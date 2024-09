Se le habría caído a Once Caldas un negocio millonario con un equipo español

Once Caldas es el líder de la Liga BetPlay con 26 puntos en 11 partidos, muy cerca de clasificar a los cuadrangulares - crédito Colprensa

Once Caldas está pasando por uno de los mejores momentos de su historia en los últimos 10 años, pues luego de varias campañas en las que no llegó a la siguiente fase y estuvo cerca del descenso, ahora se encuentra a muy poco de clasificar de manera anticipada a las semifinales de la Liga BetPlay.

La buena época se sumaría a la versión sobre una posible venta a un grupo empresarial extranjero, que al parecer se cayó y dejó un millonario negocio que iba a beneficiar al Blanco Blanco, el cual venía de una época de crisis financiera por las eliminaciones y falta de torneos internacionales.

Aprovechando la campaña en el fútbol colombiano, Once Caldas aumentó el precio de su boletería para el juego contra Medellín, por la fecha 12 en el estadio Palogrande, lo que no cayó bien entre los aficionados y generaron muchas críticas en redes sociales.

“Once Caldas estuvo vendido”

Desde hace mucho tiempo que el conjunto de Manizales espera una inyección financiera para reforzarse de una mejor manera, además de avanzar en otros proyectos como las divisiones inferiores y su conjunto femenino, sumado a inversiones en el tema administrativo.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, en su programa Palabras Mayores, ese hecho estuvo a un paso de hacerse realidad porque el grupo que es dueño del Celta de Vigo, venía en negociaciones para quedarse con una buena parte del cuadro blanco.

Once Caldas iba a tener el mismo dueño del Celta de Vigo, pero al parecer el negocio se cayó - crédito Colprensa

“Como estoy en Manizales, siempre uno escucha cosas, y me dijeron, no es para discutirlo, seguramente van a desmentir lo que digo, pero me dijeron que ‘el equipo estuvo vendido hace quince días’. El Celta de Vigo hizo una oferta y el Celta de Vigo iba a ser el dueño del Once Caldas. Ese negocio al final se cayó”, mencionó.

El comunicador no quiso dar más detalles sobre cuál fue la razón para que se cayera el proceso, pero todo indica que no fue el único ofertante, llegó otro empresario con mucho interés en el campeón de la Copa Libertadores 2004 y habría llegado a un acuerdo.

Dayro Moreno es el goleador de Once Caldas y cerca de ser el colombiano con más anotaciones de todos los tiempos - crédito Colprensa

“En el curso de los últimos días apareció comprador y me dijeron que faltaba solo la firma. Cualquiera que sea la situación, parece que hay una realidad y es que al Once lo venden. Ojalá caiga en buenas manos”, afirmó el periodista de Antena 2.

La boletería está por las nubes

En las últimas semanas, los precios de la boletería para los partidos del Once Caldas generaron controversia entre los aficionados, pues sufrió un aumento significativo en los últimos tres partidos que el equipo jugó en el estadio Palogrande. Este incremento ha dividido a los hinchas: mientras algunos justifican el alza por el buen desempeño del equipo y la calidad de los rivales, otros critican a las directivas del club por lo que consideran un abuso en los precios.

El estadio Palogrande, casa del Once Caldas, entró en polémica por la subida en los precios de boletería - crédito Alcaldía de Manizales

En el partido más reciente contra Jaguares, la entrada general a la tribuna oriental costaba $40.000 y a la tribuna norte, destinada a las barras, tenía un precio de $26.000. Sin embargo, para el próximo encuentro contra Independiente Medellín, los precios pasaron a $64.000 y $40.000, respectivamente, una subida del 60% y 53,85%.

Esta situación no es nueva para los seguidores del Once Caldas. En la liga anterior, tras la clasificación del equipo a los cuadrangulares semifinales por primera vez en cinco años, los precios también se dispararon. En esa ocasión, los incrementos para los abonados llegaron hasta el 150%, lo que resultó en una notable disminución de la asistencia a los partidos, pasando de tribunas casi llenas a una pobre afluencia de público.