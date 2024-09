Cuando se mezcló el fútbol y la droga: las figuras colombianas que han estado ligadas al narcotráfico

El fútbol colombiano ha estado vinculado en múltiples ocasiones con el narcotráfico - crédito Jesús Avilés / Infobae

La confirmación de la extradición a Estados Unidos de Rolán de la Cruz, un exfutbolista con paso por clubes como Santa Fe, América de Cali o Deportivo Cali, ha generado gran conmoción en el país; sin embargo, esta no es la primera vez que un atleta de este deporte de ve vinculado con el narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, el exfutbolista que representó a Guinea Ecuatorial era parte crucial de una empresa fachada que era utilizada para enviar estupefacientes al país norteamericano.

Sobre las veces que el fútbol se ha involucrado en este deporte en Colombia, cabe recordar la intervención de múltiples capos en clubes profesionales durante los 80 y 90, uno de estos por parte de Pablo Escobar con Atlético Nacional, o cuando tras el 5-0 frente a Argentina se afirmó que la fiesta en el hotel de la selección la pagó el narco Justo Pastor Perafán.

Además, en el asesinato de Andrés Escobar tras el mundial de Estados Unidos 1994 también se referenció a capos de ejecutar una venganza contra el defensor por el autogol que los habría hecho perder apuestas; sin embargo, también se han registrado casos como el de Rolán, en los que las figuras eran parte de una estructura criminal.

Los futbolistas colombianos y el narcotráfico

El campeón de la Copa Libertadores fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos - crédito Reuters

Uno de los primeros en ser referenciado cuando se habla de este tema es el ex mediocampista Jhon Viafara, que jugó en América de Cali, fue campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas y hasta tuvo un paso por el fútbol inglés, en el Portsmouth.

Luego de su retiro, Viafara se mantuvo en el anonimato, pero en marzo de 2019 fue capturado por ser referenciado como una de las fichas claves de una estructura criminal que enviaba droga a Estados Unidos, motivo por el que fue extraditado a este país y condenado a 12 años de prisión.

Otros futbolistas, tal vez con menos reconocimiento que tuvieron problemas con la justicia por este aspecto, fueron Diego León Osorio y Wilson Pérez Urrea; el primero fue capturado en 2016 cuando intentaba subir a un avión rumbo a España con un kilo de cocaína; mientras que Pérez fue asesinado después de pagar una condena en la cárcel La Modelo de Bogotá.

El exfutbolista fue capturado cuando intentaba viajar a España - crédito Policía Nacional

El saludo recordado al cartel de Cali

Anthony “El Pitufo” de Ávila es otro futbolista que ha tenido vínculos con el narcotráfico, cabe recordar que, la leyenda del América de Cali fue detenido en 2021 por problemas con agentes italianos en Nápoles.

En esa ocasión, el exdelantero viajó al Viejo Continente para participar de unas actividades en Génova ligadas con narcotráfico, pero su familia indicó que estaba allí para acompañar a jóvenes en su proceso deportivo. Este caso ha sido marcado por los secretos, puesto que a pesar de la postura de los seres queridos de Ávila, este fue condenado a 12 años de prisión por tener una conexión con un capo europeo.

El samario fue criticado por su mensaje a los hermanos Rodríguez Orejuela - crédito Colprensa

Este no fue el único momento en el que se vinculó a “El Pitufo” con el mundo de la mafia, puesto que en 1997, durante las eliminatorias para el mundial de 1998, Ávila no dudo en dedicarle un gol a los hermanos Rodríguez Orejuela, que habían sido capturados en la capital del valle del Cauca.

“La verdad que me siento contento. Este triunfo se lo quiero dedicar a unas personas que están privadas de la libertad. Yo creo que no hay necesidad de dar nombres, pero con mucho amor y con mucha humildad se lo dedico a ellos, que son Gilberto y Miguel”, declaró el samario.

Lejos de disculparse por esta entrevista, Ávila volvió a hablar del tema ante los medios y afirmó que no tenía temor de las autoridades en Estados Unidos.

“No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de ellos (los hermanos Rodríguez Orejuela) por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento”.