en dos años que ha estado aquí, no he encontrado en mi carrera como jugador y entrenador un jugador con esa profesionalidad. Sobre James, más de lo mismo, ha jugado en la élite, sigue siendo élite y es muy normal. El aura y el endiosamiento, lo hacemos los que estamos fuera. Es gente muy sencilla con la que puedes dialogar perfectamente”.

“Mi trabajo es analizar el partido”

El entrenador del Rayo Vallecano se refirió además a cómo fue el fichaje de James Rodríguez, que se dio después de casi dos semanas de charlas y en las que el jugador no encontró otra opción, dejando claro que no fue solo decisión del presidente.

James Rodríguez firmó contrato con Rayo Vallecano hasta junio de 2025, con opción de ampliarlo por un año más - crédito Rayo Vallecano

“Yo dije que era un entrenador que no me entrometía en torno a qué jugador quería y cuál no. Hay personas del club que se encargan de eso que lo están haciendo muy bien y mi obligación es transformar el nivel de los jugadores que tengo”, afirmó Íñigo Pérez.

Sobre el juego ante Leganés, Pérez indicó que “cualquier escenario es ideal para ver a un jugador del Rayo Vallecano. El estadio estará lleno y lo vamos a agradecer y necesitar. Saben que hago las alineaciones en función de lo que el equipo necesite y no por contextos. Mi trabajo es analizar el partido y en función de eso, haré la alineación”.

“Soy empático con lo que genera James”

Íñigo Pérez terminó la rueda de prensa hablando sobre los comentarios en redes sociales por no colocar a James Rodríguez de titular, afirmó que “no sufro con esto” y que cada día afronta los cuestionamientos de la prensa porque “soy empático con ello y con lo que genera James”.

“Luego tengo la fortuna o no, de no vivir en un mundo virtual. Me llegan cosas, uno tiene familia, hijos y te va llegando de la manera en la que no quieres que te llegue. Porque no perteneces a ese mundo para poder obviar cosas, pero estoy tranquilo, sabiendo que siempre habrá críticas, pero no se preocupen por mí, lo entiendo”, añadió.

James Rodríguez lleva dos partidos entrando desde el banco y otro en el que no sumó minutos - crédito captura Directv Sports

El técnico dejó claro que, pese a eso, debe enfocarse en administrar toda una plantilla de profesionales y no solo pensar en un hombre: “Si alguien se lleva malos ratos en este caso, me preguntas por James y no juega, lo mismo del otro día, disculpas, pero tengo 25 jugadores y juegan 11. Las familias y amigos de los jugadores que no han jugado entiendo que estén disgustados. Eso va con mi labor de entrenador (decidir) y no sufro nada”.