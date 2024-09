Hinchas del Deportivo estarían “incitando a la violencia” contra una figura del Deportivo Cali

Deportivo Cali se encuentra muy cerca del descenso en el fútbol colombiano y un sector de la hincha ha respondido de manera violenta - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali hace lo posible para salir de la crisis en la que se encuentra desde 2022, cuando empezó su declive hasta encontrarse en riesgo del descenso y en las próximas fechas de la Liga BetPlay se verá obligado a salvar tanto la categoría como su historia misma.

Uno de los jugadores del cuadro Azucarero denunció que un grupo de hinchas estarían incitando a la violencia contra él, debido a la mala campaña, y también señaló que miembros de su familia recibirán una serie de comentarios ofensivos por esa situación.

El hecho es constante en la nómina del Cali, pues Fabián Ángel también expresó su preocupación por que sus compañeros sufren de estrés por la presión del descenso, los aficionados y directivos para que salgan de la crisis deportiva, que le costó el puesto al técnico Hernán Torres.

“Es un momento difícil en mi carrera”

Previo a la jornada 11 de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali se encontraba en una situación complicada en la tabla de promedios, en la que tenía un puntaje de 1,05 y a solo cinco unidades de la zona roja, provocando nuevas críticas de la afición a los jugadores.

Andrés Andrade fue uno de los hombres del club que recibió esos comentarios ofensivos, como lo mencionó en un comunicado: “Es un momento difícil en mi carrera y en mi actual club, el Deportivo Cali, por tal motivo me veo en la necesidad de hacer este comunicado con el fin de desmentir cualquier tipo de comentarios que solo buscan dañar mi imagen y la de algunos compañeros”.

Andrés Andrade mostró su rechazo ante los comentarios de un sector de la hinchada del Deportivo Cali que lo agreden a él y su familia - crédito @pipeandrade10/Instagram

“Desde que llegué a este club me he entregado de la mejor manera trabajando y exigiéndome el doble, saliendo de una de lesión muy grave y difícil para mí, hice todo lo posible para poder estar bien con el equipo”, dijo el atacante del cuadro Azucarero.

“Si bien los resultados no nos han acompañado quiero dejar en claro que mi trabajo día a día como profesional no es cuestionable, es entendible que quieran buscar culpables, pero no es válido generar este tipo de ataques mal intencionados y alejados de la realidad que solo incitan a la violencia en mi contra y la de mi familia”, añadió.

Andrés Andrade lleva nueve partidos con el Deportivo Cali en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2024 - crédito Colprensa

El Riflecito envió un mensaje a las personas que lo siguen apoyando, pese a que no fue convocado para el duelo ante Equidad: “Agradezco a las personas que siempre han confiado en nuestro trabajo y apoyan sin importar resultados. Estoy y estaré a disposición del club para sumar mientras el mismo así lo decida”.

“Es un estrés que los familiares también cargan”

Al igual que Andrés Andrade, son muchos los jugadores del Deportivo Cali que afrontan cada día la presión de la hinchada para salvarse del descenso, pero que en medio del campeonato los desgasta mentalmente, como lo dijo Fabián Ángel en Caracol Radio.

El volante Fabián Ángel afirmó que sus compañeros y familiares sufren de estrés por la crisis del Cali - crédito Deportivo Cali

“Es un momento complejo, no encuentra uno explicación ante la situación, aun sabiendo que somos un equipo comprometido, que trabaja día a día fuerte para buscar los resultados, adaptándose a la idea de algo quiere el profesor para que los resultados se nos den a favor. Lastimosamente, ha sido complejo, no entendemos por qué suceden las cosas, pienso yo que son propósitos de Dios pasar por estos momentos, para ser más valientes y hay que afrontarlas de la mejor forma posible”, dijo.

El volante mencionó que es un tema complicado tanto para la plantilla como sus seres queridos: “Para nosotros es complejo convivir con esta situación, es un estrés que los familiares también cargan porque llevamos esa preocupación a casa. A mí me toca lidiar con esa situación solo y es más difícil, pero nosotros queremos que el Deportivo Cali esté bien, por eso los que llegamos en enero vinimos con el objetivo de ayudar al equipo y que estén en las posiciones que se merecen”.